Podnikatel Dědek pošle Pavlovi na kampaň další milion, oceňuje jeho věcnost

K paušální dani se nově zatím přihlásilo zhruba 31 500 drobných podnikatelů, další stovky přihlášek ještě mohou na finanční úřady dorazit poštou. Celkově bude letos paušální daň využívat asi 100 000 podnikatelů, uvedlo dnes v tiskové zprávě ministerstvo financí. Loni paušální daň uplatňovalo 82 000 podnikatelů, část ale ukončila živnost nebo se rozhodla v režimu paušální daně nepokračovat. Od letošního ledna se zdvojnásobil limit ročních tržeb pro vstup do režimu paušální daně na dva miliony korun.

"Jedinou trvalou měsíční platbou v internetovém bankovnictví letos bude řešit své daně a odvody okolo 100 000 osob samostatně výdělečně činných. Myslím, že paušální daň je přesně tím správným projektem symbolizujícím zjednodušení daňových povinností a méně byrokracie, na jehož rozšiřování i pro další skupiny podnikatelů bychom měli do budoucna pracovat," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Paušální daň je určena pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do dvou milionů korun. Živnostníkům má ušetřit byrokracii a podle ministerstva financí odpadne i důvod k většině kontrol. Při jedné platbě podnikatelé odvádějí daň, zdravotní i sociální pojištění. Loni ministerstvo financí při představení návrhu na zdvojnásobení limitu tržeb odhadovalo, že by se letos mohlo do systému nově přihlásit až 60 000 živnostníků.