Ministerstvo zahraničí je vykuchané, řekl Zaorálek. Zatím ho nepřevezme, chce jednat

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který by se podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) měl stát ministrem zahraničí, řekl, že se chce nejdříve sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Vadí mu, že resort podle jeho názoru v posledních letech ztratil důležité kompetence a Česko postrádá jednotnou zahraniční politiku. Řekl také, že chce pokračovat v práci na ministerstvu kultury.

Zaorálek na tiskové konferenci uvedl, že rozumí šéfovi ČSSD Hamáčkovi, že potřebuje řešit situaci na uvolněném postu. "Proč je to pro mě složité? To ministerstvo není to samé, které jsem před lety opouštěl. Ministerstvo zahraničí je od té doby v situaci Krále Leara, který rozdal veškeré kompetence svým dcerám a už mu skoro žádné nezůstaly," řekl Zaorálek. Ten už jako šéf diplomacie působil mezi lety 2014 a 2017.

O svém možném nástupu na ministerstvo si chce nejdříve promluvit s premiérem Babišem. "Protože jsem nespokojen s tím, jak dnes funguje ministerstvo zahraničí, tak jsem ochoten se pobavit se premiérem, jak to změnit. Zda je možné, aby existovala jednotná česká zahraniční politika. Nevím ale, jak v tom pořídím," uvedl Zaorálek.

Poukázal na vznik postu zmocněnce pro Rusko, který je z Hradu, nebo na situaci, kdy bylo exministru Tomáši Petříčkovi (ČSSD) ze strany premiéra řečeno, ať se nestará o situaci rozdělování vakcín v Evropské unii. "Pokládám ho (ministerstvo zahraničí) za vykuchané ministerstvo," řekl.

Diskusi o podmínkách pro svůj případný přestup na ministerstvo zahraničí vidí Zaorálek na týdny. Jednat s šéfem ČSSD Hamáčkem bude v nejbližší době.

Chci zůstat na kultuře, řekl Zaorálek

Zaorálek ale dodal, že jeho prioritou je pokračovat na ministerstvu kultury. "Necpu se nikam a připadá mi přirozené pokračovat tady," uvedl. "Nevadilo by mi, kdyby mě nahradil člověk, který rozumí kultuře a prostředí ho bude respektovat, tak ho rád zasvětím. Ale kdybych to měl někomu předávat, tak chci, ať je to někdo, kdo má k tomu vztah," řekl Zaorálek.

Hamáček nabídl funkci ministra kultury poslanci ČSSD Janu Birkemu. Ten je podle Zaorálka úspěšným komunálním politikem a expertem na dopravu, uvedl ale, že by měl resort vést někdo, koho kulturní obec respektuje a má pro to dostatečné kompetence.

Ministerstvo kultury řeší podle Zaorálka klíčová témata, není kvůli covidu ve standardním provozu, vyplácí kompenzace pro tisíce lidí v kultuře.

Petříčka prezident Miloš Zeman odvolal v pondělí poté, co to navrhl Hamáček a oficiálně na Hrad předložil premiér Babiš. Podle předsedy ČSSD Hamáčka končí proto, aby byla strana před říjnovými volbami srozumitelná. Odmítl, že by Petříčka navrhl odvolat kvůli prezidentovi, který ministra dlouhodobě kritizoval a nedávno k jeho odchodu vyzval. Petříček odvolání považuje za politické rozhodnutí.