Babiš podle Vondráčka odstoupí, když odejdou ministři z ČSSD. Pokud se nedohodnou, variantu B nemají

Praha - Předseda vlády a ANO Andrej Babiš by podle šéfa sněmovny Radka Vondráčka (ANO) odstoupil z funkce premiéra, pokud by z chystané společné vlády odešli ministři za ČSSD. Do koaliční smlouvy ale taková podmínka nepatří, uvedl Vondráček v pořadu Partie televize Prima. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) namítal, že Babiš mění názory podle toho, jak se mu to hodí.

"To nechte na mně, klidně bych odstoupil, já s tím nemám problém," říkal Babiš podle Vondráčka i při vyjednáváních. Podmínka rezignace premiéra při odstoupení ministrů jedné strany proto podle šéfa dolní komory do koaliční smlouvy nepatří.

"To je něco dehonestujícího, ponižujícího, něco, co se nemůže dávat na papír," uvedl Vondráček. "To je věc politického a morálního rozhodnutí," dodal.

Štěch uvedl, že v ANO rozhoduje persona, která toto hnutí nastartovala. V hnutí podle Štěcha chybí demokratické procesy rozhodování. Babiš "velmi účelově mění názory podle toho, jak se to hodí jemu", řekl Štěch, který patří mezi hlasité odpůrce vlády ČSSD s ANO.

Vondráček se proti takovémuto nálepkování ANO ohradil, podle něj to má za cíl oslabit hnutí. "Naše síla je držet pohromadě a držet svého předsedu," uvedl šéf sněmovny.

Varianta B neexistuje

ANO podle svých představitelů nemá žádnou náhradní variantu pro sestavení vlády, pokud by nevyjednala společný kabinet s ČSSD a s podporou KSČM. Zástupci nejsilnějšího parlamentního hnutí to uvedli v dnešních diskusních pořadech.

"Žádnou variantu B nemáme, ale pracujeme na tom, aby byla zajímavá varianta A pro naše členy i členy ČSSD," uvedl předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v pořadu Partie televize Prima.

Místopředsedkyně ANO a středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová v Otázkách Václava Moravce odmítla možnost, že by hnutí oslovilo kvůli vládní spolupráci SPD Tomia Okamury, pokud by ČSSD například v plánovaném vnitrostranickém referendu odmítla koaliční spojenectví. Nebyla ale s ohledem na výsledky voleb nakloněna prostému sesazení SPD ze sněmovních funkcí.

O tyto změny žádá ČSSD s ohledem na kontroverzní výroky členů hnutí Tomia Okamury a také v souvislosti s tím, aby nebyla dosavadní neformální koalicí ANO, SPD a KSČM přehlasována.

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček v neděli řekl, že zástupci SPD by neměli být ve vlivných orgánech sněmovny. "Musíme mít záruky, že nás ta 115tková koalice přehlasovávat nebude."

"Jestli si to pan předseda (Hamáček) neprosadí, tak je u mě mrtvej Homolka," parafrázoval výrok ze známého českého filmu předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Podle něho existují i jiné varianty řešení bez hlasů komunistů a extremistů, naráží to ale na "neřízenou ambici jedince, aby byl premiérem". Lidovcům, stejně jako sociálním demokratům vadí trestně stíhaný člen vlády.

"Volby nerozhodují o tom, jestli je někdo vinen nebo nevinen," uvedl Bělobrádek k poznámce Pokorné Jermanové, že Babiš v loňských volbách dostal nejvíc preferenčních hlasů.

Za "úsměvnou spekulaci" označila informaci, že by v případě krachu jednání mohl prezident Miloš Zeman mohl sestavením vlády nynější ministryni obrany Karlu Šlechtovou (ANO). "Karla Šlechtová je člověk, který jde za svým. Pokud by měla být tím, kdo by byl pověřen, tak to rozhodně nebude naše politická nominace," uvedla Jermanová.