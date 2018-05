ANO a ČSSD se dohodly na koaliční smlouvě. Do pátku bude hotovo, tvrdí Babiš

AKTUALIZOVÁNO před 54 minutami

Sociální demokraté před schůzkou například požadovali, aby prvoinstančně odsouzený člen vlády opustil kabinet.

Praha - Šéf sociální demokracie Jan Hamáček odcházel z hodinového jednání s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) a předsedou KSČM Vojtěchem Filipem viditelně spokojený. Naznačoval médiím, že přiměl hnutí ANO k ústupkům a že nyní prakticky hotová koaliční smlouva je pro ČSSD "akceptovatelná". To je po několika měsících politických schůzek první jasnější náznak toho, že by vláda sociální demokracie a ANO podporovaná komunisty mohla do konce června skutečně vzniknout. Navíc by kabinet mohl být pozměněný víc, než se dosud čekalo.

"Jsme v koaliční smlouvě nejdále, tu považuji za vyřešenou. Potřebujeme dotáhnout do konce přesnou formulaci programového prohlášení. Ještě některé formulace musíme doladit," řekl po setkání Hamáček.

Předsedové ANO Babiš a ČSSD Hamáček v pondělí dospěli k textu koaliční smlouvy. Hamáček po zhruba hodinovém jednání novinářům v Poslanecké sněmovně řekl, že vyřešeny byly všechny záležitosti ohledně pojistek, které ČSSD v koaliční smlouvě chtěla mít. "Jsou tam pojistky tak, jak jsme je navrhovali, z mého pohledu to znamená, že jsou všechny problémy vyřešeny," říká Hamáček. S přesným zněním návrhu dohody chce seznámit nejprve v pátek vedení ČSSD. Babiš obsah smlouvy neupřesnil, poslanci ANO, se kterými se uvidí v pátek, by s ním však podle něj měli být spokojeni.

"S panem Babišem jsme řešili hlavně otázky koaliční smlouvy, dospěli jsme k textu, který je pro ČSSD akceptovatelný a řeší všechny věci, které bylo třeba vyřešit. S návrhem seznámím vedení sociální demokracie," uvedl Hamáček. Přesná ustanovení nechtěl prozradit. "Chci, aby to nejdřív slyšeli kolegové z vedení ČSSD," uvedl.

Na dotaz, zda dohoda obsahuje požadavek, aby premiér odstoupil v případě demise všech ministrů ČSSD, Hamáček odpověděl, že ano. Vyřešena je podle něj i podmínka sociálních demokratů, aby v případě odsouzení skončil člen vlády.

"Nevidím důvod, aby byl někdo odsouzen," řekl k tomu Babiš s odkazem na to, že státní zástupce minulý týden v kauze Čapího hnízda zrušil stíhání čtyř lidí. Babišovu stížnost však žalobce zamítl jako nedůvodnou. Premiér je trestně stíhaný pro podezření z padesátimilionového dotačního podvodu.

Zmíněno je v textu koaliční dohody podle Hamáčka také fungování sněmovny, i když neobsahuje konkrétní jména. ČSSD chtěla odvolat některé poslance SPD z funkcí v dolní komoře či jejích výborech. To mohlo dolehnout přímo na Tomia Okamuru, předsedu SPD. Část členů sociální demokracie chtěla právě jeho zbavit postu. "Nevidím důvod, abychom se vrátili do října minulého roku," řekl po schůzce Babiš s odkazem na začátek ustavování sněmovny po volbách. Nicméně o této možnosti bude Babiš ještě v pátek jednat s kolegy ze svého poslaneckého klubu, kde řada poslanců za ANO považuje SPD za extrémistické hnutí.

V pátek se kvůli dohodě sejde předsednictvo ČSSD i poslanecký klub ANO. "Myslím, že ano," řekl Babiš na dotaz, zda budou poslanci jeho hnutí podle něj s dohodou spokojení. "Všichni jsou z toho unavení a určitě to chceme mít za sebou co nejdříve," poznamenal premiér.

Babiš ani Hamáček nevyloučili, že se v následujících dnech změní obsazení více než pěti ministerstev, která ANO prozatím slíbilo ČSSD. Sociální demokraté mají vést resort vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury. Ke změnám by nově mohlo dojít ještě na dalších resortech. Podle Babiše by ANO mohlo do nového kabinetu nominovat některé jiné nové ministry za své hnutí. "Nedá se to vyloučit," uvedl. Konkrétní posty premiér odmítl jmenovat. "Obecná diskuse v tomto směru tam byla, ale nedospěli jsme k žádnému závěru. Je možné, že to ještě ve středu otevřeme," reagoval Hamáček na stejný dotaz týkající se výměny některých dalších ministrů za ANO.

Andrej Babiš hodlá výsledky dosavadních jednání konzultovat s prezidentem Milošem Zemanem v úterý tento týden. Na konci týdne budou všichni vyjednavači včetně předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, jednat se širším vedení svých stran. "Pokud se nestane nic nepředvídatelného, mělo by předsednictvo vnitrostranické referendum vypsat," řekl Hamáček. Předsednictvo se sejde v pátek. Výsledky hlasování všech členů ČSSD Hamáček slibuje v prvním červnovém týdnu.

Na výsledky hlasování napjatě čeká i Babiš. Ví, že část členů této levicové strany nechce jít do vlády vedené právě jím - trestně stíhaným politikem. Názory na spolupráci s Babišem nyní ČSSD půlí a výsledky referenda lze v tuto chvíli težko předvídat. "Takže myslím, že do 10. června by mělo být jasno," podotkl Babiš s tím, že když to vyjde a sociální demokraté vstup do kabinetu schválí, chce, aby jeho druhá vláda získala důvěru do konce června.