Bělobrádek: Mužstvo občas potřebuje změnu trenéra. Nový restart musíme udělat dřív, než jsem čekal

před 2 hodinami

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se ve sněmovně se šéfem lidoveckých senátorů Petrem Šilarem sklání nad kandidátkou do podzimních senátních voleb. Odškrtávají si, kdo má šanci získat podporu i u TOP 09 či Starostů a nezávislých. Že by ale integrace mezi malými středovými stranami, které jsou nyní podle posledního průzkumu CVVM svorně pod pěti procenty, pokročila, Bělobrádek popírá. Tvrdí také, že jeho úlohou je nyní vymyslet pro KDU-ČSL restart. Na podzim chce získat šest senátorů (včetně jednoho postu pro sebe na Náchodsku). Příští rok by pak po devíti letech předal vedení strany někomu novému. "Občas fotbalové mužstvo potřebuje vyměnit ne hráče, ale trenéra," říká pro Aktuálně.cz.

Pokud to po roce 1989 jen trochu šlo, KDU-ČSL vždy šla do vlády. Nyní je to vlastně poprvé, kdy by mohla a nechce. Proč?

Vítěz voleb nás nepotřebuje a nechce. ANO chce spolupracovat s SPD a KSČM. ODS v minulosti nechtěla spolupracovat se Sládkovými republikány a ČSSD se zase držela Bohumínského usnesení, které zakazuje spolupráci mimo jiné i s KSČM. To ale u hnutí ANO není, to je ochotno spolupracovat s kýmkoliv. ANO nás opravdu nechce. Oni nám nenabídli účast ve vládě, jen se zeptali, zda chceme podpořit jejich menšinovou vládu. A to zase nechceme my: premiérovi hrozí kriminál, je tu jeho potvrzená spolupráce s StB.

ČSSD to zkouší jinak. Říká, že podpora je pro ně málo, pojďme zkusit jednat o křeslech ve vládě a programu…

To je legitimní.

Ale asi ne pro lidovce.

To určitě ne. Jsme jiné strany. A ANO nás opravdu nechce, takže není důvod se tam prolamovat. Andrej Babiš má nějaké komplexy vůči mě i lidovcům, takže je to jasné.

Pokud tedy míříte do opozice, další otázka je jasná: dojde na tu často zmiňovanou integraci malých středových stran, tedy vás, TOP 09, STAN?

Volby pro nás nedopadly úspěchem a my si výsledky musíme nejdříve zanalyzovat. Zatím nám z toho vyplývá, že nás paradoxně nejvíce poškodilo, když jsme chtěli udělat dvojkoalici se STAN a voliči to neocenili, takže jsme se zase rozpojili.

A jaké je to ponaučení? Už nikdy, nebo to zkusit znovu?

Že na to především musí být čas. Bylo to narychlo a část voličů starostů prostě nechtěla volit uskupení, kde jsou lidovci. Je důležité si uvědomit, že voliči těchto tří stran nejsou žádný homogenní útvar a že se odpuzují. Našim voličům možná vadí bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, voličům STAN zase vadím já a voličům topky třeba zase lidovci…

Tak to jsme si řekli, proč integrace nejde. Ale před námi nejsou teď sněmovní volby, ale senátní, komunální, pak evropské. Jsou nějaké možnosti, kde byste se mohli ještě ocitnout na jedné lodi?

Určitě. Už před dvěma lety jsem navrhoval Miroslavu Kalouskovi, abychom nominovali společné senátní kandidáty. Odmítl to s tím, že opoziční strana se nebude dohadovat s koaliční.

To ale už padá, v opozici jste všichni…

Bavíme se s předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem i starosty, kteří už nejsou ve svazku s TOP 09. Někde budeme mít dohodnutou podporu, někde dokonce společné kandidáty.

Co se týká evropských voleb, tam jste spíše skeptický.

Podle mě integrace může začít jen dohodou TOP 09 a STAN, kteří spolu dvakrát kandidovali do sněmovních voleb, mají společnou kandidátku do Evropského parlamentu.

Pokud oni se nebudou schopni dohodnout, pak se není o čem bavit.

Odešli důchodci, přišli mladí

To slýchám často ze všech tří stran, že se mají dohodnout nejdříve ti druzí. A kdyby se dohodli, tak by se KDU-ČSL přidala?

Pak je možná debata, ne integrace. Máme stoletou tradici, musíme se soustředit na svoji značku a pokusit se získat zpátky ty voliče, kteří odešli, a udržet si ty nové, kteří přišli. Je evidentní, že nám odešli důchodci a přišli mladí vzdělaní lidé. Potřebujeme nyní tyto obě dvě skupiny propojit.

Dobře, ale říkáte, že na společných kandidátech do Senátu se dohadujete. Tak proč třeba v Brně kandiduje rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek s podporou STAN, TOP 09 a dalších stran, ale už ne s podporou lidovců? Proč nestáhnout vašeho kandidáta a nepodpořit Beka?

Nebo oni mohou stáhnout Beka a podpořit našeho kandidáta. Tam situace dost souvisí s komunálními volbami. My jsme chtěli se starosty společnou kandidátku a pokusit se porazit ANO. Ale starostové nechtějí a budují si vlastní značku. Smysl by dávalo mít společnou kandidaturu na magistrát i do Senátu.

Náš kandidát Jan Špilar navíc není bez šance, byť být rektor je jistě výhoda.

Vy sám budete kandidovat na Náchodsku. Máte pocit, že je to pro vás už jisté křeslo?

To v žádném případě. Lidovci nikdy tento obvod neměli. Na druhou stranu v tomto okrese vyhrál v prezidentských volbách Jiří Drahoš, je spíše pravicovější. Bude tedy záležet, koho případně postaví ODS…

… takže další obvod, kde se podobné strany nejsou schopny domluvit.

My jsem dohodnutí se STAN, domlouváme se s TOP 09, a kdyby ODS nikoho nestavěla, tak by to už pro mě bylo velmi nadějné.

Jaký je cíl KDU-ČSL v podzimních volbách?

Před dvěma lety jsme senátní volby vyhráli. Aktuálně bychom chtěli posílit klub. Obhajujeme tři křesla a chtěli bychom přidat dvě tři další, plus některé kandidáty se společnou podporou.

A v komunálních volbách máte nějakou představu? Kde si myslíte, že by tomu slušel váš starosta či primátor?

Ne snad přímo lidovecký, ale pokud by se v Praze podařilo udělat trojkoalici s TOP 09 a starosty, tak bychom měli mít ambici ty volby vyhrát.

A jméno, které by tuto koalici zastřešilo?

Spekuluje se třeba o panu Pospíšilovi, ale je to ještě velmi syrové, tak daleko dohoda zatím není.

Čižinský podpisy pro své hnutí nesežene

A co vaše rozpory se starostou Prahy 7 a vaším poslancem Janem Čižinským, který si zakládá vlastní hnutí Praha sobě a chce být také primátorem?

S Honzou Čižinským se to, myslím, vyřeší. Jsou to kluci šikovní a aktivní a můžu se mýlit, ale předpokládám, že neseženou potřebných 90 tisíc podpisů a vše bude pokračovat dál.

Až si odbudete podzimní volby, na jaře budete mít sjezd. Odejdete z postu předsedy?

Uvažoval jsem o tom už před čtyřmi lety, před dvěma a přemýšlím o tom i teď. Kluk mi půjde do školy. Navíc kroutím už v čele strany osmý rok a občas i to fotbalové mužstvo potřebuje vyměnit ne hráče, ale trenéra.

Rozhodnu se definitivně po senátních volbách. Ale jsem přesvědčen, že v poslaneckém klubu a předsednictvu jsou minimálně tři čtyři lidi, kteří by předsedou mohli být.

Ale abych byl upřímný, nejlogičtější podle mě je, aby předsedou byl poslanec. Může to být jistě i senátor, evropský poslanec, ale technicky jednodušší je, když předseda sedí ve sněmovně.

Než ale případně odejdete, musíte vymyslet, co dál se stranou, které se ne úplně daří. Kam se dál mají vydat lidovci?

Vidíme nástup bezhodnotové politiky, která je cynická. My se tímto směrem rozhodně nechceme vydat. Musíme se ale naučit s těmito trendy žít. Tento rok to musíme probrat a příští rok, kdy budeme slavit sto let strany, podniknout určitý restart, jako se to povedlo po roce 2010, kdy KDU-ČSL vypadla ze sněmovny.

Teď to přichází znovu, byť bohužel po kratší době, než jsem čekal. Musíme se o něco podobného pokusit znovu.