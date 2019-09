Policie obvinila lékařku, dvě sestry a nemocnici v kauze chlapce, který je v kómatu

Policie upřesnila, že v případu Adama Vyčítala, který po komplikacích po operaci mandlí v květnu 2017 upadl do bdělého kómatu, obvinila jednu lékařku a dvě zdravotní sestry, které tehdy měly službu, a také pardubickou nemocnici. Viní je ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

O zahájení trestního stíhání tří fyzických a jedné právnické osoby informovala média už začátkem září. Až nyní však policie upřesnila, koho konkrétně obvinila.

Policisté mají za prokázané, že nemocnice zásadně porušila či zanedbala důležité povinnosti, uvedla mluvčí policie Ivana Ježková. "Bylo zjištěno, že v době hospitalizace poškozeného chlapce neměla nemocnice definované odborné a organizační postupy v podobě zpracovaných standardů, které by stanovovaly doporučený lékařský a ošetřovatelský postup, tedy jak se má chovat zdravotnický personál zejména při pooperační péči u dětského pacienta," dodala Ježková.

K osudným událostem došlo 14. května 2017, kdy tehdy osmiletý chlapec po běžné operaci nosních a krčních mandlí v pardubické krajské nemocnici začal silně krvácet. Na nemocničním pokoji měl s sebou maminku, navíc tehdy zdravotní sestru téže nemocnice, která podle slov Adamova tatínka Jana Vyčítala okamžitě zalarmovala personál a žádala zavolat ARO.

Jenže místo odborné pomoci se dočkali jen série zmatků. Silně krvácejícího chlapce podle dokumentu ČT poslali s maminkou na ošetření pěšky, navíc do zavřené ambulance ORL. Doktorka ani sestry si ho nevšímaly, místo toho sháněly klíče. Maminku s hochem nechávaly na chodbě samotné, jedna ze sester místo nemocničního ARO volala záchranku a zoufale dispečerku prosila, aby jim přijeli do krajské nemocnice na pomoc.

Záběry kamer bez vyjádření

Konkrétní sporné situace, patrné ze záznamu průmyslové kamery, nicméně nevysvětluje a ani dříve se k nim nikdo z vedení konkrétněji veřejně nevyjádřil - třeba proč krvácející Adámek čekal na chodbě plně vybavené krajské nemocnice tak dlouho na pomoc (údajně 13 minut) a nikdo ho během těchto chvil neošetřil.

Pro tatínka Jana Vyčítala začalo vše 14. 5. 2017 ve 2:40 ráno, když mu domů zavolala plačící manželka Ilona. "Říkala mi, že Adámek krvácel, že ho museli resuscitovat, odvezli ho do Hradce Králové a bojuje o život," líčí a dodává: "My to nenecháme a půjdeme za tím dál - pro náš duševní klid, pro morální spravedlnost a také aby lidi viděli, co se může v nemocnici stát."

Přitom podle jeho slov nedošlo k ničemu neobvyklému. Krvácení po operaci mandlí bývá prý časté a někdy může nastat i takovéto masivní krvácení.

"Pakliže tam tyto operace provádějí a děti pak umísťují na dětské oddělení, potom musí být na tyto situace připraveni," nechápe Jan Vyčítal a dodává: "Navíc tu noc sloužily dvě kapacity - přednosta ORL, který byl zároveň náměstek nemocnice a dostavil se po třinácti minutách, a primář dětského oddělení, který se dostavil po 22 minutách."

Udivuje ho rovněž, proč sestry z lůžkové části dětského oddělení, kam jsou tito pacienti umisťováni, nevěděly, že je ambulance ORL zavřená. "Tam bylo tolik nestandardních věcí, že pro to nemám jiný výraz než 'bordel'. Vždyť on tam třináct minut krvácí, tak co je na tom rychlého a profesionálního?" diví se tatínek.

Pozastavuje se i nad tím, že jedna ze zdravotních sester volala pro Adámka do nemocnice záchranku, ačkoliv mají k dispozici své vlastní ARO.

"Navíc den po té události mi přednosta ORL řekl, že operace krčních mandlí nutná nebyla, jen chtěli chlapci udělat 'komfort v krku'. Takže tohle, co jste viděli, je zkrátka komfort v krku," vypráví.

Po odvysílání dokumentu rezignoval náměstek léčebné péče Pardubické nemocnice Roman Michálek, který daný den sloužil jako lékař ORL, jeho postavení mimo službu doporučil nemocnici hejtman Martin Netolický (ČSSD).