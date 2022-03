Policista ukradl peníze kolegům. Za zpronevěru dostal výpověď, teď ho potrestal soud

Bývalý příslušník speciální pořádkové jednotky dostal podle zjištění Aktuálně.cz podmíněný trest vězení za zpronevěru. Nechal si vybrané peníze od kolegů, které měl přitom odvést do společné odborové kasy. V rukou je měl několik let. Už předtím ho pravomocným verdiktem vedení policie propustilo ze služby. Kauza však měla pestrý vývoj, v jednu chvíli soud stíhání policisty zastavil.

Trestní příběh dnes už bývalého policisty Pavla Štěpána začíná v květnu 2018. Tehdy se konal sjezd Unie bezpečnostních složek, což je jedna ze dvou největších odborových organizací sdružujících policisty. Na sjezdu vyšlo najevo, že odborová organizace při pražské speciální pořádkové jednotce neodvedla do společné kasy členské příspěvky za posledních pět let.

Štěpán do jednotky přišel v roce 2013, působil v ní jako odborník na balistiku. Od první chvíle odborům v jednotce předsedal. Právě on neposílal vybrané peníze na centrálu, místo toho je držel u sebe. Když ho unie vyzvala k jejich předání, odmítl. Příspěvky se podle něj hradily bezhotovostně. Tvrdil, že nemá co vracet. Nebyla to však pravda. A letos 2. března přišel u Městského soudu v Praze pravomocný trest.

"Obžalovaný byl uznán vinným ze spáchání zpronevěry. Obžalovanému byl uložen trest odnětí svobody v trvání osmi měsíců s tím, že výkon tohoto trestu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v délce patnácti měsíců," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí soudu Adam Wenig.

Nechal si peníze od 35 kolegů

Generální inspekce bezpečnostních sborů obvinila Štěpána v květnu 2019. Než k tomu došlo, unie měla podezření, že mu zůstalo v rukou 150 tisíc korun ze shromážděných příspěvků. Na počátku vyšetřování tvrdil, že peníze neměl komu předat. Podle svých slov ho unie podle zákona nevyzvala, jakým způsobem prostředky na centrálu poukázat. V tomto duchu prý jen dostal e-mail z neznámé adresy.

Inspekce však během vyšetřování zjistila, že z tohoto e-mailu se Štěpánem běžně komunikoval šéf Unie bezpečnostních sborů Zdeněk Drexler. Podle zjištění inspekce se Štěpán navíc účastnil shromáždění předsedů jednotlivých odborových organizací, kteří přijali stanovy včetně pravidel pro nakládání s vybranými příspěvky. Podle inspekce tak musel vědět, jak s penězi zacházet.

Inspekce vyčíslila škodu na 67 tisíc korun. Dohledala, že Štěpán shromáždil peníze od 35 lidí. Rozdíl oproti původnímu podezření unie na částku 150 tisíc mohl vzejít z toho, že při jejím vyčíslení se opírala o počet členů Štěpánovy odborové organizace. V průběhu vyšetřování inspekce objasnila, že někteří lidé vzali přihlášku do odborů zpět nebo příspěvky vůbec neplatili.

Zastavení trestního stíhání

V březnu 2020 státní zástupce Štěpána obžaloval, o rok později mu Obvodní soud pro Prahu 4 za zpronevěru vyměřil osm měsíců podmíněně s odkladem na 15 měsíců. "Členské příspěvky nepředal do pokladny, ani je nepřevedl na bankovní účet Unie bezpečnostních složek, úmyslně je bezdůvodně zadržoval, tím (…) způsobil na jejím majetku škodu nejméně 66 tisíc korun," zněl hlavní argument rozsudku.

V době prvního verdiktu už Štěpán u policie několik měsíců nesloužil. Vedení sboru ho kvůli zahájení trestního stíhání propustilo v květnu 2019, jeho vyhazov pak v říjnu téhož roku stvrdil přímo policejní prezident Jan Švejdar. Nucený odchod od policie přitom Štěpánovi nahrál v tom, jak jeho kauzu vypořádal loni v červenci odvolací Městský soud v Praze. Jeho stíhání zastavil.

Obviněn nadvakrát Původní obvinění Pavla Štěpána z května 2019 na základě jeho stížnosti zrušil dozorový žalobce z Městského státního zastupitelství, generální inspekce musela své závěry doplnit.

Inspekce si vyžádala další materiály Unie bezpečnostních sborů týkající se jejích stanov, opatřila si také rozhodnutí o vyloučení Štěpána z unie a výzvu k vrácení peněz.

Inspekce následně Štěpána obvinila loni v září znovu, tentokrát už usnesení o zahájení trestního stíhání obstálo. Štěpánovu stížnost státní zástupce zamítl.

"V souvislosti s jednáním, pro které bylo zahájeno trestní stíhání, byl obviněný propuštěn ze služebního poměru příslušníka Policie České republiky, to lze považovat za kárný postih, který je dostatečný. Účelu trestního řízení tak bylo dosaženo, zvláště když obviněný již v průběhu přípravného řízení nahradil způsobenou škodu," vysvětloval verdikt městský soud.

Zvrat u Nejvyššího soudu

Tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však rozhodnutí pražského městského soudu o zastavení Štěpánova stíhání napadl dovoláním. Podle něj odvolací instance vycházela ze zákonných předpisů, které nejsou v této kauze přiléhavé. Nejvyšší soud mu loni v listopadu dal za pravdu. Rozhodnutí pražského městského soudu zrušil a přikázal mu věc znovu projednat. S jasnými pokyny.

"Rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru není rozhodnutím o skutku obviněného a zejména nemá povahu rozhodnutí kázeňského či kárného," upozornil senát Nejvyššího soudu vedený soudcem Josefem Mazákem. "Jedná se čistě jen o opatření personální povahy, a nikoli o kázeňské, kárné či jiné rozhodnutí o skutku, pro který je obviněný trestně stíhán," stojí dále v rozhodnutí.

Štěpánovo propuštění proto nelze vnímat jako trest, jenž by vylučoval jeho postih podle trestního práva. Podle Nejvyššího soudu nestačilo ani to, že peníze během vyšetřování vrátil. "Po celé řízení popíral protiprávnost svého činu. Naprostá absence sebekritického hodnocení činu brání tomu, aby náhrada škody mohla být pokládána za důvod k závěru, že z hlediska chování po činu bylo dosaženo účelu trestního řízení."

Městskému soudu v Praze tak letos v březnu nezbylo než rozhodnout v duchu verdiktu nadřízené instance. Pravomocně ho tak uznal vinným ze zpronevěry. Sám Štěpán už dříve jakýkoliv delikt ze své strany popíral. "V této burlesce lze použít jedině slova pana premiéra - je to účelovka, je to kampaň," řekl Aktuálně.cz počátkem roku 2020.