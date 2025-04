Do práce naposledy v červnu, pak až po volbách. Víme, proč čeká poslance dlouhé volno

Byť se volby do Poslanecké sněmovny uskuteční nejspíš až první víkend v říjnu, politici jsou smíření s tím, že toho v mezičase už příliš neschválí. Čekají je totiž už jenom dvě řádné schůze – v květnu a v červnu. Následovat budou letní prázdniny a zářijová horká fáze kampaně. Pokud se tedy v mezičase poslanci nesejdou na nějaké mimořádné schůzi, do práce se vrátí až někdy po volbách.

"Řekl bych, že je to více méně jasné," reagoval předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda na tvrzení, že tím pádem poslanci nestihnou do voleb projednat nic, co už neprošlo prvním čtením Poslanecké sněmovny. Výjimkou jsou podle jeho slov dvě nebo tři priority, které se projednají v dubnu. Na mysli měl například ve středu projednané a v prvním čtení schválené úpravy migračních pravidel.

"Pokud bychom některé další zákony ještě teď v dubnu zvládli schválit a následně se zkrátily lhůty, je teoreticky možné, že bychom je v květnu schválili ve druhém a v červnu pak ve třetím čtení," upřesnil Benda. V zásadě ale platí, že to, co již prvním čtením neprošlo, současná sněmovna nestihne do voleb zákonodárným procesem protáhnout.

"Bavíme se už jenom o věcech, které jsou před druhým nebo před třetím čtením," potvrdil Benda. Typickým příkladem je novela školského zákona, ke které se poslanci opakovaně nedostali - tento týden její projednávání ve třetím čtení přesunuli na 7. květen. A ministr školství Mikuláš Bek ve středu po jednání vlády zdůraznil, že na změny, které zákon přináší, školy již netrpělivě čekají.

"Chtěl bych vyvrátit některé fámy, které se občas objevují, že ani samotná vládní koalice nemá zájem na tom, abychom všechny klíčové normy provedli Poslaneckou sněmovnou," reagoval premiér Petr Fiala na dotaz Aktuálně.cz, který se týkal toho, co vše chce vláda ještě do voleb ve sněmovně stihnout. " Jednou z priorit byl zákon o bydlení, který jsme projednávali také teď ve středu," dodal.

Kromě toho chce vláda podle Fialy do voleb stihnout prosadit již zmíněný školský zákon nebo novelu trestního zákona. "Těch priorit bych mohl jmenovat víc, ale buďme realisté: vidíme ve sněmovně téměř permanentní obstrukce, velmi těžko se pak dostáváme k projednávání jednotlivých bodů," upozornil Fiala s tím, že je potřeba jednání sněmovny ve zbývajícím čase organizovat tak, aby aspoň zákony které jsou před třetím čtením, vláda stihla prosadit.

Fakticky to znamená, že se program květnové a červnové schůze poslanců bude skládat téměř výhradně ze druhých a třetích čtení zákonů. "Přesně tak. Nebo první čtení, ale ve zrychleném režimu," doplnil Benda. "Pokud nám ale opozice řekne, že nám zrychlený režim zavetuje, nemá smysl se tím vůbec zabývat," zdůraznil předseda klubu ODS.

"Scénář a četnost schůzí si určuje koalice, nemáme na to větší vliv," uvedl pro Aktuálně.cz místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Na dotaz, zda má nejsilnější opoziční strana v plánu do voleb svolat schůzi mimořádnou, nám odvětil kladně: "V každém případě budeme ještě svolávat mimořádnou schůzi k průšvihu s auditem stavebního řízení a hospodářskými dopady." V zákulisí sněmovny se mluví také o tom, že by ANO mohlo svolat ještě mimořádnou schůzi k obraně a bezpečnosti.

"Je dost možné, že opozice ještě s něčím v létě přijde a v září bude další mimořádná schůze. Pokud jde o nás, my už ale jako koalice na ten čas nic neplánujeme, protože si myslím, že to nedává žádný smysl," uzavřel Benda. Před minulými volbami přitom v září ještě jedna řádná schůze byla. Letos se ale nejspíš politici chtějí tou dobou soustředit výhradně na kampaň. Na druhou stranu: krátce před volbami působí i sněmovna dojmem, že se politici chtějí ještě na poslední chvíli zviditelnit.

Stačí připomenout volby v roce 2017 a mimořádnou schůzi poslanců kvůli lithiu. Tehdy její svolání iniciovali komunisté, ke kterým se přidal Andrej Babiš a jeho hnutí ANO. Poslanci se sešli v pondělí 16. října, tedy pět dnů před volbami. A v roce 2010 se poslanci sešli kvůli vydání povodňových dluhopisů za tři miliardy korun dokonce pouhý den před volbami. Tehdy také přehlasovali prezidentovo veto novely, která zvýšila podíl biosložek v benzinu a v naftě.