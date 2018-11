Hamáček není pro vyslovení nedůvěry vládě. Jasné stanovisko ale ČSSD zatím nemá

Předseda ČSSD a místopředseda vlády Jan Hamáček by teď pro opoziční návrh na vyslovení nedůvěry vládě nehlasoval. Uvedl to v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce, kde také řekl, že opozice nemá plán pro případ pádu kabinetu. Pokud podle něj ČSSD odejde z vlády, nahradí stranu hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Hamáček však zdůraznil, že ČSSD o svém stanovisku teprve rozhodne. Předsednictvo strany se stejně jako poslanecký klub sejde pravděpodobně ve středu, řekl. Do pátku pak strana definitivně oznámí, jak bude dále postupovat.

Ministr vnitra Hamáček by za nejlepší považoval, kdyby vláda pokračovala bez premiéra Andreje Babiše a zátěže Čapího hnízda. Z dosavadních jednání je ale podle něj evidentní, že ANO touto cestou jít nechce.

Opozice chystá na příští týden hlasování o nedůvěře vládě, sama ale nemá dost hlasů na to, aby kabinet padl. Současné politické napětí vyvolala reportáž serveru Seznam Zprávy, v níž Babišův syn Andrej Babiš novinářům řekl, že byl proti své vůli odvezen na Krym.

Premiér podle svého syna chtěl, aby zmizel z Česka kvůli policejnímu vyšetřování dotací pro farmu Čapí hnízdo, v níž oba čelí trestnímu stíhání. Babiš ve středu uvedl, že jeho syn sice byl v minulosti na Krymu, rozhodně ale nešlo o únos. Premiér uvedl, že jeho syn je psychicky nemocný.

Podle Hamáčka by měl premiér svá slova vysvětlit, případně by se měl omluvit. Babiše mladšího by měl podle šéfa ČSSD co nejdříve kvůli údajné psychické nemoci vyšetřit nezávislý odborník.

Hamáček: Rozvědka s kauzou nemá co do činění

Babiš tento týden dvakrát uvedl, že by za investigativním natáčením novinářů mohla stát rozvědka. Ve středu se pozastavil v souvislosti se skrytou kamerou nad výbavou novinářů, která podle něj naznačuje, že by za ní mohli stát bývalí či současní zaměstnanci rozvědky. V pátek řekl, že okolnosti kauzy jsou hodné rozvědky. "Možná zahraniční, možná i české. Bůh ví," řekl Babiš. Brýle se skrytou kamerou jsou i na českém trhu dostupné.

Pod Hamáčka jako ministra vnitra spadá Úřad pro zahraniční styk a informace (UZSI), tedy zpravodajská služba s vnější působnosti, neboli rozvědka. Hamáček jednoznačně vyloučil, že by UZSI měl s kauzou něco společného. Řekl, že pokud Babiš mluví o rozvědce, tak čeká, že to vysvětlí, nebo se omluví.

Na otázku, zda by kauza Babiše mladšího mohla znamenat pro ČR bezpečnostní problém, Hamáček řekl, že by měl premiér svolat výbor pro zpravodajskou činnost. K případu by se tam vyjádřily všechny tři české tajné služby.

Vyhozené kytice? Policie jednala správně

Hamáček se v pořadu Otázky Václava Moravce vyjádřil také k sobotnímu případu vyhozených kytic některých politiků na Národní třídě. Podle Hamáčka policisté jednali správně. Museli věc zdokumentovat a zjistit, co se stalo, myslí si předseda ČSSD, podle kterého událost zřejmě skončí v rovině přestupku a policie bude moci řešit závažnější věci.

"Policie nemohla postupovat jinak, musí zjistit, co se stalo a pak rozhodnout o právní kvalifikaci… Pokud by to neudělala, tak někdo řekne, že pochybila," uvedl Hamáček.

Předseda ČSSD současně poděkoval policistům za to, že se všechny akce a demonstrace připomínající 17. listopad obešly bez vážnějších incidentů.

Pražská policie se zabývá případy, kdy lidé vyhodili do odpadkového koše kytici, kterou tam v noci položil premiér Andrej Babiš (ANO) a šéf SPD Tomio Okamura, či květiny zaslané prezidentem Milošem Zemanem. Nyní zjišťuje, zda majitelé květin chtějí nahradit škodu. Květiny od památníku podle médií sebral a do koše vyhodil politický aktivista Otakar van Gemund a další členové skupiny Kaputin.

Někteří aktivisté se chystali vyhodit i Hamáčkovu kytici, ale nakonec na pietním místě zůstala. Předseda ČSSD řekl, že i kdyby ji někdo vyhodil, náhradu škody žádat nebude.

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek v České televizi vyjádřil přesvědčení, že ani Babiš nebude chtít vyhozené květiny nahradit. Jde spíš o slušnost těch lidí, kteří neuznávají, že občan České republiky chce u památníku 17. listopadu položit květiny, sdělil.

Otakar van Gemund v rozhovorech s novináři připustil, že jeho chování může policie považovat za výtržnictví. Uvedl, že květiny vyhodil proto, že památník 17. listopadu na Národní třídě považuje za symbol demokracie v zemi, lidé jako Babiš či Okamura se podle demokratických pravidel podle jeho názoru nechovají. Tvrdí, že demokracii je potřeba chránit, a to i radikálně. Už v minulosti stál za řadou protestů.

