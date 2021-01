Na české hory vyrazily za sněhem tisíce lidí. Někde se i lyžovalo, zákazům navzdory

Na české hory zamířily v neděli do lyžařských středisek tisíce lidí. Návštěvníků bylo více než v sobotu. Dopoledne se rychle zaplnila například parkoviště v horském sedle mezi Šelichem a Velkou Deštnou v Orlických horách, kde musela dopravu řídit policie. V koloně přijížděla auta také do Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova Mlýna v Krkonoších. Hodně lidí dorazilo i do Beskyd či Jeseníků.

"Postupně se ve Špindlerově Mlýně zaplnila všechna parkoviště. První byla plná parkoviště u sjezdovek, a to na Medvědíně a Hromovka. Hodně lidí se pohybovalo jak v centru města, tak na svazích a vrcholových částech. Špindl se skutečně zaplnil, lidé využili slunečného počasí," řekl odpoledne ČTK starosta Špindlerova Mlýna Vladimír Staruch.

Podle něj po většinu dne byl přesto příjezd do horského střediska plynulý, doprava nekolabovala. "Vozidel nebylo tolik jako při extrémní návštěvnosti střediska za provozu skiareálu a lanovek. Nebylo nutné, aby auta parkovala podél komunikace. Bez regulace dopravy by to ale nešlo," řekl ČTK Staruch.

Podle jeho informací se většina lidí snažila dodržovat protikoronavá opatření. "Nebylo zaznamenáno, že by se někde shlukovaly větší skupinky lidí nebo že by vědomě byla nařízení porušována. Na to, kolik tady bylo lidí, to fungovalo relativně dobře," řekl ČTK Staruch.

Lidé dorazili do hor i přesto, že platí zpřísněná koronavirová opatření, která zastavila lanovky v areálech i pro pěší a běžkaře. Delší dobu nejsou v provozu lyžařské areály, restaurace, hotely a další služby. V neděli bylo sice mrazivo, ale slunečno, sněhové podmínky jsou dobré.

Lidé přijeli ve větších počtech také do Pece pod Sněžkou. Například na oblíbené turistické trase nad střediskem mezi Chalupou (bufetem) na Rozcestí a Luční boudou se v neděli okolo 13:00 pohybovaly desítky lidí, převažovali skialpinisté. Bylo vidět také běžkaře a pěší, zjistila na místě ČTK.

V oblasti Šerlichu se zaplnila parkovací místa už před 10:00. "Upozorňujeme návštěvníky Orlických hor, že parkoviště na Šerlichu je již obsazené. Policisté na místě regulují dopravu, dbejte jejich pokynů," uvedla dopoledne na Twitteru Policie ČR.

Policie odpoledne potvrdila, že nemusela žádné vážnější dopravní problémy řešit v Krkonoších ani v Orlických horách. Nezaznamenala ani žádné vážnější porušení protikoronavirových opatření. "I na Šerlichu se pouze zaplnilo parkoviště, k vážnějším komplikacím v dopravě nedošlo ani tam," řekla odpoledne ČTK mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

Na horách panují ideální sněhové podmínky. Na hřebenech Krkonoš je 80 až 110 centimetrů sněhu, více ho je na některých návětrných svazích. V Krkonoších v lavinových katastrech platí druhý stupeň z pětidílné mezinárodní stupnice. V Orlických horách je na hřebenech přes půl metru sněhu, vyplynulo z dnešního hlášení horské služby. Na horách mají běžkaři k dispozici desítky kilometrů upravených tras.

Do Beskyd opět vyrazilo množství lidí, zejména pěších a běžkařů

I do Beskyd vyrazilo o víkendu hodně lidí, zejména pěších turistů a běžkařů. Vlek ale žádné tamní lyžařské středisko nespustilo. ČTK to řekl dispečer Horské služby Beskydy Pavel Masopust. V provozu byl zato opět vlek na Vaňkově kopci nedaleko Ostravy.

Policejní mluvčí Soňa Štětínská řekla, že o situaci na Vaňkově kopci policie ví a monitoruje ji. "V případě podezření na porušení opatření oznamujeme věc na příslušný správní orgán," řekla mluvčí.

Policisté podle ní v Moravskoslezském kraji denně řeší desítky porušení platných protikoronavirových opatření, nejčastěji jde o nenošení roušek na místě, kde je to povinné. Řeší to domluvou, nebo předáním správnímu orgánu. "O víkendu jsme nezaznamenali žádné mimořádné excesy," řekla Štětínská.

Masopust řekl, že horská služba nemusela o víkendu v Beskydech řešit žádnou mimořádnou situaci. "Lidí bylo v horách hodně, běžkařů i pěších turistů. Více jich bylo dneska, kdy bylo lepší počasí, byl takový krásný mrazivý den, sluníčko," řekl dispečer.

Lyžovalo se opět v areálu Vaňkův kopec u Ostravy. Jeho provozovatel Martin Kafka už v sobotu řekl ČTK, že areál bude otevřený, dokud to půjde, protože to je jediný způsob, jak může vydělat aspoň nějaké peníze. Středisku hrozí odpojení od elektřiny, pokud příští týden nedoplatí přibližně 450 tisíc korun. Kafka řekl, že od státu nedostal žádnou podporu.

Mnoho návštěvníků dorazilo do areálu Ski Bílá na Frýdecko-Místecku, největšího lyžařského střediska v regionu. Více jich bylo dnes vzhledem k tomu, že v sobotu bylo horší počasí, sněžilo s deštěm. Vleky tam ale provozovatelé o víkendu nespustili.

"I když bychom rádi, protože nevidíme důvody, proč by nemohla jet lanovka, do protestu jsme nešli. Doufáme, že vláda splní sliby, a kdybychom porušili nařízení, hrozilo by nám, že o slibované kompenzace přijdeme. Možná to budou existenční peníze," řekl vedoucí střediska Jaroslav Vrzgula.

Jeseníky zaplnili běžkaři i turisté, platí třetí lavinový stupeň

Také Jeseníky o víkendu opět zaplnili turisté i běžkaři, kteří využili ideálních sněhových podmínek a dnes i krásného slunečného počasí. Pro běžkaře bylo v sobotu upraveno až 300 kilometrů běžeckých tras, na dnešek rolbaři lidem připravili 325 kilometrů.

V Jeseníkách platí od pátku třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály, na závětrných svazích v lavinových katastrech leží místy až dva metry sněhu.

Návštěvnost byla na horách velká navzdory tomu, že se kvůli vládním opatřením musely tento víkend zastavit také lanovky například na Kraličáku, v Koutech nad Desnou či na Ramzové, kde se přitom o uplynulých víkendech denně svezlo kolem 500 lidí. Běžkaři si tak většinou našli jiné výchozí trasy.

V sobotu na horách sněžilo, návštěvnost byla podle horské služby vyšší během dneška. "Nebylo to ale nic hrozného, byl krásný den, bezvětří a sluníčko, tomu odpovídal i počet lidí. Pěší turisté šli z Ovčárny hlavně na Praděd, na hřebenu bylo spousta běžkařů a skialpinistů. Oproti loňsku a předloňsku je běžkařů více. Na horách máme zhruba metr sněhu, ráno bylo kolem deseti pod nulou, sněžilo během pátku a soboty," řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Jiří Hejtmánek.

Ve 1300 metrech nad mořem na Ovčárně nyní leží kolem metru sněhu, na lavinových svazích je ho však podstatně více. Horští záchranáři v pátek zvýšili lavinový stupeň na třetí z pětibodové škály, což znamená značné riziko.

"Třetí stupeň jsme vyhlásili kvůli tomu, že sněhová pokrývka je nestabilní. Zhruba 30 centimetrů pod povrchem je vrstva hranatozrnitého sněhu. Kdyby se do toho lyžař prolomil, těch 30 centimetrů ujede," doplnil Hejtmánek. Nebezpečí hrozí zejména na strmých svazích.

Lavinové katastry leží v místech mimo značené trasy, která nejsou pro turisty přístupná, přesto je však vyhledávají především skialpinisté. Lavina se naposledy v lavinovém katastru Velkého Kotle utrhla v polovině ledna, zasypala přitom skialpinistu, který na následky zranění zemřel.

Video: Na túru sandálech? Lidé hory podceňují, návštěvnost je teď maximální, říká Mašín