Skupina lidí vylákávala cizince na sex. Pak je zmlátila a okradla je i o mandarinky

Sedm lidí z Domažlicka, tři muže a čtyři ženy, obvinili policisté z loupeže. Jsou podezřelí z toho, že v několika případech žena nalákala do bytu cizince na sexuální služby, zbytek party pak muže napadl, zbil a okradl o peníze, mobily, platební karty, šperky a další věci. Kriminalisté evidují téměř 20 takových případů, asi jich bude více, protože napadení cizinci nechtěli věc na policii nahlásit.

Obviněné poslal ve čtvrtek soud do vazby, hrozí jim až dvanáctileté vězení, informovala v pátek policejní mluvčí Dagmar Brožová. Případem se kriminalisté zabývali několik měsíců. Zásahová jednotka nakonec tento týden zadržela muže ve věku 42, 36 a 16 let a ženy od 23 do 50 let. Kromě loupeže je obvinili také z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

"Obvinění jako organizovaná skupina se společně dohodli, že by si mohli přivydělat tím, že budou krást cenné věci cizincům, kteří zastaví ženám poskytujícím sexuální služby za Domažlicemi. Žena tyto cizince pak vylákala do bytu, kde s nimi započala pohlavní styk nebo jim sdělila, aby se vysvlékli a připravili se na soulož. Poté do místnosti vstoupili další muži, část z nich cizince mlátila a strkala do nich a část jim ukradla jejich věci," popsala mluvčí.

Když se stalo, že cizinec u sebe neměl dost peněz, odvezli ho k bankomatu, aby peníze vybral. Další členové party mezitím prohledali auta napadených mužů, odkud ukradli například i osvěžovače vzduchu, mandarinky a čokoládu.

V několika případech cizincům tvrdili, že měli sex teprve s třináctiletou dívkou a pokud nezaplatí, udají je na policii. Na místě vylili červené potravinářské barvivo a tvrdili, že je to krev. "Nejčastěji si říkali o tisíc eur (asi 23 800 korun). Vše si také natáčeli na mobil a fotili," uvedla Brožová.