Virtuální památník komunismu stačí, rozzlobil šéf pražských pirátů příznivce muzea

Při zahájení pondělní unikátní audiovizuální výstavy Paměti národa pod bývalým Stalinovým pomníkem na pražské Letné se sešli také někteří kandidáti na primátora, kteří dostali dotaz, zda by v případě vedení města podporovali v Praze vznik vůbec prvního stálého muzea totality v České republice. Zatímco všichni vystupující byli pro, kandidát pirátů měl názor jiný.

Praha - Pirátský kandidát na primátora Zdeněk Hřib se dočkal kritiky za své vystoupení na pondělním otevření multimediální výstavy Paměť národa pod bývalým pomníkem Stalina. Když se ho totiž organizátoři výstavy zeptali, zda by podpořil vznik kamenného muzea totalitních režimů, který Česko zatím nemá, Hřib se vyslovil proti. Ne že by takové muzeum odmítal, ale podle něj je v dnešní době lepší virtuální muzeum na internetu.

"Asi je zásadní otázka, jestli takové muzeum, které bude kamenné a v jednom městě, je tou nejsprávnější cestou, jakým způsobem upozorňovat na tento problém," začal odpovídat Hřib.

Skutečnost, že mladí lidé toho o historii mnoho nevědí, považuje za problém, ale muzeum v tradičním pojetí podle něj situaci nezlepší. "Já si myslím, že efektivnějším způsobem je sdílet takové informace elektronicky, nejlépe po sociálních sítích. Tedy jít za mladými lidmi takovým způsobem, aby dokázali informace vstřebat," řekl Hřib s tím, že pro stálé muzeum by byl v případě muzea zaměřeného na zahraniční turisty.

Jeho názor byl mezi kandidáty na primátora ojedinělý, ostatní přítomní řekli, že by podpořili vznik kamenného muzea v Praze. Konkrétně vystoupil s touto podporou Bohuslav Svoboda za ODS, Jiří Pospíšil za koalici TOP 09, STAN a KDU-ČSL a Jakub Landovský za ČSSD. Stejný názor prezentovala dvojka kandidátky Praha sobě Hana Třeštíková. Jednička kandidátky, Jan Čižinský, se omluvil, lídr ANO Petr Stuchlík pozvánku dostal, ale nepřišel, protože měl jiný program.

Internetovou představu muzea v podání lídra pirátů kritizoval nejostřeji předseda kolegia Paměti národa Jan Dobrovský. "V konfrontaci s tím, jak vypadají taková muzea totalit v okolních zemích, mám dojem, že pan Hřib je čistý zločinec, který nemá tušení, jak funguje hrdost národa. Jestli se můžou zhmotňovat takové představy, jako že památníky budeme stavět na internetu, pak to půjde s tímto národem opravdu z kopce," prohlásil Dobrovský pro Aktuálně.cz.

Unikátní výstava nabízí zeď i vzpomínky pamětníků

Návštěvníky unikátní výstavy, která vznikla u příležitosti 100. výročí založení Československa, čekají dva vstupy do podzemí, které nebylo dlouhá léta vůbec přístupné. "Všem moc doporučuji, aby přišli. Věřím, že jsme z tohoto podzemí vytvořili velmi silný prostor, ve kterém přineseme lidem zážitky a vyvoláme zájem o události 20. století," sdělil Aktuálně.cz vedoucí projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.

Výstava se soustředí na totalitní období nacismu a komunismu a skládá se ze čtyř částí. Expozice nazvaná Svědectví nabízí vyprávění pamětníků vzpomínajících na významné události 20. století. V druhé části výstavy se promítají obrazy prostřednictvím videomappingu, tedy projekce na objekty.

"Tady používáme nové technologie, kromě videomappingu také 3D animaci či prostorovou zvukovou kulisu. Lidé se stanou na chvíli například pilotem kokpitu Spitfiru v bitvě o Británii, můžou nahlédnout do samovazby kobky v padesátých letech, ve kterých trpěly tisíce lidí za komunismu, nebo se ocitnout v gestapem zatopené kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Praze," uvedl Kroupa.

Další částí expozice je 50 metrů dlouhá a pět metrů vysoká zeď, jež vyrostla na horizontu u Metronomu a je symbolem cenzury, nesvobody a násilného rozdělení světa. "Rozhodli jsme se upoutat pozornost Pražanů. Zeď symbolizuje totalitní režimy, rozdělenou společnost. To, co pro nás svoboda znamená, kde máme dnes své zdi, z jakého materiálu je stavíme, jak nám brání ve výhledu a svobodě," poznamenal Kroupa.

Na venkovních panelech před vchody do expozice a v parku na Letné jsou vysvětleny fotografie, které se nacházejí v podzemní expozici. "Vyprávíme také desítky příběhů o druhé světové válce a komunismu. Všechny obrazy a texty spojuje téma důstojnosti člověka," doplnil Kroupa.

Pro studenty a seniory je výstava zdarma

Podle Kroupy nemohl být realizován původní koncept výstavy, že by návštěvníci byli provedeni celým podzemím od jednoho vchodu k druhému. "Zhruba před půl rokem jsme dostali vyjádření statika, že prostor je nebezpečný a pustit do něj návštěvníky můžeme jedině, kdybychom vystavili tunel, který by je chránil. Z technických důvodů jsme do první části podzemí vystavěli dva tunely, kterým říkáme kapsy, kde můžeme projekcí nabídnout vyprávění a historické obrazy 20. století v podobě jakéhosi kina," uvedl.

Výstava patří mezi největší a nejdražší akce věnované 100. výročí založení Československa, stojí téměř deset milionů korun. Organizátoři očekávají do 9. prosince, kdy výstava končí, desetitisíce návštěvníků. Výstavu lze navštívit každý den kromě pondělí, pro žáky, studenty a seniory je zdarma, ostatní zaplatí vstupné 100 korun. Expozice není vhodná pro epileptiky a lidi s respiračními problémy.