Společně na Ukrajinu a proti dezinformacím, notovali si Čaputová a Pavel v Bratislavě

Nový český prezident Petr Pavel tento týden navštíví hned dvě sousední země. Od pondělí je na státní návštěvě Slovenska, kde se setkal se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Po jednání řekli, že zvažují společné zahraniční cesty a možnosti užší spolupráce mezi oběma zeměmi, mimo jiné v boji proti dezinformacím. Pavel v Bratislavě zůstane do úterý, ve čtvrtek a pátek navštíví Polsko.

Česká vlajka v rukou mladého páru, který čekal před Prezidentským palácem v Bratislavě, vítala českého prezidenta Petra Pavla s manželkou na jeho první oficiální zahraniční cestě. Sotva vjeli na nádvoří paláce, vyšla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která se s oběma pozdravila a ustoupila o jeden krok, aby krojovaná dívka s chlapcem nabídli české návštěvě typický chléb se solí.

Následovala česká a slovenská hymna, po které se oba prezidenti vydali na čestnou přehlídku nastoupené vojenské jednotky. Když vešli dovnitř paláce, zamířili nejdříve do jednoho ze salonů, kde se Petr Pavel zapsal do Knihy hostů. "Je mi ctí a potěšením přijet na první zahraniční cestu právě na Slovensko," napsal Pavel.

2:19 Video: Radek Bartoníček

Poté ho prezidentka Čaputová doprovodila do Zlatého salonu, kde začalo jejich jednání mezi čtyřma očima. Jejich partneři zůstali ve vedlejším salonu společně se členy obou delegací.

Následná tisková konference potvrdila blízkost obou politiků, kteří vyjadřovali shodné názory na řadu témat. "Upřímně se těším z této návštěvy, je pro mě v mnoha ohledech výjimečná. Už jen samotný moment vašeho příchodu a následné minuty, kdy zněla česká a slovenská hymna, byly velmi silným emociálním zážitkem, protože jsme oba vyrůstali v časech Československa. Byl to náš společný domov, a dnes můžeme slavit velmi přátelské, pozitivní a konstruktivní vztahy dvou států," začala Čaputová, která poděkovala Česku za to, že společně s Polskem hlídá slovenský vzdušný prostor.

Mluvila také například o boji proti dezinformacím, ve kterém by podle ní mohly obě země spolupracovat. "Naše zpravodajské služby hovoří otevřeně o vlivu Ruska na dezinformace na Slovensku. Jsme v tomto velmi zranitelní, protože vliv dezinformací a dalších hybridních útoků je zjevný. Dovedeme si v tomto představit bližší spolupráci našich zemí i nás osobně, protože množství dezinformací rozleptává soudržnost našich společností," upozorňovala.

Slovenská prezidentka také sdělila, že by mohla s českým prezidentem absolvovat některé společné zahraniční cesty. "Naše společná přítomnost může posílit naše společné zájmy tam, kde se budou mezi oběma zeměmi překrývat. Tato spolupráce může být prospěšná," dodala.

Petr Pavel se vyjadřoval stručněji, odkázal na to, že byl strohý i během volební kampaně, a že by stejně musel souhlasit se vším, co řekla Zuzana Čaputová. Pavel potvrdil, že oba státníci by mohli vyrazit společně na Ukrajinu, kam má pozvání na duben. "Nabídl jsem, že bychom mohli jet společně," řekl.

Čaputová bude v příštím roce obhajovat svůj prezidentský mandát. Pavel naznačil, že by si přál, aby prezidentkou Slovenska zůstala i po celou dobu jeho volebního období, které skončí v roce 2028. Sama Čaputová ale zatím neoznámila, zda do voleb znovu půjde.

Během tiskové konference byla řeč také o vývoji na Slovensku, kde budou v září předčasné parlamentní volby. V průzkumech zatím vede bývalý slovenský premiér Robert Fico, který často zpochybňuje prozápadní směřování Slovenska. Čaputová vyjádřila víru, že prozápadní politici se dokáží ještě spojit a zajistit dosavadní směřování Slovenska.

Pavla doprovázejí většinou spolupracovníci, kteří mu pomáhali už při volební kampani. Kromě mluvčí Markéty Řehákové to je například podnikatel Tomáš Richter, který měl na starosti mimo jiné sponzory, nebo Radko Hokovský, dlouholetý Pavlův tajemník a bývalý ředitel think-tanku Evropské hodnoty. Nechybí ani nová kancléřka Jana Vohralíková či český velvyslanec na Slovensku Rudolf Jindrák.

"Na světě nejsou dva národy, které si jsou tak blízké"

Že k sobě Pavel a Čaputová mají názorově blízko bylo zřejmé už z jejího překvapivého kroku, když přijela v den druhého kola voleb pogratulovat Pavlovi k jeho zvolení přímo do jeho volebního štábu v pražském Fóru Karlín.

"Myslím, že na světě nejsou dva národy, které si jsou tak blízké, jako Češi a Slováci. A právě tato lidská blízkost je důvodem, proč se spolu těšíme v každé volné chvíli. A volba prezidenta nesporně takovou velkou chvílí je," prohlásila tehdy Čaputová, která byla novým českým prezidentským párem i přítomnými lidmi přijata srdečně.

"Osobně se mimořádně těším z toho, že v našem regionu a Evropě přibude hlava státu, která ctí demokratické hodnoty a jejíž síla pramení z klidu," pokračovala Čaputová, která poté přímo oslovila Pavla. "Pane zvolený prezidente, vaše vítězství je zároveň vítězství naděje, že slušnost a pravdomluvnost není slabostí, ale silou, která může vést k vítězství. A to dokonce i v politice," uvedla s tím, že se velmi těší na spolupráci.

Blízkost obou prezidentů je zřejmá například v jejich jednoznačné podpoře Ukrajiny proti ruské agresi. Oba mnohokrát Ukrajinu podpořili a vyjádřili se také pro dodávky zbraní. Čaputová minulý týden podpořila předání slovenských stíhaček MiG-29 Ukrajině. O takové možnosti promluvil slovenský ministr obrany Jaroslav Naď, podle kterého by své nepoužívané stíhačky mohlo dodat Slovensko a Polsko. "Je čas na rozhodnutí. Lidé na Ukrajině umírají, my jim můžeme reálně pomoc, na slovenské politikaření není prostor. Je to nelidské a nezodpovědné," vysvětlil Naď.

Český prezident přijel na Slovensko v době, kdy tam vládne napjatá a emotivní atmosféra. Vládní i opoziční politici jsou rozhádaní natolik, že nikdo není schopný sestavit vládu s důvěrou parlamentu, takže země zažije 30. září nové volby. Příští rok navíc Slovensko čekají prezidentské volby, protože skončí volební období Čaputové.

Prezidenti vystoupí na diskusi

V průzkumech veřejného mínění zatím vede bývalý slovenský premiér a šéf strany Smer-SD Robert Fico, který Čaputovou kritizuje od chvíle, kdy byla v roce 2019 zvolena prezidentkou po Andreji Kiskovi, k němuž byl Fico rovněž velmi kritický. Čaputová i další jí blízcí politici, stejně jako komentátoři, vyjadřují obavy z budoucího vývoje na Slovensku, pokud vyhraje Fico, který často zastává proruské názory.

Petr Pavel se ale při první návštěvě s Ficem ani s dalšími předsedy stran nesejde. Na programu má odpoledne jednání na Úřadu vlády s premiérem v demisi Eduardem Hegerem, který minulý týden oznámil odchod z nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a vzápětí představil svou novou stranu Demokraté. Právě Heger by měl být lídrem politiků, kteří se pokusí porazit Fica.

Kromě jednání s Čaputovou a Hegerem čeká prezidenta Pavla další program. Zastaví se u Památníku československé vzájemnosti a u soch T. G. Masaryka a Milana Rastislava Štefánika. Uctí také památku obětí střelby v baru Tepláreň a položí květiny u Památníku novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové, které byli před pěti lety zavražděni.

S velkým zájmem je na Slovensku očekávána pondělní podvečerní diskuse obou prezidentů ve Slovenském národním divadle. Pavel zůstává v Bratislavě až do úterý, kdy se ještě sejde se zástupci neziskových organizací.