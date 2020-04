Zastupitelé Prahy 6 zvažují, kam cestovat, aby je kvůli Koněvovi nevydali do Ruska

Cesta do zahraničí může být pro zastupitele Prahy 6, kteří rozhodli o odstranění sochy maršála Koněva, určitým rizikem. Pokud by na ně Rusko vydalo mezinárodní zatykač, mohli by být zadrženi v jakékoliv zemi světa. Ministerstvo zahraničí ani samotní politici se však nedomnívají, že by k tomu mohlo dojít v demokratických zemí Evropy.

Předseda pirátského klubu na Praze 6 Ondřej Chrást na léto plánoval cestu do Petrohradu, aby se podíval do slavné galerie Ermitáž. Kvůli tomu, že v zastupitelstvu hlasoval pro odstranění sochy maršála Koněva, mu však v Rusku hrozí trestní stíhání. Plánovanou cestu tak raději zrušil. "Chtěl jsem tam, ale odložím to. Určitou obavu z cesty do Ruska cítím," říká Chrást.

Rusku se budou vyhýbat i další z celkem 33 zastupitelů, kteří loni v září souhlasili s odstraněním sochy na náměstí Interbrigády v Bubenči. Nejde však pouze o cesty do Ruska. Pokud by byl na české politiky vydán mezinárodní zatykač, museli při každé cestě do zahraničí zvažovat, jestli je pro ně daná země bezpečná.

I české ministerstvo zahraničí upozorňuje, že nelze vyloučit, že by byli v zahraničí zadrženi a do Ruska vydáni. "U zemí, které jsou členy například Rady Evropy, by to ale bylo nepravděpodobné," říká mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová a upozorňuje, že podle evropské úmluvy není možné vydávat občany kvůli politickým trestným činům.

Možnost svého zadržení v cizině si uvědomuje i starosta Ondřej Kolář (TOP 09). "U evropských států, které jsou členy unie, se toho však vůbec nebojím. Nepředpokládám ani, že by třeba Norové nebo Švýcaři měli jakýkoliv důvod nadbíhat Putinovi," říká Kolář.

Takovou jistotu však už nemá u států, které mají s Ruskem velmi dobré vztahy nebo bilaterální smlouvy v oblasti policejní spolupráce. Na možná rizika upozorňuje i právník Vladimír Balaš. "Pokud budou cestovat po Evropské unii, do Spojených států, Kanady nebo Austrálie, tak jsem přesvědčený, že v těchto zemích by je z těchto důvodů nevydali. Ale třeba u Běloruska bych si tak úplně jistý nebyl, možná i u Srbska, které má s Ruskem tradičně dobré vztahy," říká právník Balaš.

Ministerstvo poradí, které země jsou rizikové

Zastupitelům doporučuje před cestou zjistit, jak se dané státy v minulosti k vydávání cizinců pro podobné trestné činy stavěly. Pomoc jim v tomto ohledu nabízí i ministerstvo zahraničí. "Pokud se na nás obrátí s žádostí o doporučení, zda do některého státu s přihlédnutím k jejich situaci cestovat, bude jim samozřejmě poskytnuto," ujišťuje mluvčí resortu.

"Jestli nám ministerstvo zahraničí poskytne seznam zemí, které jsou pro nás nebezpečné ve smyslu toho, že by nás z nich mohli deportovat do Ruska, tak se o něj samozřejmě zajímat budu," říká místostarosta šesté pražské části Jan Lacina (STAN).

Starosta Kolář by navíc i kvůli svým kolegům chtěl s ministerstvem zahraničí jednat o adekvátní formě diplomatické ochrany. "Tím nemyslím, že bychom usilovali o diplomatické pasy. Spíše budeme žádat o záruky volného pohybu. Ministerstvo může vyzvat ostatní státy, aby osoby označené touto ruskou šarádou za zločince v žádném případě do Ruska nevydávali," říká Kolář. Sám však z cestování strach nemá, protože se do zemí jako Bělorusko nebo Kazachstán, kde by mu podle něj mohlo hrozit riziko vydání, nechystá.

Ruské soudy odstranění sochy řešit nemohou, říká právník

Proti trestnímu stíhání se už před časem ohradilo ministerstvo zahraničí, podle kterého jde o zasahování ruských orgánů do vnitřních záležitostí českého státu. Za nesmyslné ho považuje i právník Balaš, podle kterého nemůže cizí stát stíhat politiky jiného státu za to, jak rozhodl demokraticky zvolený orgán.

"Z hlediska mezinárodního práva za jednání orgánů od nejvyšší úrovně až po nejnižší odpovídá stát. Odstranění sochy je aktem státu, nikoliv jednotlivců, a nepodléhá soudnímu přezkumu jiného státu. Mají-li Rusové problém, mohou ho řešit na mezinárodní úrovni, ale rozhodně ne vlastními soudy," říká Balaš.

Rusko opakovaně tvrdí, že Česko odstraněním pomníku sovětského maršála porušilo vzájemné smlouvy, což české ministerstvo zahraničí odmítá. Socha je momentálně za Prahou v depozitáři uměleckých děl, kde se skladuje například i Slovanská epopej, jak před časem už informovalo Aktuálně.cz.

Praha 6 sochu po jejím odstranění bezplatně pronajala na deset let nově vznikajícímu Muzeu 20. století. Ministr zahraničí Tomáš Petříček před časem připustil, že je ochotný jednat o přemístění sochy do Ruska, což nyní požaduje i ruská strana. To už několikrát ruskému velvyslanectví nabízela i samotná radnice Prahy 6, ambasáda to však odmítala jako něco zcela nepřijatelného.

Žiji s policií za zády, říká starosta Kolář