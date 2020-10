Policie chce za úniky ze spisů poslat k soudu 29 lidí, včetně podezřelých ze Stoky

Česká diplomacie tento týden povolá na konzultace do Černínského paláce velvyslance v Bělorusku Tomáše Pernického. Z Minsku bude stažen asi na týden, sdělila ve čtvrtek mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Česko tak chce vyjádřit solidaritu Polsku a Litvě, které Bělorusko vyzvalo k dočasnému stažení jejich velvyslanců a k omezení diplomatické přítomnosti v zemi.

"Uvažovali jsme nad tím, jak vyjádřit solidaritu Polsku a Litvě vzhledem ke krokům, které proti nim podniklo Bělorusko. Proto se ministerstvo zahraničních věcí rozhodlo povolat velvyslance Pernického do ústředí na konzultace, a to ještě tento týden. Konzultace by měly trvat zhruba jeden týden," napsala na dotaz Štíchová.