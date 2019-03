Faltýnek: Sobotka tlačil kvůli mýtu na Ťoka, zasáhl jsem jako místopředseda hnutí

Jaroslav Faltýnek vysvětloval v úterý při tiskové konferenci ANO své zapojení do jednání s firmou Kapsch o mýtném systému. Podle jeho slov hrozil v červnu 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka, že odvolá ministra dopravy Dana Ťoka, pokud rychle nevyřeší nevýhodné smlouvy na výběr mýta. Faltýnek se proto do jednání zapojil jako místopředseda hnutí, jehož ministr se ocitl v takové situaci.

"Žádné pověření nepotřebuji," odpověděl Faltýnek na dotaz redaktorky Aktuálně.cz, z jakého titulu vstoupil do řešení mýtného. K dalším dotazům již nedal místopředseda hnutí ANO prostor s tím, že chce celou záležitost vysvětlit přímo poslancům při jednání sněmovny. Rád by tak učinil ve čtvrtek. Možnost ptát se ho prý dostanou všichni poslanci.

Faltýnek popisoval, že v červnu 2015 se konala ve sněmovní kanceláři tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) koaliční rada vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL k mýtnému. Sobotka na ní podle místopředsedy ANO vyzval Ťoka, aby do konce července vyřešil údajně nevýhodnou smlouvu s firmou Kapsch. Pokud by se tak nestalo a nebylo by možné zahájit výběrové řízení na provozovatele mýtného systému, premiér podle Faltýnka hrozil, že Ťoka nechá odvolat.

Faltýnek předtím také prohlásil, že díky jeho zásahu do jednání s firmou Kapsch ušetřila Česká republika jeden a půl miliardy při výběru mýta, podařilo se podle něj dohodnout zrušení údajně nevýhodných dodatků smlouvy a mohlo se zahájit nové výběrové řízení.

Jurečka: Nepamatuji si, že by vláda či koalice Faltýnka pověřily

Dříve Faltýnek poukazoval na to, že o mýtném systému jednal s představiteli firmy Kapsch a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z pověření koaliční rady pro dopravu. Bývalý ministr Sobotkovy vlády ČSSD, ANO a lidovců Marian Jurečka si však nepamatuje, že by tehdejší kabinet či vedení koalice Faltýnka jednáním o mýtu pověřily.

"Nepamatuji si nikdy v minulosti, že by padlo - ať už na úrovni koaliční rady, vlády, nebo takzvaného monitorovacího výboru pro výběr mýtného systému - nějaké pověření pro pana Faltýnka, aby on vyjednával otázku výběru mýtného systému, případně dojednával nějaké záležitosti s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže," uvedl Jurečka.

Dodal, že si nepamatuje, na jakém základě by mělo pověření být. "Pokud vzniklo někde uvnitř ANO, tak to je jiná záležitost," dodal Jurečka, který ve vládě Sobotky vedl resort zemědělství.

Podle Jurečky neukazuje na profesionalitu a objektivitu ÚOHS ani to, že jeho šéf Petr Rafaj na takový "formát, způsob a místo" přistoupil.

Policie kvůli ovlivňování zakázek ve čtvrtek zasahovala na několika místech v zemi, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a u Faltýnka v bytě. Nikoho zatím neobvinila.