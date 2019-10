Peníze pro lidi z Lenory bude vybírat i kraj. Na úklid po výbuchu dá miliony z rezerv

Jihočeský kraj zřídil k dnešnímu dni veřejnou sbírku na pomoc lidem z Lenory na Prachaticku, kteří se musejí vyrovnat s následky čtvrtečního výbuchu v jejich domě. V tiskové zprávě to dnes uvedla Hana Brožková z kanceláře hejtmanky. Veřejnou sbírku už dřív zřídila také obec ve spolupráci s nadací Adra. Při výbuchu zemřel jeden člověk a devět lidí se zranilo. Škoda je až 15 milionů korun.

Obec v sobotu organizuje úklid okolí výbuchem zničeného domu. Zapojí se i dobrovolní hasiči. Podle Jiřího Pojsla s SDH Lenora pomoc přislíbili také dobrovolní hasiči z Vlachova Březí. Jihočeští profesionální hasiči dodali 20 úklidových souprav. "To znamená, kbelíky, hadry, lopaty. To, co je potřeba. Tak jak to běžně děláme například při povodních," řekla za jihočeské hasiče Jana Neškodná.

Číslo veřejné sbírky vyhlášené Jihočeským krajem je 370707070/0300. Kraj také na likvidaci následků výbuchu uvolní až dva miliony korun ze svých rezerv.

Veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zničeného domu, kteří přišli o všechno, vyhlásila i obec ve spolupráci s nadací Adra. Číslo účtu je 66888866/0300 s variabilním symbolem 577.

Policie případ vyšetřuje jako úmyslný trestný čin. Zatím není jasné, kdo při tragédii zemřel. Přesnou identifikaci poskytne až pondělní pitva oběti. Dům, který zasáhl výbuch a požár, odborná firma strhne. Do dvou sousedních domů se lidé mohou vrátit, podle statika jsou v pořádku. Své byty muselo po výbuchu opustit 19 lidí.

Podle místních stojí za událostí jeden z obyvatel domu, který prý v domě rozmístil plynové lahve, polil je benzinem a zapálil. Hasiči i policisté stále případ vyšetřují.