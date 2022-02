Politik ČSSD prodává na webu bělidlo. Přikládá příručky, jak ho pít k léčbě covidu

Bývalý šéf finančního výboru Prahy 16 Jan Kořínek z ČSSD nabízí přes e-shop své firmy v koronavirové pandemii žíravé bělidlo. Zákazníci ho dostávají v balíčcích s knihami navádějícími, aby chemikálii použili jako lék proti covidu. Jen v roce 2020 vydělal milion korun, jeho spolupracovník dokonce 50 milionů. V USA hrozí propagátorům této látky doživotí, český lékový úřad tvrdí, že zakročit nemůže.

Zatímco sociálnědemokratický ministr vnitra Jan Hamáček v březnu 2020 vyzýval v červené mikině k dodržování vládních opatření proti koronaviru, jeho stranický kolega Jan Kořínek na to šel jinak. Šéf ČSSD v Praze 16 začal zákazníkům v e-shopu své firmy Narita Dox nabízet balíčky žíravého bělidla společně s publikacemi, které tuto látku doporučují jako lék na covid.

Vědci přitom upozorňují, že chemikálie může lidem vážně poleptat vnitřnosti, a ze zahraničí jsou známé případy, kdy po jejím požití zemřely děti. Na internetu přesto koluje mnoho dezinformací, podle kterých naopak její pití léčí.

Strach lidí z covidu Kořínkovu podnikání svědčí. Podle poslední účetní závěrky za rok 2020 jeho firma výrazně zvýšila zisk. Vydělala více než milion korun a dalších 600 tisíc měla uloženo v pohledávkách. Rok předtím, ještě před pandemií, nevydělala ani čtvrtinu.

Mezi lidmi šířícími dezinformace o covidu je Kořínkův e-shop oblíbený. Propaguje ho například Jakub Netík, milionem zadlužený malíř pokojů, který na Facebooku prodává další údajný lék proti covidu - odčervovací pastu pro koně. V jednom ze svých videí pro tisíce sledujících se rozpovídal právě o bělidle, tedy oxidu chloričitém prodávaném pod názvem MMS.

Přípravku používanému k bělení prádla či dezinfekci bazénů říká Netík žlutá voda. "Uslyšel jsem rozhovor mezi sestrou a bratrem, který oznámil, že má rakovinu v uzlinách a metastázuje. Měl jsem tehdy připravenou žlutou vodu pro svého otce, a když jsem to uslyšel, tu vodu jsem mu dal. Po dvou týdnech, když měl nastoupit na operaci a lékaři poslali vzorky na histologii, řekli mu, že tomu nerozumí, ale že to je v pořádku," tvrdí divákům a sám sebe pasuje do role božího posla.

Tisíce sledujících od něj žádají rady, kde pro léčbu covidu a jiných nemocí chemikálii koupit. "Ježíš uzdravuje a je dobré se modlit. Moc krásná řeč. Žlutou vodu bych si koupila. Prosím napsat adresu, kde je možno objednat," reagovala například Sofie Helen Burda. Takovým zájemcům doporučuje Netík právě Kořínkův e-shop.

Balíčky s návodem, jak pít žíravinu

Na něm Kořínek důsledně dbá, aby byl výrobek označený jako bělidlo na textil. Ke každé objednávce nad 500 korun ale přikládá knihu Sbohem covide, která obsahuje návody, jak bělidlo pít coby údajný lék.

A nabízí i balíčky, v nichž je k chemikálii některá z knih dezinformátorů rovnou přiložena. Třeba 18 lahviček oxidu chloričitého po 10 mililitrech s uvedeným použitím pro bělení textilu a k nim tři knihy přinášející "ucelený a rychlý náhled na problematiku oxidu chloričitého spolu s přesnými návody a postupy na jednotlivé fáze covid-19". To celé za 2,5 tisíce korun.

Kořínek e-shop provozuje už od roku 2011 a zkušenosti má i z politiky a ze sportu. V roce 2014 kandidoval za ČSSD na starostu Prahy 16 - Radotína jako šéf místní buňky strany. Neuspěl, ale stal se předsedou finančního výboru. V roce 2018 ze zastupitelstva vypadl. Šéfoval také radotínskému fotbalovému klubu, do něhož tekly milionové dotace na rekonstrukci stadionu. V ročníku 2018/19 klub dokonce hrál Českou fotbalovou ligu, třetí nejvyšší soutěž v zemi.

Před pitím žíravého bělidla důrazně varuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. "Oxid chloričitý, který může vzniknout smícháním chloritanu sodného a kyseliny citronové, což je právě princip nabízeného MMS, je silným bělicím prostředkem. Může mít vážné a potenciálně život ohrožující vedlejší účinky," uvedla mluvčí úřadu Klára Brunclíková.

A nejde zdaleka o první upozornění. Ministerstvo zdravotnictví před pitím této látky varovalo už v roce 2010, stejně jako Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Podobně varují úřady po celém světě. Americká federální vláda vydala opakované upozornění v roce 2020 v souvislosti s dezinformací, že žíravina léčí covid. Obchodníkům s bělidlem tam hrozí doživotní vězení. Tisíce lidí se otrávily, velká část z nich byly děti.

"My bělidlo neprodáváme za účelem vnitřního užití. Nikoho k ničemu nenavádíme," prohlašuje Kořínek. "Já prodávám chemikálie a knihy," řekl redakcím Aktuálně.cz a HN. Skutečnost, že k žíravině přikládá příručku, která látku propaguje jako lék, s tím prý nesouvisí. Komentovat, kolik prodejem vydělal, Kořínek nechtěl a rozloučil se.

"Musíme se držet toho, že jsme prodejci bělidla na prádlo"

Na infolince jeho e-shopu se reportéři zajímali, zda je možné koupit si přípravek na léčbu covidu. Nejprve se dozvěděli, že je určen k bělení prádla. "Pokud ho použijete jiným způsobem, je to vaše věc," uvedla telefonistka. Pak ale doporučila nejoblíbenější produkt a informovala, že k nákupu bude zdarma brožurka, která může odpovědět na dotazy, jak se látkou léčit. "Pokud vás ta problematika zajímá, knížka vám bude přínosná," dodala.

Na otázku, zda to sama zkoušela, nechtěla odpovědět. "Strašně se omlouvám, musím se držet toho, že jsme prodejci bělidla na prádlo, a nic dalšího s vámi nemohu konzultovat," sdělila žena.

V nabídce e-shopu je i balíček pojmenovaný Sestava Anti C-19 za 1200 korun. "Okamžité použití, nemusíte nic odměřovat! Maximální a velmi praktická užitnost. Obsahuje: 5 ks - chloritan sodný, 5 ks - kyselina chlorovodíková, 5 ks - plastová uzavíratelná lahvička. Využití: bělení textilu," uvádí popisek. Smícháním žíraviny s s kyselinou přitom vzniká propagované MMS.

Zmínka o bělení textilu podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv znamená, že proti prodeji zakročit nemůže. "Prodej chemikálií nespadá do působnosti SÚKL. Látky e-shop neprodává jako léčivý přípravek, ale jako chemikálie, které nejsou určené k použití lidem. Na webu jsou i bezpečnostní listy těchto chemikálií s popsanými vlastnostmi včetně toxicity," prohlásila mluvčí ústavu Bruclíková.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Aktuálně.cz a HN sdělila, že případ teprve zkoumá. Mimo jiné to, zda vůbec spadá do jeho pravomoci, tedy, zda by šlo Kořínkovo počínání kvalifikovat jako prodej potravin.

Vedlejší účinky užívání "žluté vody" respirační selhání způsobené závažným stavem, kdy je množství kyslíku přenášeného krevním proudem výrazně sníženo (methemoglobinémie)

změny elektrické aktivity srdce (prodloužení QT intervalu), které mohou vést k potenciálně fatálním abnormálním srdečním rytmům

život ohrožující nízký krevní tlak způsobený dehydratací

akutní selhání jater

nízký počet krvinek v důsledku zničení červených krvinek rychleji, než je dokáže tělo vytvářet (hemolytická anémie), což vyžaduje krevní transfuzi

silné zvracení

silný průjem Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Elektronické přístroje od držitele bludného balvanu

Pokud si chce chemikálii někdo sám vyrábět, za 25 tisíc korun si může ve stejném e-shopu pořídit její generátor. Ten Kořínka propojuje s dalším mužem dlouhodobě vydělávajícím na šíření dezinformací o bělidle. Jako výrobce přístroje je uvedena firma Jaclab, kterou ovládá podnikatel Pavel Eiselt, dřívější provozovatel Kořínkova e-shopu. V rozhovoru s reportérkou ho Kořínek označil za svého obchodního partnera.

Eiselt stojí za firmou Z-technology, která v roce 2012 dostala Bludný balvan od Českého klubu skeptiků Sisyfos. Anticenu obdržela za to, že prodává přístroje, které mají léčit lidi produkováním určitých "frekvencí". Jejich cena začíná na 14 tisících korun, některé jsou ale dražší než půl milionu. I v případě jejich prodeje je web opatřen notickou, že nejde o zdravotnické prostředky a k léčbě nemocí vlastně nejsou vůbec určené.

Kromě toho Eiselt produkuje literaturu, které čtenáře přesvědčuje o blahodárných účincích popíjení bělidla. Spoluvlastní vydavatelství produkující alternativní měsíčník. "Jako jediné nezávislé médium v ČR a SR informujeme čtenáře, jaká je pravda ve světle lží a pomluv. Lidé, kteří lži o MMS/CDS rozšiřovali a stále rozšiřují, možná nyní budou litovat toho, že pomlouvali látku, která může zachránit celý svět," napsal Eiselt už v únoru 2020 ve svém vlastním periodiku s tím, že kdo chemikálii popíjí, na 99 procent koronavirem neonemocní.

A jako vydavatel New Technologies stojí také za knihami, které Kořínek přikládá k chemikáliím. Reportéři mají k dispozici knihu Andrease Kalckera nazvanou CDS - Zdraví je možné, kterou Eiselt vydal v roce 2013. Předmluva hovoří o tom, že "prvotřídní kvalitu" čtenáři najdou právě v Kořínkově e-shopu.

Kalcker je německý dezinformátor žijící ve Švýcarsku, který se věnuje propagaci pití chemikálií, které se jinak používají k bělení látek či jako dezinfekce. Eiselt redaktorům Aktuálně.cz a HN potvrdil, že jej zná a spolupracuje s ním.

O pozitivních účincích přípravků je prý sám přesvědčený. "Užíváme je celá rodina. Každý lék může být ve vysoké koncentraci nebezpečný. Tady je koncentrace bezpečná," tvrdí Eiselt. Vychází prý z vlastní zkušenosti i z příběhů lidí, kteří se podle něj užíváním chemikálie vyléčili například z rakoviny. "Úřady to kritizují, protože s tím nepřišly do styku," míní vydavatel. Ten zároveň potvrdil, že samotný e-shop Kořínkovi před lety prodal - prý kvůli komplikacím s úřady.

I Eiseltově firmě Z-Technology se v koronavirové pandemii daří. V poslední dostupné účetní závěrce za rok 2020 hlásí výnosy přes 50 milionů korun. Její knihy mají v nabídce i největší česká internetová knihkupectví, většinou jsou ale vyprodané. Jejich anglické verze už naopak v roce 2019 z nabídky vyřadil největší internetový obchod světa Amazon. Podle něj ohrožují zdraví lidí.

"Knihy se k nám dostávají formou automatického zalistování od distribucí. Nemáme tedy plně pod kontrolou, jaké tituly se k nám dostanou. Zmíněné knihy teď navíc nejsou skladem v prodejnách ani v našem e-shopu. Historicky se jich prodalo v naší síti do deseti kusů," uvedl Adam Pýcha, ředitel oddělení marketingu Knihy Dobrovský. "Do prodeje se už nevrátí. I v minulosti jsme stahovali problematické tituly, když nás na ně zákazníci upozornili," prohlásil.

Internetový antikvariát Knihobot prodává publikaci "MMS/CDS. Jednoduchá a účinná léčba nemocí" za 562 korun. "Zákazníci nám posílají knihy, abychom je za ně prodali, ne abychom posuzovali jejich obsah. Pokud chceme lidi naučit kritickému myšlení, musíme jim dát prostor samostatně myslet. To se nestane, když firmy budou rozhodovat o tom, co lidé smí a nesmí číst," říká šéf antikvariátu Dominik Gazdoš.

"Guru" obviněný kvůli úmrtí pětiletého chlapce

U Kořínka jsou zmíněné knihy dostupné v češtině. Ve "výhodném setu" po deseti kusech za 2,5 tisíce korun si tu lidé mohou koupit publikaci Andrease Kalckera pojmenovanou Zakázané zdraví, která požívání bělidla vykresluje jako cestu k uzdravení.

Ani s tím prý nemůže Státní ústav pro kontrolu léčiv nic dělat. "Šíření knihy obsahující rady, jak vyrobit z dostupných chemikálií látku, která má podle autora knihy léčebné účinky, nemůžeme dle našich pravomocí nijak postihovat," dodala Brunclíková.

Kalckera loni na podzim obvinily argentinské úřady z prodeje falešných léků a nelegálního praktikování medicíny - s trestem až 25 let vězení. Stalo se tak po smrti pětiletého chlapce v srpnu 2020. Podle Kalckerovy rady mu rodiče podávali bělidlo, protože věřili, že léčí covid. Dítě následně zemřelo. Irská televizní stanice RTÉ navíc už v roce 2015 zveřejnila, že Kalcker používal falešný diplom zakoupený na internetu, aby se mohl vydávat za odborníka.

Vedle Kalckerových knih šíří Kořínek i publikaci samotného iniciátora pití bělidla, Američana Jima Humblea, někdejšího člena scientologické církve a zlatokopa.

Zakladatelům církve uctívající bělidlo hrozí doživotí O zázračném minerálním léku začal mluvit Jim Humble na počátku století. Objevil ho údajně v roce 1996 při hledání zlata v džungli v Guyaně. Roztokem oxidu chloričitého tehdy údajně vyléčil členy svého tábora z malárie. Začal jej propagovat pod anglickou zkratkou MMS.

S Markem Grenonem následně v USA založili Církev zdraví a uzdravení Genesis II . Pokoušeli se tak obejít zákon, zajišťující, aby lidé nepoužívali jako léčivo život a zdraví ohrožující přípravky. Bělidlo označili za ceremoniální nápoj .

. Pokoušeli se tak obejít zákon, zajišťující, aby lidé nepoužívali jako léčivo život a zdraví ohrožující přípravky. . Církev se zaměřila zejména na rozvojové země, kde je horší přístup ke zdravotní péči a lidé tak snadněji přijímají neschválené přípravky.

Před koronavirovou pandemií Grenon se svými syny vydělávali na prodeji bělidla v přepočtu více než 600 tisíc korun měsíčně . Když ho začali propagovat jako lék na covid, dostali se v roce 2020 k více než 20 milionům .

. Když ho začali propagovat jako lék na covid, . V polovině roku 2020 zasáhly americké úřady, které už předtím varovaly, že nelegální prodej neschválených přípravků je zločin. Dnes Grenonovi a jeho příbuzným hrozí doživotní vězení.

USA evidují mezi lety 2014 a 2019 více než 16 tisíc případů otravy oxidem chloričitým, z toho přibližně 2 500 případů u dětí mladších 12 let. Mezi nimi je i případ šestileté autistické dívky, která byla v roce 2017 hospitalizována se selháním jater potom, co přípravek požila.

Kalcker i Humble jsou nejzásadnějšími postavami scény, která lži o blahodárnosti pití chemikálie šíří. Kalcker na začátku pandemie spoluzaložil síť, která na internetu propagovala také konspirace o vakcínách či sítích 5G. Facebook pak stránky se statisíci fanoušky mazal. Zejména v Latinské Americe měla ale kampaň úspěchy. V prosinci 2020 dokonce užívání bělidla proti covidu podpořil bolivijský ministr zdravotnictví.

Návod od spolupořadatele demonstrací proti očkování a rouškám

V Česku provozuje web propagující pití "žluté vody" Jiří Havel, jeden z čelných představitelů organizace Chcípl pes, která bojuje proti očkování a dalším opatřením proti covidu, odsouhlaseným zdravotníky a vědci. Na demonstracích této organizace se objevují šibenice, nedávná akce před sněmovnou skončila zraněním policisty.

I Havel má na webu Kalckerova videa. "Co kdybych vám řekl, že lidé zbytečně trpí a umírají na nemoci, jako je rakovina, AIDS, borelióza a nekonečný seznam dalších virových a bakteriálních infekcí?" začíná česky profesionálně dabovaný snímek a tvrdí, že správnou léčbou je pití bělidla, což média údajně tají. I jeho stránky ale končí notickou, že za léčbu lidí chemikálií nepřebírá jejich provozovatel žádnou odpovědnost.

Na Facebooku se čeští příznivci bělidla včetně Havla sdružují v několika skupinách. Jedna z nich má téměř tři tisíce členů, kteří se vzájemně odrazují od očkování a diskutují třeba o léčbě rakoviny zmíněnou látkou. Další stovky lidí komunikují pomocí aplikace Telegram.

Lékaři před oxidem chloričitým varují. "Jde o žíravou a zdraví škodlivou látku při vdechování a styku s kůží. Při vyšších koncentracích může způsobit poleptání trávícího traktu až perforaci jícnu a žaludku," upozorňuje například Daniela Pelclová, emeritní přednostka Kliniky pracovního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.