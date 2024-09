Pavel na Hradě přivítal jihokorejského prezidenta, shodli se na hrozbě z Ruska a Číny

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou přivítali ve čtvrtek večer na Pražském hradě jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola s chotí Kim Kon-hi. Hlavy států spolu hovořily o geopolitických i hospodářských otázkách.

Přivítání na prvním hradním nádvoří se zúčastnili také mimo jiné ministři financí Zbyněk Stanjura, dopravy Martin Kupka (oba ODS), průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek a zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti).

Česko a Jižní Korea vnímají jako největší nebezpečí pro světovou bezpečnost Rusko a jeho rostoucí spolupráci se Severní Koreou, Čínou nebo Íránem, řekl po jednání s jihokorejským protějškem Pavel. Spolupráce mezi zeměmi se podle něj promítá do mezilidských vztahů, turistiky, ekonomiky, vědy, techniky i bezpečnosti.

Pavel uvítal, že s prezidentem dorazili čtyři ministři a silná delegace korejského průmyslu. Po Číně a Spojených státech je Jižní Korea třetím největších obchodním partnerem České republiky mimo Evropu, celkově pak 18. Je také největším neevropským investorem v Česku. Působí zde zhruba 70 společností s korejskou účastí, které zajišťují více než 15 tisíc pracovních míst.

Podle Jun Sok-jola prezidenti diskutovali o rozšíření strategického partnerství v politické i ekonomické rovině, v kultuře, ve vědě, v technologiích, diplomacii, bezpečnosti i obranném průmyslu.

Obě země podle jihokorejské hlavy státu sdílejí univerzální hodnoty svobody, lidských práv a právního státu. Debatovali dnes o severokorejské jaderné otázce, o situaci v jihovýchodní Asii a na Ukrajině. "Shodujeme se, že bezpečnost indo-pacifického regionu a Evropy jsou neoddělitelně spjaty," poznamenal Jun Sok-jol.

Jihokorejský prezident kritizoval vojenskou spolupráci Ruska a Severní Koreje i "bezohledné a nerozumné provokace" KLDR, které podle něj narušují mír a stabilitu. Vyzval k tomu, aby byly důsledně uplatňovány sankce Rady bezpečnosti OSN vůči Severní Koreji.

Jihokorejský prezident při dnešním jednání v Praze Pavla, že se korejská vláda postará o to, aby proces vedoucí k podpisu smlouvy se společností KHNP o stavbě jaderných bloků v Dukovanech byl hladký.

Co se týče Ukrajiny, obě země se podle Jun Sok-jola rozhodly spolupracovat na nalezení účinných podpůrných opatření, aby na Ukrajině znovu zavládl mír. Vlády Česka i Jižní Koreje se chtějí podílet na rekonstrukčních projektech na Ukrajině, o čemž dnes ministři zahraničí obou zemí podepsali memorandum.

Jun Sok-jol do Prahy dorazil zhruba dva měsíce poté, co vláda rozhodla o tom, že dva nové reaktory v Dukovanech má postavit jihokorejská KHNP. Energetická společnost ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

Francouzská firma EDF i severoamerická společnost Westinghouse, které měly o zakázku také zájem, napadly tendr u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Kromě jaderné energetiky pak mohou země podle Pavla spolupracovat v dalších oborech s vysokou přidanou hodnotou. "Rád bych také zdůraznil, že v odvětví, které je pro nás dlouhodobě jedním z nejen prestižních, ale také velmi perspektivních, a to je kosmický výzkum, "uvedl.

V pátek ráno zahájí prezidenti podnikatelské fórum. Poté se Jun Sok-jol setká s premiérem Petrem Fialou (ODS). Společně navštíví v Plzni závody společností Doosan Škoda Power a Škoda Jaderné strojírenství. Odpoledne budou jednat v Praze.