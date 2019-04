Prvomájový polibek pod třešní se komplikuje. Zájemci musejí do podhůří či hor

Pro tradiční polibek pod rozkvetlou třešní budou muset letos na 1. máje zamilovaní vyrazit v Česku do podhůří či hor. Třešně podle Lenky Horákové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) letos kvůli teplu rozkvetly o víc než dva týdny dříve než obvykle.

"V Polabské nížině, v Praze a okolí, v okolí Českých Budějovic, v Brně a okolí, na Hodonínsku a Uherskohradišťsku začala třešeň ptačí kvést již před 5. dubnem," uvedla Horáková na webu ČHMÚ. Na více než 80 procentech území ČR pak třešně rozkvetly mezi 6. a 20. dubnem.

V podhůří však začaly kvést teprve minulý týden, v horských polohách vykvetou v závislosti na vývoji počasí.

Obecně vlivem vyšších teplot, které panovaly do minulého týdne, rostlinám dříve nastoupily vegetační fáze. "Podle pozorování našich fenologů začínají rostliny i o několik týdnů časněji svoji vegetační aktivitu. Pro leckterou rostlinu, především strom či keř, je fáze kvetení tak energeticky náročná, že ji vynechá a začne se rovnou olisťovat," uvádí zpráva. Fenologie se zabývá studiem časového průběhu periodicky se opakujících životních projevů rostlin a živočichů v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí.

Rašení listových pupenů u třešně ptačí v polohách okolo 300 metrů nad mořem je obvyklé na začátku dubna, počátek kvetení spadá do termínu 19. až 23. dubna a konec kvetení mezi 4. až 5. května.

Vědecky nepotvrzená pověra

Podle pověry se ženy vystavují nebezpečí, že nebudou-li políbeny na 1. máje pod rozkvetlým stromem, do roka a do dne uschnou nebo bude v ohrožení jejich ženskost, krása a plodnost. Podle některých znalců ale prameny nepotvrzují, že by se tento zvyk na českém venkově v dávnější minulosti dodržoval. "Spíš je to soudobý zvyk posledních generací z měst, a ne z venkova," řekla již dříve Jiřina Langhammerová z Národopisného muzea v Praze.