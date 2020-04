Babiš nabízel kritikům modlitbu i pokoru. Byly to od něj jen kecy, zlobí se opozice

Začínalo to přesně před měsícem téměř jako idylický vztah, ovšem končí to hádkami a střety u Ústavního soudu. Premiér Andrej Babiš a lídři ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN si sice 24. března slibovali, jak v těžkých časech epidemie musí v zájmu země držet pohromadě, ale zůstalo jen u slov. Deník Aktuálně.cz oslovil lídry stran a zmapoval, proč jejich vztah skončil jako vždy ostrými konflikty.

Středeční pozdní večer v Poslanecké sněmovně v tomto týdnu jakoby nejlépe vystihoval uplynulé měsíční dění na české politické scéně, které odstartoval svým nezvykle velmi vstřícným projevem právě ve sněmovně 24. března premiér Andrej Babiš.

Zatímco venku už byla tma, opoziční lídři přicházeli po deváté večer k mikrofonu a se zoufalstvím v hlase si stěžovali, že jim opět neprošel téměř žádný jejich návrh, kterými chtěli upravit zákony a přinést více peněz či úlev některým skupinám občanů. Takových návrhů měli za poslední čtyři týdny několik desítek.

"Prosím vás pěkně, kde je ta loď a kde je ten provaz?" ptal se u řečniště předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, čímž narážel na to, jak premiér Babiš mluvil o tom, že vláda a opozice jsou na jedné lodi a musí táhnout společně za jeden provaz.

Výběr z projevu premiéra Andreje Babiše 24. března 2020 Je to nejtěžší období, které Česká republika ve své novodobé historii zažila. Nikdy v minulosti jsme nemuseli tak rychle a tak zásadně změnit naše životy. Čelíme ohrožení, které je pro nás všechny naprosto neznámé. Předstupuji před vás s pokorou a lidskou prosbou, abychom v této krizové situaci zapomněli na naše politické hádky a spory. Myslím si, že bychom měli spolupracovat a ukázat lidem, že jsme schopni jít příkladem a v důležitých chvílích nehledět na stranické preference. Všichni. Proto bych rád nabídl zástupcům opozice tři odborná místa v Ústředním krizovém štábu, který epidemii koronaviru řeší a bojuje s ní na denní bázi… Zároveň bych před vámi, před Poslaneckou sněmovnou, o které se odvozuje legitimita vlády, rád slíbil a ujistil vás, že naše vláda nehodlá za žádných okolností a nebude zneužívat krizový stav a stav legislativní nouze k posilování své moci… Chtěl bych vám poděkovat, že jste mě vyslechli. Moc si toho vážím. A ještě bych chtěl říct vzkaz, který jsem dostal a přepsal si ho z mobilu. Je to vzkaz, který mě inspiruje, a chtěl bych ho věnovat všem občanům naší země. Ten vzkaz zní takto: Dej nám, drahý Bože, sílu ducha k nápravě věcí obecných. Dej nám, drahý Bože, sílu duše k nápravě věcí obecných. Dej nám, drahý Bože, sílu důvěřovat sobě. Věřím moudrosti svého fyzického těla. Milost a požehnání všemu a všem. Tak jest. Děkuji vám. (Následuje potlesk napříč sálem Poslanecké sněmovny)

Jenže, zrovna skončilo hlasování o 21 pozměňovacích návrzích k návrhu zákona o prodloužení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné do 8. června a opozice prosadila jediný - na návrh poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska a Miloslava Válka budou mít nárok na kompenzaci OSVČ, které mají pracovní úvazek související s pedagogickou činností. Hlasování ukazuje, že pro zvedlo ruku i 58 poslanců hnutí ANO. Mimochodem, navzdory stanovisku ministryně financí za ANO Aleny Schillerové, která doporučovala hlasovat proti.

Také pohled do samotného sálu jako by odrážel chladný vztah mezi vládou a opozicí. Většina ministrů na svých místech neseděla, podobně jako po většinu jednání sněmovny v minulých týdnech.

Chyběl také samotný premiér, který od zmiňovaného vstřícného projevu vystoupil před poslanci jen jedinkrát. Bylo to 7. dubna, kdy musel přijít, protože po poslancích potřeboval, aby mu odsouhlasili prodloužení nouzového stavu. Promluvil, vrátil se do lavice a v tento den ani v žádný jiný nereagoval ve sněmovně napřímo na dotazy či připomínky opozičních poslanců.

Před měsícem, 24. března, se přitom obracel na opozici "s pokorou a lidskou prosbou", jak sám říkal, prosil všechny, aby "zapomněli na politické hádky a spory" a vyzýval ke spolupráci, protože "je třeba ukázat lidem, že jsme schopni jít příkladem a v důležitých chvílích nehledět na stranické preference". Přitom přečetl i modlitbu, kterou mu někdo poslal do mobilního telefonu.

Nebývalá byla onoho dne i reakce opozice, poprvé a patrně i naposledy během několika let Babišovi za jeho slova zatleskala - a slíbila spolupráci a vstřícnost.

Byly to jen kecy, stěžuje si Rakušan na vládní politiky

Když deník Aktuálně.cz oslovil tento týden lídry politických stran s dotazem, proč se podle nich nepodařilo nastolit "mír", který předseda vlády i oni sami slibovali, šéfové ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN označili jednotně za viníka premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše.

S odkazem na to, že s nimi podle jejich názoru komunikoval jen minimálně a jeho poslanci nepodpořili téměř nic z toho, s čím přišli. Naproti tomu zástupce vlády, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček oponoval, že se vláda snažila být maximálně vstřícná a nebránila se žádné komunikaci.

Zbývající dva předsedové, Vojtěch Filip z KSČM a Tomio Okamura z SPD, nepatří mezi klasické opoziční politiky, oba více či méně s Babišem spolupracují od chvíle, co vyhrál na podzim 2017 volby. V době koronavirové krize tak například KSČM podpořila řadu vládních opatření a jejich předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá úzce spolupracovala s ministryní financí Alenou Schillerovou.

SPD ale například odmítla zvednout ruku pro navýšení schodku rozpočtu na 300 miliard, neboť nejprve požadovala seškrtat podle ní nesmyslné výdaje, a to například nákupy amerických vrtulníků pro armádu nebo výdaje na podle ní rozbujelou státní byrokracii.

"Proklamace vlády o tom, jak jsme všichni na jedné lodi, se ukázaly jako falešné," stěžuje si předseda ODS Petr Fiala, podle kterého k žádné hlubší diskusi vlády a opozice nedošlo. "Nedošlo ani na žádnou diskusi o tom, jak se z této krize poučit, jak ji využít a změnit Českou republiku směrem k efektivnějšímu a flexibilnějšímu státu, který bude fungovat ve standardech 21. století. Ať již se to týká fungování státu, omezení byrokracie, plánu nutných investic, modernizaci našeho zdravotnictví či sociálních služeb," stěžuje si Fiala, podle kterého se nesly uplynulé týdny "ve znamení vládního chaosu a špatné komunikace".

Předsedovi Starostů a nezávislých Vítu Rakušanovi nejvíce ze všeho vadí to, že vládní politici nepodpořili téměř nic z opozičních návrhů. "Táhli jsme za jeden provaz a předkládali i své vlastní návrhy. A vláda je v drtivé většině smetla ze stolu," tvrdí Rakušan a poukazuje na to, že v některých případech vláda navrhla něco, co předtím od opozice odmítla.

Co opozice prosazuje

Jako příklad uvedl ošetřovné, které vláda původně navrhla ve výši 60 procent a později přišla s 80 procenty, což původně marně prosazovala opozice. "Byla to komedie? Chtěla se zalíbit uprostřed svých chaotických vyjádření a kroků lidem? Chtěla vláda jen vypadat týmově a poté opozici převálcovat?" ptá se rozzlobeně Rakušan a sám si odpovídá: "Půjčím si oblíbená slova pana premiéra: Byly to zase jen kecy!"

Naštvání je cítit také ze slov předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, podle které měl premiér a ministři plná ústa slov o spolupráci, jedné lodi a táhnutí za jeden provaz, ale pokud jde o činy, "bylo to jako obvykle dle hesla skutek utek’".

"Jako opozice jsme společně představili desítky návrhů, zejména pomoci firmám a živnostníkům, vyšší ošetřovné pro rodiče anebo vyšší platbu pojištění za státní pojištěnce, a vládní strany nám je vždy zamítly. Pak uběhne pár týdnů, vláda přichází s týmiž návrhy a tváří se, že to jen ona lidem pomáhá. Přitom jen předkládá to, co už mohla dávno podpořit. Jenže to by musela uznat, že opozice přišla s dobrými a ucelenými věcmi," prohlašuje šéfka topky, která poukazuje například na aktuální návrh strany, devatero opatření na záchranu české kultury.

Předseda Pirátů také jmenuje některé návrhy, se kterými přišla původně opozice a nakonec je převzala vláda. Prodloužení kompenzací pro OSVČ, odpuštění povinných odvodů OSVČ bez příjmů, navýšení peněz, které stát vyplácí zaměstnavatelům na mzdy zaměstnanců, nebo zmírnění pravidel pro splácení úvěrů a hypoték. "Vláda sice tvrdí, že epidemickou krizi zvládá, ale víc než polovinu přijatých opatření převzala od opozice," tvrdí Bartoš, který ale zároveň kvituje, že vládní koalice podpořila pirátský návrh na lepší kontrolu nad úvěry, které stát poskytne.

Šéf ODS Fiala si pochvaluje, že se alespoň něco podařilo tím, že vláda převzala jejich návrh. "Byla zrealizovaná naše idea delšího ošetřovného, odkladu daně z příjmu, odložení EET, zavedení kurzarbeitu, odpuštění odvodů pro OSVČ či kompenzační bonus," vyjmenovává šéf ODS, která zatím jako poslední věc navrhla deset opatření na záchranu cestovního ruchu.

Zároveň připomíná spor mezi vládou a opozicí kvůli vládnímu rozhodnutí ze 16. března zakázat občanům výjezd z České republiky. I když později vláda toto omezení zmírnila, opozice se chce obrátit na Ústavní soud. "Pokud budou po návratu zpět do země dodržena jasná opatření, není zákaz namístě," namítá Bartoš.

Já jsem byl při minulé krizi hodně drsný, možná až moc. Prosadil jsem snížení příjmů všem o 4-15%. Ale nikdy by mě nenapadlo, sebrat někomu bez náhrady všechny příjmy. Taková svině je jenom @AndrejBabis. https://t.co/uoPoXFlLYz — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 26, 2020

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová poukazuje také na to, že poslanec TOP 09 Dominik Feri už 7. dubna upozorňoval vládu na to, že rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o omezení volného pohybu, maloobchodu a služeb v provozovnách jsou pravděpodobně protizákonná. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ani nikdo jiný z kabinetu na jeho slova nereagoval.

"Ani v nejsložitější zdravotní a ekonomické situaci za poslední desítky let se hnutí ANO, ČSSD a komunisté nehodlají dívat na kvalitu a potřebnost svých návrhů, ale jen na to, kdo s návrhem přišel," říká Markéta Pekarová Adamová, která vyzvala Vojtěcha k rezignaci.

Kritika opozice je neoprávněná, ohrazuje se ministr Havlíček

Pohled na uplynulý měsíc ale ukazuje, že sliby o vstřícnosti dlouho nevydržely ani některým opozičním politikům. Zejména na sociálních sítích kritizovali například premiéra Babiše takřka hned poté, co si s ním 24. března slibovali spolupráci.

Z celé řady sporů patřil mezi první ten, který vznikl po oznámení ministryně financí Aleny Schillerové, že vláda nebude hradit podnikatelům náhradu za ušlý zisk. "Nikdy by mě nenapadlo sebrat někomu bez náhrady všechny příjmy. Taková svině je jenom Andrej Babiš," napsal na Twitter předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

S každým dalším dnem přicházely další a další rozpory, takže lídři zmiňované pětice stran si pravidelně na vládu stěžovali a vítali jen minimum jejích iniciativ. Kromě toho, že vládě vyčítali neochotu podpořit jejich návrhy, zdrcující kritice podrobili například chování předsedy vlády a některých ministrů v okamžiku, kdy vítali první letadlo z Číny, které přiváželo do té doby naprosto akutně chybějící ochranné prostředky, nebo ostře napadali oddalování vládního rozhodnutí otevřít hranice.

Samotný Babiš se v posledních týdnech ve výrocích vůči opozici mírnil. Zatímco v minulosti občas sáhl k dosti ostrým slovům, například vůči Miroslavu Kalouskovi, od začátku koronavirové epidemie se o opozici zmiňoval minimálně. Je třeba ale dodat, že Babiš svá veřejná vystoupení omezil, například od 26. března přestal chodit na tiskové konference po zasedání vlády.

Deník Aktuálně.cz se obrátil také na Andreje Babiše a vicepremiéra a předsedu ČSSD Jana Hamáčka. Požádal je, aby sdělili svůj pohled na to, jak vidí dosavadní (ne)spolupráci s opozicí a co říkají na její výtky. Babiš zatím nereagoval. Z jeho dřívějších vyjádření v médiích je ale patrné, že svůj vztah k opozici považuje za vstřícný a nemáí pocit, že by záměrně opozici hatil její návrhy.

Hamáček se v minulosti několikrát ohradil proti kritice za dovoz z Číny, který má na starosti právě on. "Ať mi každý vyčítá, co chce, ale já musel v první chvíli velmi rychle zajistit dodávku těchto ochranných prostředků. A jediná šance byla v Číně," hájí se.

V pátek po poledni k opozici prohlásil, že projevuje jen malé pochopení pro to, v jak těžké pozici vláda je vzhledem ke složitosti situace. "Jediné, co je ze strany opozice slyšet, je slovo chaos. Uvítal bych, kdyby její kritika byla lehce konstruktivnější, a kdyby si uvědomila, že situace není jednoduchá. I když děláme všechno pro to, abychom situaci zvládli, tak se čas od času stane to, že vláda udělá chybu," přiznal Hamáček.

Na otázku, jestli vláda s opozicí přece jen nemluví málo a jen minimálně podporuje její návrhy ve prospěch podnikatelů a dalších lidí, Hamáček odpověděl, že zrovna ve čtvrtek si s některými opozičními lídry telefonoval - a to kvůli rozsudku soudu, který zrušil čtyři rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. "Snažím se s opozicí komunikovat a chápu, že opozice už ze své definice bude vždycky nespokojená, protože jejím úkolem je kritizovat vládu. Navíc chce být v budoucnosti sama vládou. Zejména v poslední době se ale věcná kritika vlády občas svrhává do osobních útoků a vulgarit, což mi nepřijde vhodné," soudí Hamáček.

1,2 bilionu korun. Takový je součet našich dosavadních opatření na podporu české ekonomiky. Dělá to neuvěřitelných 20,7% HDP. To nás v mezinárodním srovnání řadí mezi země, které do záchrany svého hospodářství uvolňují naprosto nejvíce. pic.twitter.com/vUTW8IuZM5 — Alena Schillerová (@alenaschillerov) April 21, 2020

Na dotazy Aktuálně.cz zareagoval také vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu (a také dopravy) za hnutí ANO Karel Havlíček. Všechny zmiňované výtky opozice odmítl s tím, že kritické vyjadřování opozičních politiků je očekávatelné všude ve světě.

"Nemůžeme od opozice očekávat nic jiného, myslím, že je to tak ve všech zemích, všude opozice kritizuje vládu. Nežijme v iluzích, že dnešní doba bude v tomto jiná. Opozice vždycky hledá skulinky, přes které by mohla kritizovat vládu. I tento týden v Poslanecké sněmovně jsem viděl, že věci, na kterých jsme se mohli v klidu dohodnout, tak je opozice stavěla jako souboj mezi námi," uvedl Havlíček, který tvrdil, že kdokoliv z opozičních politiků se na něj obrátil, tak nikoho neodmítl.

"S celou řadou opozičních poslanců bez problémů jednám, nikomu jsem neřekl ne, s některými jsem v kontaktu průběžně, uvedl bych například Mariana Jurečku. Ale bohužel jsou i takoví politici, kteří tvrdí do médií, že s nimi nekomunikujeme, což není pravda. Kdo má zájem komunikovat a spolupracovat, ten to může s námi bez problémů dělat. My takovou pomoc vítáme a jsme za ni rádi," ujišťuje Havlíček.

Na doplňující dotaz, proč potom naprostá většina návrhů opozice nenašla u vlády a jejích poslanců pochopení, nebo je nakonec vzali za své, vicepremiér Havlíček odpověděl, že rozhodně prý nešlo o úmysl potlačit opozici do pozadí.

"Jako vláda připravujeme jedno opatření za druhým a u některých jsme dopředu nevěděli, jak se bude situace vyvíjet, kolik bude nakažených, jaká opatření budou nejlepší. Proto jsme třeba některá opatření měnili nebo přidávali, ale nebylo to, že bychom záměrně něco opozici neschvalovali," odmítá Havlíček výtky opozičních lídrů.

Sám si přitom stěžuje na to, jak si někteří dnešní opoziční politici počínali jako členové vlády, když přišla v minulosti hluboká světová ekonomická recese. "Tehdy nebyla od vlády skoro žádná podpora podnikatelů, živnostníků a firem. Tehdy nedávala vláda skoro nic, zatímco naše podpora je za poslední týdny přes jeden bilion korun," tvrdí Havlíček. Ovšem jediný z lídrů, kdo tehdy byl ve vládě, byl Miroslav Kalousek, který dělal ministra financí ve vládách předsedů ODS Mirka Topolánka (2007 až 2009) a Petra Nečase (2010 až 2013).

Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka, kterého Havlíček pochválil, sice v minulých dnech ocenil, že je možné se na ministry skutečně obracet a řešit s nimi řadu věcí, ale při celkovém hodnocení pro Aktuálně.cz byl kritický.

"Pokud jde o dřívější výzvy a sliby pana premiéra, tak nic z toho nebylo naplněno, já jsem zklamaný. Jak dříve sliboval, že se s námi bude připravený minimálně jednou týdně setkávat i třeba přes videokonferenci, tak se stalo třikrát. Za poslední dva týdny už nebylo vůbec nic. Jestliže mluvil, že máme táhnout za jeden provaz, já jsem u něj nic takového neviděl, přitom jsem se snažil být co nejvíce konstruktivní," konstatuje Jurečka a stejně jako další spříznění předsedové stran mluví o všech možných návrzích opozice, proti kterým vládní většina hlasovala - včetně lidoveckého balíčku na pomoc ekonomice.

"Přitom lze jednoznačně dokázat, že po třech čtyřech týdnech s některými stejnými návrhy přišla sama vláda. Vláda nebyla ochotná podpořit ani ty naše návrhy, které by neměly žádný dopad na rozpočet, třeba já jsem navrhoval snížení úrokových sazeb u odložených úvěrů. Nebo můj návrh na to, aby se státní pomoc nevztahovala na firmy se sídlem v daňových rájích. A mohl bych jmenovat další a další věci. Všechno to vláda mete ze stolu, protože to nejsou její návrhy. Přece nejsme takoví blbci, aby všechno, co jsme navrhovali, bylo špatné," myslí si Jurečka.

Každopádně premiér Babiš a opozice by se měli potkat tváří v tvář na pokračující schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 5. května. Babiš by měl ve sněmovně sedět, opozice si jeho účast prosadila ve středu před půlnocí, když využila toho, že mnoho vládních poslanců už v parlamentu chybělo a schválila usnesení o osobní účasti Babiše 5. května.