Bělobrádek: Babiš na schůzkách píše esemesky, jedná za něj Faltýnek. Nechceme být ve vládě za ocásky

Mezi demokratickými stranami mají lidovci nejdéle sloužícího předsedu. Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek ale tvrdí, že za rok a půl už nejspíš nebude obhajovat svůj post. Chce se věnovat rodině. Do té doby však bude řídit stranu v nové roli opozičního kritika vlády. V rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že možných modelů budoucí vlády je celá řada. Jediný, který s jistotou nepodpoří, je vláda pod vedením Andreje Babiše.

Před dvěma týdny na celostátní konferenci jste dal k dispozici svou předsednickou funkci, straníci vás ale podpořili a zůstáváte předsedou KDU-ČSL. Jak tuto důvěru hodláte zužitkovat?

Cílem je příští rok dobře uspět v senátních a komunálních volbách a dobře se připravit na evropské volby v roce 2018. Komunální volby jsou pro nás zásadní, jsme asi nejsilnější komunální strana a z komunální politiky se rekrutují politici do nejvyšší politiky. Senátní volby jsme minule vyhráli a stejné ambice budeme mít i příští rok. Ideálně se chceme stát nejsilnějším senátním klubem. O to víc, že Senát teď bude hrát daleko důležitější roli.

Celostátní sjezd je ještě daleko, máte ale už nyní představu, jestli se za rok a půl budete znovu ucházet o post předsedy?

Je to předčasné, ale pravděpodobnější je varianta, že už obhajovat nebudu. Můj syn půjde příští rok do školy a chlapci od šesti let tatínka intenzivně potřebují. Takže to bude moje priorita.

Chcete s politikou skončit úplně?

Neříkám, že odejdu z politiky, ale po Vojtěchu Filipovi (předseda KSČM, pozn. red.) jsem už nyní nejdéle sloužící předseda strany. A to je na člověku znát. Takže jestli dojedu těch osm a půl roku, tak to bude tak akorát. Do té doby jsem připravený svou energii dávat straně.

Cítíte, že jste vy sám během předvolební kampaně udělal něco, co straně mohlo uškodit? Velkou kritiku jste sklidil třeba za výroky o "chcíplém psovi" nebo kvůli doporučení, aby si samoživitelky našly muže…

Konkrétně třeba na toho psa mám naopak i spoustu pozitivních ohlasů. A pokud někdo posuzuje lidi podle tohoto, tak je to spíš smutná vizitka pro něj. Jestli jsou pro něj lepší lidé, kteří zpochybňují naše členství v NATO nebo se fotí s lidmi, kteří jsou na seznamu extremistických nebo antisemitských skupin, tak to svědčí spíš o nich než o mně.

Je KDU-ČSL definitivně odhodlaná zůstat do dalších sněmovních voleb v opozici? Nebo existují podmínky, za kterých byste podpořili vládu ANO?

Platí, co jsme říkali před volbami. Jestliže je sestavením vlády pověřen člověk, který je trestně stíhaný, tak v takové vládě nebudeme. Tečka. A ostatní možnosti budou záležet na tom, jestli hnutí ANO nebo prezident republiky budou trvat na pověření a jmenování předsedy hnutí ANO.

Jaké jiné možnosti ve stávající situaci vidíte?

Premiérem by mohl být někdo jiný než Andrej Babiš. Možnost polopolitické nebo úřednické vlády. Ale z našich zkušeností i z mediálních výstupů vyplývá, že o vládě se prostě nejedná. Protože se hlavní hráči rozhodli - podle mě proti duchu ústavy - že chtějí sestavit vládu, která nemá šanci získat důvěru. Což je podle mě nonsens a v tom okamžiku není o čem debatovat.

Vládu, kterou by nevedl Andrej Babiš nebo Jaroslav Faltýnek, byste podpořili?

To by pak záleželo na dalších kritériích. Kdo by měl která ministerstva? Jaké by bylo programové prohlášení vlády, jestli by byly zachovány elementární priority, které KDU-ČSL má… Já vůbec nevylučuji, že bychom podpořili nebo umožnili vznik menšinové polopolitické nebo úřednické vlády. Je tady celá řada kombinací, o kterých se vůbec nemluví, přestože jsou standardní. Také může vzniknout taková pseudoopoziční smlouva mezi hnutím ANO a SPD a komunisty, která bude ještě horší.

Trváme na aktivní roli v EU a NATO

Dobrá, tak explicitně. Jaké jsou podmínky toho, abyste vládu podpořili?

Nesmí tam být předseda ani člen vlády, kterému hrozí trestní stíhání. Nesmí to být vláda závislá na hlasech komunistů a SPD. Musí tam být shoda na programových prioritách. A musí tam být elementární zabezpečení věcí, které se týkají českých národních zájmů. To znamená aktivní role v EU a NATO. Pokud tam tyto věci budou splněné, tak o tom můžeme uvažovat. Ale rozhodně nepůjdeme do vlády, kde budeme za ocásky, ve které bychom nehráli důstojnou roli.

Pravděpodobnější se tedy teď zdá varianta, že skončíte v opozici. To je ale pro lidovce celkem nezvyklá role. Budete to vůbec umět? K jakým cílům chcete jako opoziční strana směřovat?

Zvládli jsme tři roky mimo sněmovnu pod mým vedením, zvládneme i opozici. Nebojte se.

Můžete ale naznačit, v čem vidíte základ opoziční práce?

Určitě je to otázka kritiky špatných kroků vlády. Podpora rozumných věcí. A předkládání vlastních návrhů a řešení, pro které je pak nutné najít podporu. Takže je to pořád stejné.

Budete pro sebe žádat křeslo místopředsedy sněmovny?

Místopředseda sněmovny není na pořadu dne. Pro nás je teď důležité, aby místopředsedou sněmovny nebyl nikdo z radikálně extremistických stran. Jsem přesvědčený, že třeba pan Tomio Okamura by neměl být v tak vysoké ústavní funkci.

Kolik jednání s vítězným hnutím ANO jste od zveřejnění výsledků voleb už absolvovali? A kdy máte naplánované nejbližší?

Měli jsme dvě schůzky. A já myslím, že pana Babiše to ani nebaví, protože si tam píše vždycky esemesky, jedná pan Faltýnek. Ale principiálně jsme se od nich nic nedozvěděli. Ani striktně řečeno, kolik místopředsedů má sněmovna mít, ani počet výborů. Je to takové dost rozplizlé, na můj vkus bych od manažerů očekával, že budou mít jasnou představu a že to bude poněkud rychlejší.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek po volebním debaklu středopravých demokratických stran vyzývá k jejich užší spolupráci. Do příštích sněmovních voleb by podle něj ideálně měly vytvořit jednu kandidátku. Co na takové výzvy říkáte?

Takové výkřiky od TOP 09 a Starostů jsou špatný vtip.

Proč?

Vezměte si, jak vznikla TOP 09. Odešlo několik lidí z KDU-ČSL, senátor za Stranu zelených a několik odéesáků. Vytvořili stranu, která kanibalizovala z podstatné části ODS. Tedy rozštěpila středopravý prostor. Starostové kandidovali po dvě období s TOP 09, byli ve vládě s Věcmi veřejnými a tváří se, že teď je to úplně něco nového. Navíc mě mrzí, že se třeba pan Farský snižuje k podlým lžím, že jsme je vykopli z koalice. To je hanebná lež.

Vždyť to ale byli lidovci, kteří původně plánovanou dvojkoalici před sněmovními volbami ukončili.

Ale to byla vzájemná dohoda! A já potom už pochybuji, že podaná ruka starosty platí. My jsme si dali ruku na to, že pokud se najde jiné řešení, tak se pro něj můžeme rozhodnout. To řešení jsme nabízeli v podobě míst pro STAN na naší kandidátce. Ale oni radši dezintegrovali středopravý prostor oznámením, že chtějí budovat vlastní značku. To je přesný protiklad proti nějaké integraci. A rozešli jsme se po vzájemné dohodě. My jsme je nevykopli, to je lež, oni odešli sami.

Jakou konkrétní podobu spolupráce tedy nabízíte, když ne integraci?

Jsme připraveni jim nabídnout, že můžou kandidovat na našich kandidátkách. A určitě je možné se bavit o tom, jak spolupracovat v senátních volbách. Jsem ochotný se o tom bavit se Starosty, s ODS, s piráty, třeba i s TOP 09.

Voliči jasně řekli, co si o tom myslí. Všechny strany mají skoro totožný výsledek, který na prosazování čehokoliv nestačí.

Tak ať se TOP 09 se Starosty spojí. Pak s nimi budeme moci jednat.

Platforma, o které mluvil pan Kalousek, byla pravděpodobně nějaká společná koaliční kandidátka pro příští sněmovní volby. To je pro lidovce něco nepředstavitelného?

Za prvé, do voleb je daleko, a za druhé, proč to nedohodl už dávno? O tom mluví lidé, kteří ty strany sami rozbíjeli. Kalousek je bývalý předseda strany, který si založil novou stranu a umožnil nástup Věcí veřejných.

Svého času to ale voliči ocenili.

Ano, my mu klidně nabídneme, ať jdou na naši kandidátku.

Ale to není zas tak důstojná role, "být u někoho na kandidátce". V případě Starostů se ukázalo, že vsadili na docela dobrou kartu. Pro středopravé politické pole odvedli docela dobrou práci.

Udělali dobrou práci tím, že to rozštěpili? Tak můžou samostatně jednat dál, když je to tak výborné.

Proč mají jít zrovna na vaši kandidátku?

Protože jsme nejsilnější. Můžeme se bavit o čemkoliv, ale nebudeme si vzkazovat věci přes média. Jestliže přijdu na nějakou debatu think-tanku a Miroslav Kalousek tam vyzve mě a předsedu ODS k integraci, aniž by o tom předtím byla řeč, tak takhle se to podle mého nedělá.

Nebojíte se, že po tomto výsledku ve volbách uvnitř strany zesílí Čunkovo moravské křídlo?

Nic takového jako Čunkovo křídlo neexistuje. Je to absolutní chiméra. Je to naprostý nesmysl.

Proč jste nepostavili vlastního kandidáta na prezidenta republiky?

Protože ani Zuzana Roithová, ani Petr Pithart nechtěli kandidovat. Nikoho lepšího jsme nenašli a myslíme si, že pokud bychom postavili kandidáta, který by měl šanci na nějakých pět nebo šest procent, tak by to akorát bylo rozbíjení systému, který je logicky většinový. Je to podobné jako v senátních volbách.

Proto se s některými stranami chci domluvit, že proti sobě nebudeme v některých obvodech stavět kandidáty, aby měli větší šanci na zvolení.

Kdo je pro vás osobně z prezidentských kandidátů nejpřijatelnější?

Sympatičtí jsou mi asi tři. Ale jména vám neřeknu. Budu se rozhodovat podle toho, jaký představí program a priority. Myslím si, že to bude zajímavá kampaň.

Je mezi nimi někdo, kdo vůbec nepřipadá v úvahu?

Neočekávám, že by KDU-ČSL podpořila Miloše Zemana.

Co říkáte na kandidaturu MirkaTopolánka?

Pan Topolánek volby určitě rozvíří. Bude velmi zajímavé, komu bude odebírat hlasy. Může odebírat hlasy voličů ODS a ČSSD, kteří volili Miloše Zemana. Může odebírat hlasy jak panu Drahošovi, tak panu Horáčkovi.