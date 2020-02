Politik ANO stíhaný za manipulaci zakázek dle policie ovládal antimonopolní úřad

Jiří Švachula z ANO skončil před rokem ve vazbě. Je stíhaný za manipulace zakázek. Dle policie ale měl značný vliv i na antimonopolní úřad. Tedy instituci, která posuzuje miliardové veřejné tendry. Pátrání Aktuálně.cz a Hospodářských novin ukazuje, že detektivové nyní z korupce podezřívají téměř celé nejvyšší vedení úřadu. Zprávami mezi Švachulou a manažery dokládají, že tento muž vedení úkoloval.

Podnikatel Jiří Švachula je dnes stíhaný za stamilionové manipulace veřejných zakázek v městské části Brno-střed, kde působil jako místostarosta za ANO. Hrozí mu až šestnáct let vězení. Zároveň až do chvíle, kdy skončil ve vazbě, seděl v rozkladové komisi antimonopolního úřadu, který má naopak na regulérnost veřejných tendrů dohlížet. Dosadil ho tam předseda úřadu Petr Rafaj.

Pátrání HN a Aktuálně.cz ovšem ukazuje, že Švachula zdaleka nebyl jen jedním z třicítky řadových členů poradních orgánů. Kriminalisté v minulých třech letech shromáždili důkazy, z nichž podle nich plyne, že majitel brněnské galerie a vinotéky měl zásadní vliv na to, jak Rafajův Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v řadě případů rozhodoval.

"V obecné rovině se dá hovořit o ovládnutí ÚOHS Jiřím Švachulou," uvádějí policisté v dokumentech, jejichž pravost HN ověřily z několika zdrojů.

Hovory a zprávy, které detektivové zvládli odposlechnout a redakce je získala, svědčí o tom, že Švachula měl velmi úzké vztahy nejen s Rafajem, ale i s jeho místopředsedy. A podle policie tak dokázal pomocí nich získat utajené informace z obou stupňů rozhodování úřadu, nebo je dokonce ovlivňovat. Ať už šlo o stamilionovou zakázku na nákup trolejbusů v Brně, fúzi mediální firmy, nebo tendry na silnice.

"V podstatě vystupuje jako prostředník či vyjednavač mezi ÚOHS a jinými osobami," konstatovali policisté už v roce 2016, když žádali soud o prodloužení nasazených odposlechů.

Švachulu původně prověřovali jen při vyšetřování manipulace zakázek na radnici Brna-střed. Ukázalo se ale, že záběr komunálního politika je daleko širší. Zakrátko tak začali sledovat a odposlouchávat i Rafaje, který stojí v čele mocné instituce posuzující obří státní zakázky i miliardová slučování soukromých firem.

Zatím vyšlo najevo, že Rafaje podezřívají z manipulace miliardového tendru na mýto, na kterém se dle vyšetřovatelů podílel mimo jiné s šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem a svou místopředsedkyní Evou Kubišovou. Podle zjištění redakce ale detektivové Rafaje, a jeho bývalého místopředsedu Josefa Chýleho a současného místopředsedu Petra Solského, podezřívají ze systematické a dlouhodobé manipulace rozhodování úřadu. A jejím středobodem je podle policejní verze právě Švachula.

Policie dokumentuje, že když vlivní politici ANO nebo právníci byznysových skupin či manažeři potřebovali řešit problém s "antimonopolákem", obraceli se na Švachulu a ten následně na úřad, i když k tomu neměl žádný mandát.

Rafaj: Švachula úřad vůbec neovládal

Sám předseda Rafaj kategoricky odmítá, že Švachula by měl na chod jeho instituce jakýkoliv vliv, který by se vymykal zákonu.

"V žádném případě s tímto nesouhlasím. Švachula nic neovládal, jestli někdy domluvil nějaké setkání s někým, je to možné, já už si na to moc nevzpomínám, protože opravdu já jsem v žádném případě se Švachulou nijak… a úřad vůbec neovládal, to je absurdní, úplně absurdní," komentoval výklad policistů Rafaj. Odvolával se přitom na to, že o věci nemá od policistů téměř žádné informace.

Jak už upozornilo Aktuálně.cz, při vyšetřování korupce Brna-střed už NCOZ Rafaje vyslýchala ohledně působení Švachuly na antimonopolním úřadu. Ten ale odmítl vypovídat. "Ve věci nebudu vypovídat, neboť se Jiří Švachula vyskytuje v šetření, které se týká mé osoby. Jedná se o šetření, ve kterém jsem podezřelý ve věci mýta, korupce," řekl detektivům Rafaj.

Státní zástupce: Neskončili jsme

To, že ale vyšetřovatelé jednotlivé aktéry kauz ÚOHS doposud neobvinili, případně ani nevyslechli, neznamená, že případ odložili. Dozorující státní zástupce Radek Mezlík pro HN připustil, že některá zjištění může vyčlenit do samostatných případů.

"Ty větve, které jsou spojené s primárním podezřením týkajícím se Brna-střed, jsou záležitosti, na kterých pracujeme. Pakliže nějaká větev nebude ukončena do března, musí být vyčleněna," potvrdil. Právě do března chce Mezlík rozhodnout, zdali na Švachulu a další stíhané, kteří dle policie manipulovali na radnici Brna-střed veřejné zakázky, podá obžalobu.

V dokumentech přitom policisté mluví jasně. Rafaj, Chýle, Solský "zneužívají svoji pravomoc tím, že ať již každý sám či společně, ve prospěch či na žádost jim spřátelených osob, minimálně Švachuly, doposud přesně nezjištěným způsobem, ovlivňují doposud blíže nespecifikovaná řízení vedená před ÚOHS ve věcech napadených zadávacích řízení u různých veřejných zakázek, případně se zadavateli veřejných zakázek předem domlouvají podmínky připravovaných zadávacích či obdobných řízení", dovozují policisté.

Podle nich to dělají za účelem zvýhodnění předem vybraných uchazečů o veřejné zakázky tak, aby v případě následného správního řízení mohl ÚOHS rozhodnout ve prospěch spřízněných subjektů.

To ale všichni tři zmínění odmítají. "Já jsem Švachulovou cestou nikdy nic neovlivňoval. Veřejné zakázky jsem ani neřešil. Netuším, jak k tomu podezření policisté dospěli," reagoval například místopředseda Solský.

Přestože Švachula a s ním celé vedení ÚOHS dle detektivů řešili citlivé věci přes šifrované mobilní aplikace, policistům se podařilo část komunikace přečíst. Zprávy získali ze Švachulova telefonu, který mu loni zabavili.

"Někdo do toho hodil vidle"

Komunikaci z telefonů policisté teď používají například jako důkaz toho, že Švachula s vedením úřadu ovlivňovali, jak ÚOHS posoudí tendr na nákup 10 trolejbusů pro brněnský dopravní podnik z roku 2017 za více než 150 milionů korun. Tendr sice vyhrála Škoda Transportation, firma SOR Libchavy nicméně zakázku napadla u ÚOHS. Hrozilo, že Rafajův úřad výběrové řízení zruší. A to se, dle zaznamenané komunikace, nelíbilo řediteli dopravního podniku Miloši Havránkovi. "Někdo hodil vidle do toho řízení na trolejbusy a je to na ÚOHS," psal Havránek Švachulovi.

Ten pak podle policie tendr řešil s Rafajovým tehdejším místopředsedou Josefem Chýlem, který měl přitom ze zákona nařízenou mlčenlivost. "Ta skutečnost ohledně těch 10 kusů trolejbusů… na to mu Švachula skáče do řeči, že už je to vyřízené. Chýle však pokračuje, že věc bude zastavena. To následně Švachula do telefonu sděluje i Richardu Mrázkovi," popsali policisté.

"Nevím o tom," komentoval to nyní někdejší náměstek brněnského primátora Petra Vokřála za ANO Mrázek.

Rafaj řízení zastavil proto, že stěžovatel SOR Libchavy nakonec vycouval. Zakázka tak zůstala Škodě. Firma SOR ale popírá, že by se stáhla kvůli tomu, že na ni někdo tlačil.

"Odvolali jsme se proto, že jsme se domnívali, že došlo k určitým pochybením. Během procesu šetření ale SOR uspěl v jiných zakázkách a z důvodu vytížení výrobních kapacit jsme se rozhodli dále se nesnažit o zvrácení výsledku. S panem Havránkem jsme o této věci nekomunikovali. Co se týče jeho údajné 'nelibosti', té si nejsme vědomi. Najevo nám ji nedal," uvedl obchodní ředitel SOR Libchavy Filip Murgaš.

Práce pro manželku

Policie v dokumentech nicméně dovozuje, že náměstek Chýle mohl být motivovaný Švachulovi vyhovět. Kromě informace o tendru pro dopravní podnik mu totiž v komunikaci zároveň poděkoval za zajištění místa pro jeho manželku - v dopravním podniku, který Havránek řídí. A zřejmě doufal, že se pak manželka posune i do městské firmy Brněnské veletrhy a výstaviště (BVV). Švachula se v tom Chýlemu snažil jít na ruku. Místopředsedova žena pro něj byla, z toho, jak o ní sám mluvil, "želízkem v ohni", které chtěl "později využít pro nějaké věci".

"Je to pouze přechodné a dočasné místo, s manželkou Chýleho počítá v BVV (veletrhy - pozn. red.) v Düsseldorfu (místo na BVV pro manželku je pro něj "prvořadé"). Na tuto věc se v telefonních hovorech ptá i Vokřála, zdali je to místo už volné," shrnuli policisté Švachulovu telefonickou komunikaci. Primátor Petr Vokřál (ANO) byl stejně jako Švachula členem představenstva veletrhů.

Vokřál ale odmítá, že by věděl o jakékoliv formě klientelismu či korupce. "Že by to někdo po mě chtěl a já to slíbil, to rozhodně ne. Ex post jsem věděl, že manželka pana Chýleho nastoupila do dopravního podniku. Na veletrhy ale nepřišla," řekl Vokřál s tím, že to považoval za náhodu, ale rozhodně ne za jakoukoliv formu protislužby.

HN oslovily i Chýleho, zda může komunikaci zachycenou policií komentovat. "Nemohu se k věci vyjadřovat, poněvadž jsem vázán povinností mlčenlivosti. Ve své odborné praxi jsem se vždy věnoval a věnuji výlučně odborné stránce věci. Vždy jsem postupoval v souladu se zákonem. Jakékoliv setkání s členem rozkladové komise nemělo žádný dopad na zákonnost vydaného rozhodnutí," odvětil někdejší místopředseda úřadu.

Aktéři kauzy Jiří Švachula Expolitik za hnutí ANO s kontakty na brněnské podsvětí. Během vyšetřování kauzy Brno­-střed, v níž je stíhán, kriminalisté narazili na jeho nadstandardní vztahy s vedením antimonopolního úřadu. Petr Solský Místopředseda ÚOHS pověřený řízením sekce legislativy a veřejné regulace, stále v úřadu. Eva Kubišová Místopředsedkyně ÚOHS pověřená řízením sekce veřejných zakázek, převzala agendu po Chýleho odvolání. Josef Chýle Místopředseda ÚOHS pověřený řízením sekce veřejných zakázek, odvolán v lednu 2018. Petr Rafaj Dosadil Švachulu do rozkladové komise antimonopolního úřadu v červnu roku 2016. Navštěvoval expolitikův podnik Garage Wine. Se Švachulou byl služebním vozem pro víno v Rakousku. Podle policistů spolu s Chýlem a Solským ovlivňovali řízení ÚOHS ve prospěch Švachuly a jeho známých.

Rafaj ho odvolal z místa náměstka v lednu 2018, pro Švachulu se toho ale mnoho nezměnilo. Nadstandardní vztahy měl totiž dle policistů i s jeho nástupkyní Evou Kubišovou. "Jsou zdokumentovány schůzky Švachuly s Havránkem, Rafajem a následně Kubišovou, kdy se lze domnívat, že prostřednictvím Jiřího Švachuly mohou být mimo jiné zjišťovány skutečnosti ve vztahu k zadávání veřejné zakázky DPMB, a. s., či správního řízení vedeného na ÚOHS," píší policisté.

Kubišová se proti tomu ale ohrazuje. "Pan Švachula rozhodně nic podobného nedělal, příště mi nevolejte," reagovala a položila telefon. Ovlivňování tendrů dopravního podniku popíral i ředitel Havránek, jenž je pro policisty jedním z podezřelých.

"Je to absurdní, mě policie nekontaktovala, nevím o zmanipulované zakázce, považuji to za novinářskou diskusi, nezlobte se, nechci dál v hovoru pokračovat," řekl redakci Havránek a hovor ukončil.

Ještě předtím se ale dušoval, že Švachulu téměř nezná. "Pamatuju si, že byl radním, to je všechno," tvrdil. Ze záznamu jejich komunikace nicméně vyplývá, že Havránek jezdil i ke Švachulovi domů nebo jej vyzvedával v práci, přičemž stíhaného expolitika oslovoval "kamaráde".

Mimo ovlivňování veřejných zakázek se dle kriminalistů Švachula z antimonopolního úřadu pokoušel získávat neveřejné informace. Policisté tak například získali komunikaci, jíž ilustrují, jak stíhaný expolitik úkoloval místopředsedkyni Kubišovou. Krátce poté, co mediální skupina Mafra ze svěřenského fondu Andreje Babiše koupila časopisecké vydavatelství Bauer Media, dorazil prostřednictvím šifrované aplikace Švachulovi požadavek od právníka Michala Erbena. Ten žádal kompletní rozhodnutí ÚOHS ohledně dané fúze. "Evo, moc prosím, umíš mi sehnat kompletní rozhodnutí? Moc děkuju," žádal pět dní nato Švachula Kubišovou.

Faltýnkovy schůzky "kolem ŘSD" a start "mýta"

Jak vyplývá z policejního šetření, některá jednání o činnosti ÚOHS se z brněnské budovy úřadu přesunula do dva kilometry vzdáleného Švachulova baru Garage Wine.

V podniku v brněnské Údolní ulici si expolitik zařídil, dle policistů z "konspiračních důvodů", soukromý salonek, ve kterém se stýkal s vlivnými lidmi. S někdejším náměstkem brněnského primátora za ANO Richardem Mrázkem, který má velmi blízko k synovi Jaroslava Faltýnka Jiřímu, tam probíral veřejné zakázky, přičemž do "VIP sekce" zavítal i Havránek nebo Rafaj. A když bylo třeba, prostory propůjčil i jiným - k jejich vlastním schůzkám.

Jiří Švachula alias Básník Podnikatel a expolitik Jiří Švachula (53) ovládal brněnskou vinotéku Garage Wine a Galerii Aspekt.

Právě tam detektivové nalezli za rámem jednoho z obrazů schovaný jeden milion korun. Další peníze Švachula dle kriminalistů ukrýval v Turecku či na účtu své matky. Tam před třemi roky přistála částka 20 milionů, kterou Švachula získal za prodej energetické firmy Rouchovanská sluneční.

Jak upozornila MF Dnes, na účet matky chodily rovněž platby od podnikatelů blízkých prezidentu Miloši Zemanovi.

Kromě peněz policisté Švachulovi zabavili i dvanáctero luxusních hodinek (troje v hodnotě přes milion) nebo veterán Mercedes Benz.

Blízké vazby měl nejen s vedením ÚOHS, ale třeba i s generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem. Komunikace, kterou mají HN k dispozici, ukazuje, jak spolu dvojice přes šifrovanou aplikaci řešila například rozbitý rám Benešova obrazu, či se domlouvala na schůzky v Praze. Beneš Švachulu oslovoval "kamaráde".

Právě nadace ČEZ věnovala v roce 2013 půl milionu Švachulově nadaci Aspekt na výstavu soch. O rok později expolitikově nadaci poslala 400 tisíc korun záložna Creditas (dnes banka) českého miliardáře Pavla Hubáčka. V jeho bytě, jak upozornil deník Právo, bydlí druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Tomu Švachula zprostředkovával na ÚOHS schůzky.

Na odposleších je Švachula zmiňován jako "básník". V minulosti se věnoval výtvarné činnosti pod uměleckým jménem "George". Toto jméno používal i v šifrované komunikaci.

V souvislosti s korupční kauzou Brno - střed sedí od března minulého roku ve vazbě, přičemž stále odmítá vypovídat.

Ač Rafaj tvrdí, že Švachulu na úřad přivedl kvůli jeho odbornosti jako místostarostu brněnské městské části, vztahy měli mnohem bližší. Policistům to podle dokumentů získaných HN a Aktuálně.cz dosvědčil Švachulův someliér Viktor Volný. On společně se Švachulou totiž s Rafajem vyrazili do Rakouska na nákupy vína - ve služebním autě s Rafajovým řidičem za volantem. "Tak mám na to právo a byli jsme tam. Co víc vám mám k tomu říct, to je pravda," přiznal Rafaj.

Soukromí Švachulova salonku ale bylo od června roku 2017 jen zdánlivé. Tehdy vyšetřovatelé do místnosti nasadili skryté kamery a přesně o čtyři měsíce později zaznamenali schůzku, která odstartovala policejní šetření možného ovlivňování tendru na mýto za téměř 11 miliard.

Říjnového setkání se účastnil bývalý místopředseda antimonopolního úřadu Chýle a poslanec za hnutí ANO Milan Feranec. Tématem hovoru byla, jak z materiálů vyplývá, právě změna zadávacího řízení u tendru na mýtný systém. Kvůli závažným zjištěním následovalo sledování a odposlouchávání jak Ferance a ředitele firmy Kapsch Karla Feixe, v jejíž prospěch měli muži dle detektivů tendr chtít ovlivnit, tak i poslance a druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

"Činnost k ovlivnění tendru je vyvíjena Faltýnkem, Ferancem, Feixem a společně s nimi Švachulou, a to tím směrem, aby došlo prostřednictvím Rafaje ke zrušení zakázky či k takovému časovému oddálení, kdy by již nebylo možné v řádné době vyhlásit vítěze tendru, a nová smlouva na mýtný systém by musela být opětovně uzavřena s firmou Kapsch," vyplynulo policistům ze sledování. V tomto případě figuruje jako podezřelá i Rafajova místopředsedkyně Kubišová.

To, že s Chýlem probíral mýto, Feranec, jenž je v kauze dalším prověřovaným, přiznává. Na otázku, kde tyto záležitosti konzultovali, odpověděl: "No na úřadě, kde jinde?" I přes existující videozáznam poslanec ANO popíral, že by tendr řešil i ve Švachulově baru.

Do Českých drah přes "pana F"

V kauze mýto Švachula dle kriminalistů figuroval jako prostředník mezi Faltýnkem a Faixem. Podle policistů nicméně vlivnému politikovi ANO posloužil i v jiných případech.

Dojednával podle nich schůzky "pro osoby od Jaroslava Faltýnka k materiálům týkajícím se Ředitelství silnic a dálnic a zadávání veřejných zakázek na výstavbu silnic, zda jsou průchozí". Podle detektivů se kvůli tomu Rafaj s Faltýnkem setkali celkem dvakrát. "První schůzky se kromě Faltýnka účastnil i Švachula, Faltýnek hodnotí, že ta jednání na ÚOHS nedopadla úplně dobře, jedno ano, druhé ne. Potřeboval by prý ještě jednu schůzku. Švachula je pak nadále v této věci v kontaktu s Chýlem, se kterým rozebírá výše uvedená jednání," interpretovali odposlechy policisté. Faltýnek reportérům odmítl sdělit, o jakém konkrétním tendru na úřadu jednal.

Rafajův místopředseda Chýle na úřadu skončil v lednu 2018 - a dle vyšetřovatelů v tom opět hrálo roli mýto. Podle nich manažer nechtěl plnit pokyny, které měly vést ve prospěch společnosti Kapsch, a proto jej Rafaj odvolal. Navzdory tomu ale Chýle i nadále bojoval za to, aby si udržel Švachulovu přízeň. A věřil přitom, že Švachula mu prostřednictvím Faltýnka, který dlouhodobě měl v resortu dopravy značný vliv, zajistí místo v představenstvu Českých drah.

"Vážený pane místostarosto, mohu Vás velice požádat, až budete na nějakém jednání s panem F a při jednání s generálním ředitelem Krtkem, že byste preferoval u mé osoby již nějaké jasné a dlouhodobé řešení?" stojí ve zprávě, kterou Švachulovi krátce po svém odvolání zaslal přes šifrovanou aplikaci Threema. Chýle zároveň dodal, že by rád věděl, zda může počítat s místem v představenstvu miliardového státního dopravce. A stěžoval si, že ač je dobrým manažerem, musí se pořád někde doprošovat. Následovala opakovaná pozvání na večerní posezení Švachuly s jeho ženou, které ale Švachula několikrát ignoroval. Chýle nakonec skončil v představenstvu soukromého koncernu Eltodo.

Rafaj se i přes rozsáhlá policejní podezření nejspíše o funkci obávat nemusí. Musel by ho na návrh vlády odvolat prezident Miloš Zeman. A ten je jeho silným spojencem. Už dříve uvedl, že důvodem pro Rafajův odchod by měl být až pravomocný soudní rozsudek.

Zato Švachulu Rafaj z rozkladové komise odvolal v březnu 2019 ihned potom, co lokální politik skončil ve vazbě, v níž sedí dodnes. Místo něj do poradního orgánu jmenoval Petra Kubína, manžela své dcery Petry. Libovůli, s jakou si Rafaj do rozkladových komisí svého úřadu dosazuje spřátelené lidi, dlouhodobě kritizují experti.