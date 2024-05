Výměnou ministryně jsme chtěli jít příkladem, říká šéfka TOP 09. Odchod nechystá

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová prožívá těžké období. Část straníků je s ní nespokojená kvůli nepodařené výměně ministra pro vědu i nízkým preferencím. Ona sama ale zůstává optimistická. "Mám dobré výsledky. Současnou situaci bezpochyby ustojíme," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. "Kdybychom se hroutili z každého problému, tak nemáme v politice co dělat," dodává.

Od některých vašich spolustraníků slyším, že atmosféra v TOP 09 není dobrá, a často z toho viní právě vás. Tvrdí, že jste měla jít do vlády. Že jste měla vyjednat jiná ministerstva. Že jste měla jinak vyměnit ministryni Helenu Langšádlovou. Co tomu říkáte?

Všechna rozhodnutí nedělá Pekarová Adamová, ale dělá je předsednictvo a výkonný výbor strany. Rozhodují kolektivní orgány, ve kterých mají své zástupce jednotlivé kraje.

Takže nenesete odpovědnost hlavně vy?

Není to vůbec tak, že bych všechno rozhodovala já sama. Ať už šlo o to, jaké posty budeme ve vládě zastávat nebo že budu třetí nejvyšší ústavní činitelkou (předsedkyní Poslanecké sněmovny - pozn. red.), což je velmi viditelná funkce. Vše bylo schváleno drtivou většinou kolektivních orgánů. Myslím, že když už něco rozhodneme, tak bychom si za tím měli být schopni stát.

Ale souhlasíte s tím, že atmosféra v TOP 09 není nejlepší?

Situace není úplně optimální. Mám pocit, že někdy řešíme sebe místo toho, abychom řešili volby. Já bych preferovala, abychom řešili volby a problémy občanů.

Neobáváte se, že po evropských nebo podzimních krajských volbách bude sílit požadavek spolustraníků, abyste z postu předsedkyně odešla?

Za politika mají hovořit výsledky. A já mám dobré výsledky. Za mého vedení jsme zvýšili dvojnásobně počet poslanců. Za vedení Mirka Kalouska jsme jich měli sedm, teď jich máme čtrnáct. Daří se nám také získávat posty v Senátu, máme místopředsedu, což jsme historicky neměli, a máme také post třetího nejvyššího ústavního činitele, jak jsem upozorňovala. Návrat do vlády byl pod mým vedením, což považuji za největší úspěch naší strany za posledních deset let.

Ale teď se evidentně jako TOP 09 trápíte. Například ona dvě místa ve vládě. Ministr pro vědu, výzkum a inovace má fakticky malý úřad o pár lidech, šance zaujmout veřejnost je mizivá. A ministerstvo zdravotnictví patří už historicky k nejvíce kritizovaným.

Počty míst ve vládě byly pro všech pět stran jasné. Pokud budeme tyto počty ctít, nebylo absolutně možné, abychom měli více míst.

Pana Kalouska jste v rozhovoru pro Aktuálně.cz přirovnala k Miloši Zemanovi či Václavu Klausovi kvůli tomu, jak tvrdě útočili na své strany poté, co z nich odešli. Nejste zbytečně ostrá?

Vy mi to říkáte vždycky, když spolu mluvíme.

Dříve jste byla více diplomatická, možná reagujete i na kritiku podrážděněji.

Ale já přece nejsem ten, kdo spory vyvolává. Já jsem ten, kdo až posléze reaguje. Nezaměňujte příčiny a následky.

Nebylo by pro vás lepší uzavřít s panem Kalouskem mír? Neoslabujete svou pozici v TOP 09 ještě více?

Mně záleželo na domluvě s ním. Nabídli jsme mu kandidaturu do Senátu, chtěli jsme, aby pomohl TOP 09 získat senátní mandát. Nevím, co více bychom mu mohli nabídnout.

Pokud jde o nezdařenou výměnu ministryně Heleny Langšádlové, neuznala byste své pochybení? Neměla jste nejdříve vybrat důkladně jejího nástupce a teprve potom změnu oznámit?

Vy si myslíte, že jsme v jeden den měli udělat oba dva kroky - odvolat ministryni a hned oznámit jméno nástupce?

Jen se ptám, jestli jste to nemohli udělat lépe.

Myslím, že jsem to ještě nikomu neřekla, ale můžu vás ujistit, že v době odchodu paní ministryně jsme už měli předjednáno, že na její pozici bude aspirovat pan Tuleja.

Ve výsledku vás kritizuje veřejnost, odborníci, média i spolustraníci.

My jsme jako TOP 09 vnímali kritiku, která se snáší na Fialovu vládu, že špatně komunikuje. A sami u sebe jsme tuto zpětnou vazbu veřejnosti vyhodnotili tak, že vyměníme naši ministryni. A když jsme šli příkladem i pro ty ostatní, tak jsme haněni za to, že reagujeme na názory lidí. Mělo by nám spíše sloužit ke cti, že tuto zpětnou vazbu nejen vnímáme, ale také na ni reagujeme.

Takže se neobáváte o své místo v čele strany?

Před pěti měsíci jsem byla opětovně zvolena předsedkyní, a to s 80 procenty podpory. Takže jsem opravdu přesvědčena, že za mě hovoří jak tento volební výsledek, tak výsledky, o kterých jsem vám říkala. Kromě toho jsme udělali mnoho dobrého jako vláda. Jsem přesvědčena, že současnou, ne úplně jednoduchou situaci bezpochyby ustojíme.

