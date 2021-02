Část restaurací i skiareálů porušuje zákaz opakovaně, policie má získat větší přehled

Policisté by mohli mít v budoucnu přehled o tom, kdo opakovaně porušuje vládní nařízení proti šíření koronaviru. Novelu ministerstva vnitra, která rozšiřuje registr přestupků o přestupky spáchané podle krizového zákona, v pondělí projedná vláda.

Úpravy a vyšší postihy se podle mluvčí vnitra Kláry Dlubalové týkají jen porušování krizových opatření nařízených vládou, tedy například zákazu provozování služeb nebo pohybu. Nošení roušek do těchto krizových opatření podle mluvčí nespadá. Případný postih by se tak řešil podle běžné legislativy. Podle novely by také mohl být v případě opakovaného porušování vládních opatření nově uložen i zákaz činnosti na jeden rok.

"Určitá část provozovatelů restaurací, hotelů nebo lanovek opakovaně a cíleně porušuje vládní nařízení. Komplikuje tím práci policii i přeplněným nemocnicím. Stát musí dostat efektivní nástroj, jak tomu zabránit," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Správní orgán a policisté tak budou moci zohlednit, jestli je přestupek krizového opatření páchán opakovaně, a tomu přizpůsobit výši i druh sankce, doplnil Hamáček.

Kromě evidence přestupků proti krizovým opatřením by měla novela zavést i povinnost informovat o výsledku správního řízení bez zbytečného odkladu ohlašovatele přestupku, tedy nejčastěji policii nebo obecní policii.

"Vzhledem k nezbytnosti zefektivnit kontrolu vymáhaných opatření navrhuje MV projednání ve zkráceném jednání v rámci stavu legislativní nouze s účinností 15. den po vyhlášení," uvedla Dlubalová. Aby se navržené zpřísnění týkalo i podnikatelů a firem, je podle ní nutné přijetí i předchozí novely, která do krizového zákona zavádí přestupek nedodržení krizových opatření i u těchto provozovatelů, dodala.

Sněmovnou schválenou novelu, která má mimo jiné zavést až třímilionové sankce pro firmy za porušení vládních protikoronavirových opatření, vrátil k dalšímu projednání zpět Senát. Podle senátorů je horní hranice pokuty neúměrně přísná a vedla by k likvidaci firem a živnostníků, kteří se potýkají s dopady opatření.