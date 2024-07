Pohled Čechů na fungování demokracie se zlepšil, sedmina by chtěla komunismus

Více než polovina lidí je spokojena s tím, jak v Česku funguje demokracie, a věří, že tento způsob vlády je lepší než jakýkoliv jiný. Od roku 2021 se pohled Čechů na demokracii zlepšil, zatímco podíl lidí, kteří by uvítali návrat komunistického režimu, se nezměnil. Přála by si ho sedmina veřejnosti. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.

Spokojenost s fungováním demokracie vyjádřilo 55 procent dotázaných, před třemi lety jich bylo o sedm procentních bodů méně. V porovnání s rokem 2020 jsou Češi ale stále kritičtější, před čtyřmi lety bylo s demokracií v Česku spokojeno 62 procent lidí. Zatím nejoptimističtěji se k fungování demokracie v Česku stavěla česká veřejnost v únoru 2019, kdy spokojenost vyjádřilo 67 procent lidí, a nejhůře naopak v únoru 2013, kdy bylo spokojených 33 procent lidí, uvedli autoři průzkumu. O dva procentní body na současných 54 procent se od roku 2021 zvýšil podíl těch, kteří se hlásí k názoru, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády. Současně se však o čtyři body zvýšil i podíl respondentů ochotných akceptovat za určitých okolností autoritářský režim. K této variantě se nyní kloní 27 procent lidí. Necelá pětina stejně jako před třemi lety tvrdí, že jí je jedno, jestli je v zemi demokratický, nebo nedemokratický režim. S fungováním demokracie jsou méně spokojeni ti, kteří považují životní úroveň své domácnosti za špatnou, a voliči ANO, KSČM a SPD. Lidé do 30 let a voliči KSČM jsou i častějšími zastánci autoritativního způsobu vlády. Starším lidem, lidem se špatnou životní úrovní a voličům ANO a SPD je častěji jedno, jaký režim v zemi je. Centrum pro výzkum veřejného mínění se rovněž dotazovalo na to, jestli je v Česku s lidmi zacházeno rovnoprávně a spravedlivě. Podle 59 procent ano, podle 39 ne. Proti roku 2021 se tak názor veřejnosti na tuto otázku nijak významně nezměnil, přičemž od roku 2017 převládá názor, že je s občany zacházeno rovnoprávně a spravedlivě. V předchozím období 2004 až 2016 s výjimkou let 2011 a 2015 dominoval názor opačný. Mezi veřejností dlouhodobě ale převládá názor, že v republice jsou respektována lidská práva. Přesvědčeno je o tom 75 procent dotázaných, proti roku 2021 jich přibylo o šest bodů. Centrum pro výzkum veřejného mínění udělal průzkum v době od 15. března do 2. června a dotazoval se tisícovky lidí starších 15 let.