Zklidnění, důstojnost a pozitivní energie. Co čekají osobnosti od nového prezidenta?

Jakub Landovský, velvyslanec Česka při NATO

"Od pana prezidenta Petra Pavla očekávám, že bude Českou republiku výborně reprezentovat navenek a spojovat směrem dovnitř. V základních otázkách směřování země by měl panovat co nejširší celospolečenský konsenzus. To se týká i bezpečnosti a obrany, kde je pan prezident skutečným odborníkem. I proto se těším na summit NATO ve Vilniusu, kde bude prezident Pavel naši zemi zastupovat."