Piráti dohánějí ANO, v koalici se Starosty by mohli volby vyhrát, uvádí průzkum

Preference Pirátů i Starostů a nezávislých dál rostou, vyplývá z aktuálního průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Propad u hnutí ANO se zastavil a mírně si polepšilo. Naopak vládní ČSSD dál padá, získala by 3 procenta. Do sněmovny by se těsně nedostala ani KSČM.

ANO dál drží první místo a oproti září, kdyby byly preference nejnižší od roku 2017, si mírně polepšilo. Nyní by hnutí Andreje Babiše volilo 27,5 procenta lidí. O dva procentní body si polepšili Piráti, kteří by mohli nyní dosáhnout téměř dvojnásobného výsledku oproti posledním sněmovním volbám. Podle autorů průzkumu k Pirátům přecházejí zejména voliči ODS a ANO. Upozornili také na to, že část sympatizantů Pirátů si není jistá, zda k volbám půjde, a jejich reálný zisk proto může být nižší. O tři procentní body klesla ODS, které průzkum přisuzuje 10,5 procenta. To je nejhorší výsledek od sněmovních voleb před třemi lety. Občanské demokraty přeskočili Starostové, kteří dál posilují a nyní by je volilo 11 procent lidí. Velká část průzkumu však probíhala ještě před podpisem koaliční spolupráce mezi ODS, KDU-ČSL a TOP 09, proto se v modelu ještě objevují samostatně. Tři strany ohlásily, že do sněmovních voleb 2021 půjdou společně. Druhou volební koalicí by mohla být spolupráce Pirátů a STAN, ta však dosud nebyla dojednána. Pokud by se však aktuální trend potvrdil, mohlo by toto uskupení volby vyhrát. Pod pětiprocentní hranicí skončili komunisté a ČSSD, která si znovu pohoršila a nyní by ji volila 3 procenta lidí. Trikolóra by získala dvě procenta.