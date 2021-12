Místo zákazníků láká demonstranty. Skladatel léčí covid žíravinou a odmítá očkování

Širší veřejnosti je neznámý. Na protivládních demonstracích při covidu hraje ale Jiří Havel důležitou roli. Od mikrofonu jako moderátor burcuje účastníky a skládá pro ně podprahová sdělení doprovázená hudbou. Ta umí udělat kvalitně, už řadu let je připravuje pro obchody a pro psychicky nemocné. Prohlašuje navíc, že dokáže covid léčit oxidem chloričitým, který odborníci označují za nebezpečný.

Při rozhovoru mluví tiše, více než hodinu nezvedne hlas. "Nejde mi o nic jiného než o soulad mezi lidmi. Snažím se v nich vyvolávat klid, naději a odvahu. Není v tom ani špetka násilí a hněvu," prohlašuje Jiří Havel a sám sebe pro Aktuálně.cz označuje za příznivce zdravého životního stylu.

Než přišla koronavirová pandemie, stál v ústraní a podnikal. Živí se tím, že skládá a prodává uklidňující podkresovou hudbu pro obchody. "Hudbou dokážeme lidi přimět víc nakupovat," sdělil letos v květnu v rozhovoru pro iDNES.cz. Při pandemii se ale změnil. Dnes je třiačtyřicetiletý muž výraznou tváří demonstrací proti vládním protiepidemickým opatřením.

"Dobrý den vám všem probuzeným, všem, kteří jste přišli kvůli svobodě a pravdě," burcoval demonstranty na pražské Letné letos 27. listopadu (začíná mluvit kolem 30. minuty, poznámka redakce). Jeho klidný a tichý hlas byl najednou pryč. Na shromáždění iniciativy Chcípl PES byl naopak hodně slyšet.

Iniciativa vznikla v prosinci 2020 na protest proti omezení provozu restaurací. Počátkem roku se změnila na politické hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES a v říjnových volbách do sněmovny získala 0,4 procenta hlasů. Na její demonstrace chodí tisíce lidí, na Letné odhadovala policie přibližně tři tisícovky.

Koronavirus se přitom v Česku stále šíří. Počty nakažených sice v posledním týdnu klesají, řada lidí ale leží na jednotkách intenzivní péče a je závislá na dýchacích přístrojích. Ve čtvrtek bylo v nemocnicích s covidem 5431 pacientů, z toho 895 v těžkém stavu. Vysoký je i počet úmrtí s koronavirem. Podle webu Ourworldindata.org je Česko s 3256 mrtvými na milion obyvatel na žebříčku nejpostiženějších zemí světa sedmé.

Iniciativa Chcípl PES má ale na věc jiný pohled. "Přišli jste i přes to, že se vystavujete nebezpečí ztráty přátel, zaměstnání, ztráty dobrého jména, zesměšňování, diskriminaci a ponižování. Přišli jste proto, abyste se postavili za ty, kteří jsou stále ještě zmanipulovaní. Vy jste ti silní. S vámi zvítězíme!" vyhlašoval Havel na Letné.

Krátce předtím přivítala účastníky jeho slova z reproduktorů, podkreslená hudbou. Vyzývala k tomu, aby lidé otevřeli oči a postavili se na odpor. "Pokud si uvědomíte, že jsme většina, tak jejich moc prostě zmizí," znělo plání.

Obvykle mi nedělá problém najít k čemukoliv slova. Tady je ale najít nedokážu. Než začala velká demonstrace odpůrců očkováni a já stal v davu, nesl se davem tento hlas. A mnozí mu napjatě naslouchali. Opět dodávám, ze nekomentuji, jen mapuji dění. A toto dění bych nepodceňoval. pic.twitter.com/od7mkLFmGp — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 17, 2021

Do týmu Chcípl PES se Havel zařadil rychle. "Když začaly restrikce a lockdowny, hledal jsem, ke komu se připojit, abychom dosáhli společenské změny. Nakonec jsem se rozhodl pro toto hnutí, protože se v něm nekecá, ale dělá," vysvětluje. Iniciativě pomáhá lákat co nejvíce lidí, na demonstracích i na sociálních sítích.

V říjnových volbách za hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES dokonce kandidoval. Přestože byl zájem voličů minimální, je Havel přesvědčený, že příště se hnutí do sněmovny dostane.

Zástupci chcíplého psa na něj hodně sází. Vystoupil například 17. listopadu na Staroměstském náměstí, kde se odpůrců protiepidemických opatření sešlo více než o pár hodin dříve příznivců hnutí Milion chvilek. Na rozdíl od nich ale neměli roušky, nedrželi odstupy a odmítali pravidla vyhlášená vládou.

"Je těžké přihlížet tomu, jak nám pomalu odebírají naši svobodu," zněl Havlův hlas z reproduktorů a lidé jeho slova soustředěně poslouchali. Třeba když mluvil o světě, který by si přál. "Svět, ve kterém jsou konečně všem uvolněny léky na nemoci. Svět, ve kterém existují opravdoví doktoři a medicína namísto jejich potlačování a umlčování," mluvil.

Jeho poselství vzbudilo pozornost i na sociálních sítích. Prohlížely si ho desítky tisíc lidí, mnozí připojili komentář. Často se svěřovali s obavami, jak taková podprahová sdělení na lidi působí.

Teď Havel dokončuje další video, tentokrát zaměřené na mladé. "Volá tě tvůj vnitřní hlas. Volá tě proto, aby ses tomu zlu postavil," naléhá v něm. "Uvědom si, že jsi tvůrce nového matrixu," naráží na filmovou ságu o ovládnutí lidstva virtuální realitou. A přidává výzvu, aby se mu mladí hlásili.

Nebezpečný mix manipulací, tvrdí politolog

Videa zapadají do proudu, který narostl v koronavirové pandemii. "Jedná se o zvláštní mix ezoteriky, pokřivených představ o vlastenectví, konspiračních teorií a odporu k autoritám," říká politolog Miloš Gregor z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který se věnuje zkoumání politického marketingu.

Poukazuje přitom na profesionální úroveň Havlových videí. "Zatímco dosud tvořili podobná díla spíše amatéři, tady vidíme stylistickou přípravu, gradaci i užívání jazykových prvků, které mají vsugerovat sdělení divákům," upozorňuje.

Označení za konspirátora nebo ezoterika ale Havel odmítá. Říká, že šíří pravdu, a zdůrazňuje, že nechce vyvolávat negativní emoce.

O tom, že se Havlova videa snaží budit dojem pozitivních sdělení, mluví i Gregor. "Pokud se zamyslíme nad jejich obsahem, jedná se o nebezpečný mix manipulací, které používají extremistické a populistické skupiny," varuje.

Podobný názor má i politolog Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity v Brně. "Patetický hlas a styl využívali i pravicoví extremisté, jen to neměli tak propracované. Toto je bližší náboženskému a ezoterickému prostředí. Může to pomáhat, aby lidé cítili větší sounáležitost na demonstracích," říká.

Sociolog Ondřej Císař z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zase upozorňuje, že využitím Havlových projevů se Chcípl PES pokouší rozšířit dopad svých názorů. "Snaží se hrát na emoce skrze využívání symbolů, jako je láska a mír," uvádí expert.

Oxid chloričitý neškodí, prohlašuje Havel

Havel navíc provozuje webové stránky, kde propaguje léčbu oxidem chloričitým. Před látkou, která se používá hlavně pro bělení buničiny a dezinfekci pitné vody, ale odborníci varují. Havel naopak tvrdí, že se s ní dá léčit i covid. Podobně jako Ivermectinem, tedy lékem patřícím mezi antiparazitika.

"Na jaře jsem i z trochu těžších stavů dostával týdně deset až patnáct lidí. Třetí čtvrtý den mohli jet do práce, kopali na zahrádce nebo něco vyráběli," popisuje, že jim pomohl právě Ivermectinem a oxidem chloričitým. "Ten nasadili v Bolívii. A kdybyste viděl, jak klesla křivka během měsíce!" tvrdí Havel. Účinky oxidu chloričitého však nejsou lékařsky ověřené a žádné seriózní zdroje neuvádějí, že by v Bolívii skutečně pomohl.

Redakce Aktuálně.cz mluvila s Havlem dvakrát. Poprvé, na konci listopadu, mluvil obecně o léčení lidí oxidem, podruhé, minulý týden, řekl, že uvedenou látkou léčil sebe a své známé. A to v hodně rozředěné podobě. "Nikdy jsem to nikomu neprodával. Samozřejmě jsem lidem řekl, aby to konzultovali s lékařem, protože já nejsem doktor. Každý má právo se léčit, jak uzná za vhodné," prohlašuje.

Odborníci před oxidem chloričitým varují. "Jde o žíravou a zdraví škodlivou látku při vdechování a styku s kůží. Při vyšších koncentracích může způsobit poleptání trávícího traktu až perforaci jícnu a žaludku," uvádí například Daniela Pelclová, emeritní přednostka Kliniky pracovního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Připomíná, že už v roce 2010 látku neschválil Státní úřad pro kontrolu léčiv a v roce 2015 před ní varoval hlavní hygienik.

Havlovi se nelíbí ani to, že vláda společně s lékaři naléhá na lidi, aby se proti covidu povinně očkovali. Za nesmyslné považuje i zákazy, které jsou součástí protiepidemických opatření. Bojuje hlavně proti očkování dětí. "Tato nemoc jim nepůsobí žádné větší problémy," tvrdí.

Lékaři ale upozorňují, že se u dětí v důsledku infekce může rozvinout nebezpečný syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi - přestože covid většinou přečkají pouze s mírnými příznaky. Stejně tak odborníci doporučují očkování dětí.

