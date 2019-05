Plzeňské Slavnosti svobody vyvrcholily velkým vojenským konvojem

Konvojem více než dvou set kusů vojenské techniky, vyrobené v USA, Kanadě a Velké Británii do roku 1945, vyvrcholily v Plzni Slavnosti svobody. I přes chladné počasí sledovalo Convoy of Liberty podél dvoukilometrové trasy po Klatovské třídě podle odhadu magistrátu 17 tisíc lidí. Mnozí zdravili účastníky českými, americkými a belgickými vlaječkami či rozkvetlými snítkami šeříku.

Čestné místo v konvoji mělo deset válečných veteránů z USA a z Belgie, kteří se letos oslav účastní. Přihlížející davy je vítaly potleskem a máváním a veteráni sedící ve starých džípech i na tanku si jízdu i pozornost lidí viditelně užívali.

Přehlídku zahájil přelet dvou stíhaček JAS-39 Gripen české armády a dvou historických letounů Harvard, v průvodu nechyběly historické tanky, polopásové obrněné transportéry Halftrack, obrněné transportéry, množství vozů Jeep a Dodge či motocykly Harley Davidson.

"Jel jsem na tanku, který otvíral přehlídku, to byla obrovská čest. Všichni se o mě skvěle starali, aby mi nic nechybělo," netajil se nadšením čtyřiadevadesátiletý George Thompson, který za války sloužil u 16. obrněné divize.

Za války namontoval jeden ze silných motorů z nákladního automobilu o výkonu sto koní do džípu generála George Pattona. V Československu po válce dlouho nepobyl. Domů se vrátil v květnu 1946, do Československa pak poprvé přijel v roce 1991. Od té doby byl v Plzni asi patnáctkrát. I přes vysoký věk dnes neúnavně lidem na náměstí pózoval při focení a rozdával podpisy.

"Ti lidé si to zaslouží. A já ten zájem možná trošku taky," řekl. I když každou minutu z plzeňských oslav miluje, přiznává únavu. "Chtěl bych moc přijet i příští rok na 75. výročí konce války, ale to už by bylo naposledy," připustil Thompson.

Nejstarším z veteránů, kteří letos na slavnosti přijeli, je šestadevadesátiletý Earl Ingram z 2. pěší divize, který přijel do Plzně v podvečer 7. května 1945. "Přivítali nás ti nejvděčnější, nejrozjásanější lidé, jaké jsem kdy viděl," vzpomínal opakovaně muž, který po válce strávil ve službě v armádě víc než tři desetiletí.

Slavností v Plzni se účastí od roku 1994. Už 12 let je jeho osobním řidičem džípu a také kamarádem Bohumil Cajthaml z Kříší. "To se nedá popsat, jedu dvanáctou jízdu, je to srdcová záležitost," uvedl.

Jako fanda vojenské historie začínal pořízením vojenské zbraně, teď už má i džíp, valník a motocykl a zálibou žije několik generací celé rodiny. "Earl k nám jezdí do rodiny. Největší ocenění, které jsem od něj dostal, bylo včera. Předal mi svou osobní vojenskou známku, druhou předal mému synovi," řekl Cajthaml.

Ingram se netají tím, jak moc ho účast na plzeňských oslavách těší. I on neúnavně pózuje na fotografiích, podepisuje se a prohodí s lidmi pár slov. "On nám řekl, že v Americe je řadový člověk, není nijak známý. Když přijede sem, tak si to užívá. Nabíjí ho to takovou energií, že se těší zas na příští rok," dodal Cajthaml.

Slavnosti svobody završí 6. května 2019 vzpomínkový akt u pomníku Díky, Ameriko!