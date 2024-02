Ze čtyř poslanců na nejsilnější vládní stranu. Proč Piráti v průzkumu přeskočili ODS

Piráti mají ve sněmovně nejméně poslanců z vládních stran, v posledním průzkumu se ale dostali před nejpočetnější ODS. Analytici vysvětlují, že se jim daří získávat voliče Starostů a že jsou velmi oblíbení mezi mladými voliči. Pomáhat by jim mohla i skutečnost, že ve vládě, která není u veřejnosti příliš oblíbená, nejsou příliš vidět.

Původně silnější ze dvou stran, které šly do sněmovních voleb jako koalice, získala kvůli taktice kroužkování Starostů pouhá čtyři poslanecká křesla. Když se i přesto Piráti rozhodli po volbách v roce 2021 pro účast v kabinetu Petra Fialy (ODS), část komentátorů i samotných Pirátů varovala, že se ve vládě ztratí.

Po více než dvou letech si ale jako jedna z mála vládních stran drží přízeň voličů, zatímco vládě věří čím dál méně lidí, Piráti dlouhodobě posilují v průzkumech. V lednovém modelu agentury Median dokonce poprvé v tomto volebním období přeskočili ODS.

"Předpovědi, že jim vláda uškodí, se nevyplnily právě proto, že jsou Piráti v koalici málo viditelní. To, že veřejnost vládě věří čím dál méně, má nejhorší dopad na vedoucí sílu, tedy ODS, a nejmenší na bývalou koalici Pirátů a Starostů," domnívá se sociolog Jan Herzmann.

Lednový průzkum agentury Median naměřil Pirátům třináctiprocentní podporu, což je o jeden procentní bod víc než ODS. Oproti minulému měření z prosince vyrostli o 2,5 procentního bodu. Sociologové ale upozorňují, že náskok před ODS by zatím mohl znamenat jen statistickou chybu. Suverénním vítězem voleb by nyní bylo podle modelu hnutí ANO se ziskem 31,5 procenta hlasů.

Koalice Pirátů a Starostů získala ve volbách v roce 2021 15,6 procenta hlasů. Z výzkumu Medianu vyplývá, že polovina z nich by nyní volila Piráty, zatímco Starosty jen 13 procent z nich. "Piráti sice krátce po volbách, nejspíše kvůli tomu, že komunikačně nezvládli volební neúspěch, ztráceli podporovatele ve prospěch STAN. Po různých kauzách Starostů se ovšem tito lidé opět vracejí k Pirátům," vysvětluje sociolog Medianu Ivan Cuker.

Připomíná také, že před posledními sněmovními volbami se Piráti přetahovali s ODS o druhou příčku v průzkumech za hnutím ANO. Je tak podle nich možné, že se podpora těchto stran vrací do situace z roku 2020.

Z průzkumů vyplývá, že volební úspěch Pirátů závisí na tom, zda si dokážou udržet podporu nejmladších generací. "Mezi účastníky voleb ve věku do 34 let by v lednu získali Piráti více než třetinu hlasů. Ovšem mezi voliči ve věku 65 a více let už by měli pouze kolem tří procent hlasů," říkají výzkumníci.

Piráti tak podobně jako další koaliční strany část svých bývalých voličů ztrácí, daří se jim je ale nahradit lidmi do 20 let, kteří budou v následujících sněmovních volbách volit poprvé. "V lednu by Piráty volila téměř třetina z nich," říkají sociologové. Piráti podle sociologů nemají jako autentická volba mladých konkurenci. Mimo jiné pravděpodobně kvůli jejich silné přítomnosti na sociálních sítích.

Naproti tomu ODS se dle sociologů ztracené voliče nedaří nahradit. "Sedmnáct procent bývalých voličů koalice Spolu, respektive ODS, neví, koho volit," říká Cuker.

Sociolog Herzmann ale tvrdí, že k Pirátům jdou i někteří voliči koalice Spolu. Piráti podle něj posilují i u lidí střední generace, kteří původně ve sněmovních volbách v roce 2021 volili koalici Spolu. "Teď ji ale volit nechtějí, současně nechtějí přejít na 'druhý břeh' politického spektra, proto část z nich skončila u Pirátů," říká sociolog.

Váhající a zklamaní voliči budou v následujících měsících přemýšlet, ke komu se přiklonit. Další sněmovní volby se uskuteční v roce 2025. "Vzniká prostor pro nové politické uskupení, které by oslovilo váhající, zklamané či rezignované voliče. Právě tak je ale možné, že by tito nerozhodnutí lidé uvítali opět předvolební koalici různých subjektů," popisuje Cuker.

Dále také podle nich připadá v úvahu, že tito voliči nakonec podpoří některou z aktuálních stran, třebaže neochotně, a nyní jen vyčkávají na další vývoj politické situace.