Pokud bude šéf ÚOHS Rafaj obviněn, měl by podle Babiše rezignovat

před 49 minutami

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj by měl rezignovat na svou funkci, pokud by byl obviněn v současném vyšetřování možné korupce v tendru na mýtné. V pořadu Partie televize Prima to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek se podle předsedy vlády neměl s Rafajem scházet v hotelu, Babiš však zdůraznil, že Faltýnek v kauze figuruje pouze jako svědek.

Babiš v neděli zopakoval svá dřívější slova, že vláda musí počkat, jak se policejní vyšetřování kolem antimonopolního úřadu vyvine. "My jsme panu Rafajovi řekli, že si počkáme na vyšetřování policie. Kdyby se stalo, že ho policie obviní, tak samozřejmě budeme čekat jeho rezignaci," uvedl Babiš na Primě. Rafaj se v pátek sešel na úřadu vlády s Babišem a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD). Předseda antimonopolního úřadu je informoval mimo jiné o tom, že policie ho ještě nevyslechla. Po schůzce řekl, že politiky ubezpečil o tom, že jeho úřad rozhoduje nestranně a nezávisle. Schůzky s Faltýnkem, o které se zajímá policie, neměly žádný vliv na rozhodování jeho úřadu, dodal Rafaj. Policie v březnu zasahovala na ÚOHS či v sídle firmy Kapsch, která provozuje mýtný systém. Nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že vyšetřovatelé podezírají Rafaje a šéfa Kapsche Karla Feixe z korupce. Policisté byli i u Faltýnka, který se s Rafajem i Feixem kvůli mýtnému scházel. Deník Právo napsal, že podle policejních důkazů na schůzce s Feixem dohodl, že u Rafaje zařídí ovlivnění soutěže ve prospěch firmy Kapsch. Faltýnek ale ve svém vystoupení odmítl, že jeho schůzky s Rafajem a ředitelem firmy Kapsch Feixem mohly znamenat ovlivnění soutěže na nového dodavatele mýtného systému. Také provozovatel českého mýtného systému Kapsch odmítl podezření z nezákonného ovlivňování mýtného tendru. Rafaj v pátek uvedl, že podal stížnost proti březnovému policejnímu zásahu v sídle úřadu nejvyššímu státnímu zástupci a také u Ústavního soudu. Jeho advokát David Kojzar ve čtvrtek řekl televizi Prima, že příkazy soudu neobsahují téměř žádné odůvodnění a policie zabavila více listin, než soud povolil. Podle protokolu o provedení prohlídky policisté Rafajovi na několik hodin zabavili mobilní telefon, vzali mu stovky stran dokumentů, desítky flash disků a také 200 tisíc korun v hotovosti. U prohlídky byl šéf olomouckých vrchních žalobců Ivo Ištvan.