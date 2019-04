Petříček se sejde s čínským velvyslancem kvůli rušení koncertů pražských umělců

před 17 minutami

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se sejde s čínským velvyslancem kvůli tomu, že Čína údajně ruší vystoupení českých kulturních institucí, jejichž název je spojen s Prahou. Pokud by bylo vystupování českých umělců omezováno, považoval by to Petříček za nešťastné.

O rušení vystoupení českých umělců mluvil při návštěvě Pekingu ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Podle něj tak čínské úřady reagují na některá prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (piráti). Čína podmínila povolení k turné PKF - Prague Philharmonia kritikou postojů vedení Prahy, to však filharmonie odmítla. "Je to nešťastné rozhodnutí, pokud by právě kulturní obec měla být omezována kvůli nějakým nesouladům v politice," řekl Petříček. "Kultura je od toho, aby lidi sbližovala. Jestli mají umělci nějaké názory, tak by za to neměli být trestáni," doplnil. Čína hrozí zrušením turné pražského orchestru PKF, vadí jí kritika primátora Hřiba číst článek Petříček si chce vyžádat podrobnější informace o záležitosti od ministerstva kultury. Poté hodlá věc na diplomatické úrovni řešit. "Chci se setkat v blízké době s čínským velvyslancem a chci s ním o tom hovořit," řekl. Pražský magistrát byl zmiňován v souvislostech s Čínou od nástupu nové koalice několikrát. Praha se například opět rozhodla v březnu vyvěšovat na budovu magistrátu tibetskou vlajku. Pozvání k setkání také dostal předseda tibetské exilové vlády Lobsang Sangay. Vedení města začalo rovněž jednat s Pekingem o změně tzv. sesterské smlouvy, kterou s čínským městem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z něho chce současné vedení Prahy odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.