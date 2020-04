Do Česka budou moct za prací cestovat občané Evropské unie, musí mít negativní test

Občané států Evropské unie budou moci od pondělí přicestovat do Česka, pokud přijedou za účelem výkonu ekonomické činnosti, doba jejich pobytu nepřesáhne tři dny a předloží negativní test na koronavirus. Po jednání krizového štábu to oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Uvedl také, že vláda rozhodla o prodloužení kontrol na hranicích s Německem a Rakouskem o 20 dnů.

Na hranicích budou muset občané zemí EU předložit nejdéle čtyři dny starý negativní test na koronavirus, stejně jako čeští občané, kteří se do země vracejí. Na delší dobu budou moci přicestovat například sezonní pracovníci za předpokladu, že jejich zaměstnavatel splní dané podmínky.

Výjimka pro cizince má podle ředitelky odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Pavly Novotné platit od pondělí pro případy, kdy občan EU přicestuje do Česka například za účelem obchodního jednání nebo kvůli vyřízení jiných formálních náležitostí u notářů a podobně. Účel cesty bude muset na hranicích prokázat, stejně jako bude mít povinnost předložit nejdéle čtyři dny starý negativní PCR test na koronavirus.

Do Česka budou moci od stejného data přicestovat i cizinci na delší dobu, podle Novotné půjde typicky o sezonní pracovníky. Podmínkou je opět občanství v zemi EU, negativní test na koronavirus, navíc ale musí další podmínky splnit jejich zaměstnavatel. "Zaměstnavatelé, kteří budou takto přivážet pracovníky ze zemí EU, mají i nad rámec toho další povinnosti, včetně ubytování a lékařské péče," řekla Novotná. Tito pracovníci navíc budou mít omezený pohyb na území Česka, i když nebudou muset nastoupit povinnou čtrnáctidenní karanténu.

Lidé se musí prokázat testem PCR, nikoli rychlotestem

Ministerstvo vnitra už ve čtvrtek uvedlo, že pro lidi, kteří vycestují z Česka, má při návratu platit, že se budou muset prokázat maximálně čtyři dny starým negativním testem na koronavirus, aby se vyhnuli karanténě. Hamáček v pátek upozornil, že musí jít o PCR test, není tedy možné se prokázat například rychlotestem.

Test budou lidé předkládat při vstupu do země, podle Hamáčka tak nebude možné podstoupit test až v Česku. Je ale možné nechat se otestovat v Česku a do čtyř dnů tento test při návratu na hranicích předložit. Hamáček ale upozornil, že si lidé musí ověřit, zda jim cílová země vstup vůbec umožňují a jaké vyžaduje podmínky.

Kontroly na hranicích trvají

Vláda ve čtvrtek znovu rozhodla o prodloužení kontrol na hranicích s Německem a Rakouskem o 20 dnů. Trvat by tak měly do půlnoci 14. května. Kabinet obnovil hraniční kontroly s Německem a Rakouskem v souvislosti s hrozbou šíření nového koronaviru od soboty 14. března, původně na pět dnů. Následně je prodloužila do 4. dubna, posléze do páteční půlnoci a nyní opět.

Hranice podle Hamáčka tak není nadále možné překračovat jinde, než na stanovených hraničních přechodech. "Kdo by hranici překročil mimo stanovené hraniční přechody, tak se vystavuje postihu, protože to je protizákonné," uvedl.

K hranicím s Polskem a se Slovenskem se vládní usnesení ke kontrolám nevztahují. "Na slovenské a polské hranici určuje to, kde je možné je přecházet, znovuzavedení kontrol Slovenskem a Polskem," řekla ředitelka odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Pavla Novotná.

Rakousko podle ní zavedlo kontroly také na hranicích s Českou republikou, ale na stejných přechodech, jako Česko. "Německo znovu zavedlo kontroly na všech hranicích, ale neaplikuje je na českých hranicích, protože jsou zavřeny z české strany," dodala.

Podle Hamáčka je ale pravděpodobné, že Německo po uvolnění režimu na hranicích v Česku zavede kontroly na svých hranicích, případně lidem nařídí karanténu. "Tam, kde ty kontroly uplatňuje, tak uplatňuje čtrnáctidenní karanténu na občany cizích zemí, kteří přicestují za účelem, který není nutný," řekl. Vláda totiž od pátku zrušila zákaz volného pohybu osob, spolu s ním skončil i zákaz cest do zahraničí. Lidé, kteří cestují do zahraničí, se ale budou muset při návratu prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset do dvoutýdenní karantény.