Pavel se snaží přetáhnout Nerudové mladé voliče. Pil s nimi zelenou a hrál kulečník

Týden před prvním kolem prezidentských voleb se snaží Petr Pavel více oslovit mladé voliče. V souboji, který bude podle průzkumů velmi vyrovnaný, se totiž podařilo jeho protikandidátce Danuši Nerudové získat nejvíce příznivců právě mezi touto věkovou skupinou. Pavel proto ve čtvrtek vyrazil do nádražní hospody v pražských Dejvicích. S mladými mluvil, ale také hrál stolní fotbal, kulečník či páku.

Vidět prezidentského kandidáta Petra Pavla, jak čepuje pivo a připíjí si zelenou, je neobvyklý pohled. Zejména když se zatím mnohem více prezentoval jako sportovec a bývalý voják s vynikající fyzickou průpravou. Jenže vzhledem k tomu, že soupeřka Nerudová získala podle předvolebních průzkumů i výsledků Studentských voleb na svou stranu podstatně více mladých lidí než ostatní kandidáti, rozhodl se Pavel na poslední chvíli s touto situací ještě něco dělat.

"Slyšel jsem, že mladí lidé budou volit Danuši Nerudovou, protože jsem se mladým lidem neukazoval. Přišel jsem se vám tedy ukázat," řekl Pavel, když dorazil do oblíbené nádražní hospody v pražských Dejvicích na akci s názvem GEN Z pro GEN P.

Mluvil jen krátce, což vysvětloval tím, že studentům nepřišel přednášet, ale chce s nimi strávit čas u piva a hospodských her. "Dostal jsem za úkol vám čepovat pivo. A předem se omlouvám majitelům, jestli to bude trochu nadmíra. Snad na tom nebudou moc tratit," vtipkoval před prvním "úkolem", který od organizátorů dostal. Když dočepoval, už na něj čekala fronta zájemců o souboj v šipkách. Nezůstalo ale jen u házení na terč, s mladými se utkal i ve stolním fotbale a nakonec v páce.

Zmíněné Studentské volby ukázaly, že Nerudová měla v době jejich konání před ostatními podstatně větší náskok. Získala 54 procent hlasů, druhý Pavel měl téměř 26 procent a třetí Andrej Babiš necelých 10 procent. Nerudová vyhrála jak v celkovém hodnocení, tak i podle typů středních škol. Byť na učilištích získala "jen" 37 procent, zatímco na gymnáziích a středních odborných školách to bylo přes 55 procent. Pavel dosáhl nejlepšího výsledku na gymnáziích ve Středočeském kraji a v Praze, kde měl kolem 32 procent hlasů.

Setkání v dejvické hospodě dával dohromady štáb Petra Pavla, k samotné organizaci mladých v hospodě se hlásila skupinka studentů, mezi kterými byl i herec Jan Komínek. "Upřímně, se vší skromností mě ani nepřekvapilo, že přišlo tolik lidí. Čekal jsem to. Ačkoliv pan generál říkal, že to nečekal, a já mu to věřím, tak si myslím, že má obrovskou podporu mezi mladými lidi," tvrdil Komínek, který věří, že akce mohla Pavlovi pomoci získat další voliče.

"Stojím si za tím, že se generál vždy zachoval čestně a že dělal dobré jméno naší zemi. Troufám si říct, že některé nerozhodnuté mladé voliče dokáže přesvědčit už jen to, že si s nimi kandidát sedne do hospody na pivo, nepovyšuje se na ně a jedná s nimi jako se sobě rovnými," řekl.

Dalším spoluorganizátorem byl Šimon Šebek, který vysvětloval, proč vybrali právě hospodu kousek od Pražského hradu. "Je to takové klasické studentské místo. Hodně to tu žije. Navíc to má i historickou spojitost, protože sem chodil třeba i Masaryk," vysvětloval.

Když Aktuálně.cz oslovilo přítomné, většinou vyjadřovali Pavlovi podporu. Byly ale i výjimky. "Chodím sem každý den a ještě jsem ho tady neviděl," říkal jeden z mladíků. Když uslyšel, že Pavel přišel poprvé, netajil se zklamáním. "Tak to pro mě ztratilo jakoukoliv validitu," odpověděl.

Pavel se rychle rozkoukal a aktivně přebíhal z jednoho místa na druhé. Kromě toho, že střídal pípu se šipkami, stolním fotbálkem a pákou, rozdával autogramy na papír nebo i na tričko. "S generálem se hrálo skvěle," usmíval se jeho spoluhráč ve stolním fotbale.

"Nerudová se teď potkává s důchodci"

Že se mladí o Pavla zajímají, se potvrzuje i v pátek dopoledne na náměstí Míru na pražských Vinohradech. Na setkání s ním dorazili čtrnáctiletí a patnáctiletí gymnazisté z Lauderovy školy. Sami požádali učitele mediální výchovy, zda by se na prezidentského kandidáta mohli zajít podívat.

Volit sice ještě nemůžou, měli už ale studentské volby. Většina až na jednu dívku v nich dala hlas Nerudové. Tvrdí ale, že nyní už by volili Pavla. "Kvůli neúspěchu, který Danuše v posledních čtrnácti dnech měla. Myslím tím třeba ty tituly a doktoráty, i když to asi nebyla úplně její odpovědnost, ale mohla konat rychleji," říkal jeden ze studentů kvarty.

Naráží na dění na Mendelově univerzitě v Brně, kterou Nerudová do loňska vedla. Podle Národního akreditačního úřadu škola tehdy porušovala zákony i vlastní pravidla a někteří studenti měli nezvykle rychle získat doktorský titul. Definitivní závěr má úřad zveřejnit až po volbách. Nerudová chybu odmítá, v rozhovoru pro Aktuálně.cz ale připustila, že měla věc začít vysvětlovat dříve.

"Připadá mi, že na tu funkci není úplně připravená, i když s ní názorově souzním víc než s Pavlem a dalšími kandidáty. Pavel na mě ale působí schopněji," dodala další. Někteří změnu sympatií vysvětlují tím, že se Nerudová v kampani na ně už tolik nezaměřuje. "Ona se teď víc potkává s důchodci a my už nejsme její cílovka," míní kvartánka. Od ostatních studentů nejčastěji zaznívá, že ještě mezi těmito dvěma kandidáty váhají.

V pátek na náměstí Míru dorazilo i pár lidí ve flanelové košili, která se po Pavlových fotografií a videích z Vánoc stala jeho symbolem. "Koupila jsem si ji kvůli tomu, včera mi dorazila z e-shopu. Budu ji teď pořád nosit a vezmu si ji k volbám," smála se Klára Linhartová.

Pavel jí košili pochválil. "Na jednu stranu je to legrace, na druhou pěkné vyjádření podpory," zhodnotil prezidentský kandidát, který se zatím s podporovateli ve flanelových košilích setkával jen prostřednictvím fotek na sociálních sítích.

V dalších dnech Pavel mezi mladé ještě vyrazí. V pondělí jeho tým plánuje procházku po lese u Prahy. Probírat budou ekologii a stav lesů. Pak se chce soustředit na televizní debaty. "Chci v nich zůstat věcný a slušný v maximální míře. Pokud nebudou žádné útoky, jsem připraven vést kampaň slušně až do konce," představil Pavel.