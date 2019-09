Aktualizováno před 4 minutami

Dva mrtví muži zůstali v pondělí odpoledne po střelbě v jednom z rodinných domů v Červeném Kostelci na Náchodsku. Upozornil na to web televize Nova. Žádná další osoba, která by se podílela na střelbě, nebyla zjištěna, řekla náchodská policejní mluvčí Eva Prachařová. Kriminalisté událost vyšetřují. "Z prvotního šetření se mělo jednat o osobní spory mezi muži, šlo o místní. Co se přesně stalo, to objasní až další vyšetřování," řekla Prachařová. Bude nařízena soudní pitva a znalecká zkoumání. Policie se o případu dozvěděla těsně před 16:00. Na místo vyrazila zásahová jednotka, nebyla ale potřeba. "Odletěl prázdný, po střelbě zůstali v domě dva mrví muži," řekla Prachařová.