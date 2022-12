Na ukrajinský konzulát v Brně přišel podezřelý balíček. Podobá se dopisovým bombám

Ukrajinský konzulát v Brně v Barvičově ulici evakuovali dopoledne kvůli podezřelé zásilce. Pryč z budovy muselo šest zaměstnanců. Zavřená je i místní komunikace, evakuovala se také blízká školka. Podle policie zásilka typově odpovídá těm, které byly zachyceny ve Španělsku. Tam v minulých dnech odhalili několik dopisových bomb, jejichž zaslání zřejmě souvisí s ruskou agresí na Ukrajině.

Na místě je policie, hasiči, záchranka i evakuační autobus. Z ukrajinského ministerstva zahraničí měl konzulát informaci, na co si dávat pozor. Když dnes v poště pracovníci uviděli balíček s charakteristickým znakem, zavolali policii. Dorazila prakticky okamžitě, uvedla konzulka Anna Prošková.

"Balíček, který došel, vypadal podezřele. Policie dorazila hned a okamžitě začala pracovat. Konzulát i přilehlé budovy byly evakuovány, nyní se čeká na výsledky šetření policie," řekla mluvčí ukrajinské ambasády v Praze Tetiana Okopna.

Na místě stále zásilku analyzujeme👇👇 pic.twitter.com/YD8QeCPBhj — Policie ČR (@PolicieCZ) December 2, 2022

Konzulát nyní postupuje podle bezpečnostních protokolů, které musejí všechny zastupitelské úřady dodržovat. "Na velvyslanectví na to máme člověka, který je za to zodpovědný, na konzulátu v Brně za to zodpovídá právě konzulka," uvedla mluvčí.

Policie potvrdila, že na konzulát skutečně dorazil podezřelý předmět. "Nyní zjišťujeme, o co by se mohlo jednat. Z budovy jsme evakuovali celkem šest lidí," řekl na začátku zásahu mluvčí policie David Chaloupka.

Na Twitteru policie uvedla, že podezřelá zásilka typově odpovídá těm, které byly zachyceny ve Španělsku. "Zásilku pomocí rentgenu kontrolujeme. Budovu a nejbližší okolí včetně mateřské školky jsme spolu s hasiči evakuovali," uvedli policisté.

Vyzvali také všechny pracovníky konzulátů v Česku a obchodních společností vyrábějících zbrojní materiál, aby byli maximálně obezřetní při kontrole došlé pošty a při jakýchkoliv pochybách volali linku 158.