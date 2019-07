Rus, který opilý na Silvestra srazil turistku, má pykat devět let. Uprchl do Ruska

Aktualizováno před 2 hodinami

Za zběsilou jízdu v opilosti, během které na Silvestra v centru Prahy smrtelně zranil šestadvacetiletou architektku z Kolumbie, uložil soud ruskému řidiči Olegu Gubinovi devět let vězení. Ten ale nejspíš do výkonu trestu nenastoupí. Rus před stíháním uprchl do vlasti, a soud se tak konal v jeho nepřítomnosti. Pondělní verdikt není pravomocný.

Soudní senát vyhověl návrhu státní zástupkyně a překvalifikoval cizincovo počínání na přísněji postižitelné obecné ohrožení. Jízdu řidiče popsal jako "nepřiměřenou, agresivní, bezohlednou a nebezpečnou". Za původní paragraf - tedy za nedbalostní usmrcení - Gubinovi hrozilo maximálně osm let za mřížemi. Podnikatel Gubin, který žil v Praze od jara 2017, sedl v prvních hodinách roku 2018 za volant opilý a rozčilený po hádce s manželkou. Alkohol zkombinoval s antidepresivy, jízdou se podle vlastních slov chtěl uklidnit. Ve Spálené ulici se mezi davy lidí slavícími Silvestra pohyboval rychlostí 116 až 129 kilometrů za hodinu a poté svým mercedesem vjel do skupinky přecházejících turistů. Šestadvacetiletá architektka z Kolumbie nestihla uskočit a na místě zemřela, ačkoliv se jí její kamarádi a další svědci okamžitě snažili poskytnout pomoc. Dvaačtyřicetiletý rodák z Moskvy v dřívější výpovědi na policii uvedl, že si na žádný střet s chodcem nevzpomíná. Podle soudního znalce byl však středně opilý a není možné, aby si událost nepamatoval. Státní zástupkyně Jana Murínová pro Gubina požadovala trest v horní polovině sazby za obecné ohrožení, tedy 11,5 až 15 let vězení. Podle ní byl Rus smrtelným nebezpečím pro chodce už od ulice Na Perštýně, kde vyrazil vysokou rychlostí vpřed a ohrožoval davy, které v centru Prahy slavily Nový rok. "Nemohl ovlivnit, zda někoho srazí, nebo ne. Bylo dílem šťastné náhody, že mu někdo další nevstoupil do vozovky," podotkla. Předsedkyně soudního senátu Silvie Slepičková s ní souhlasila. "Nebezpečná jízda začala dávno před střetem s poškozenou. Ohrozil celkem deset chodců. Řadu z nich donutil reagovat uskočením, aby zabránili svému střetu s vozidlem," řekla při čtení rozsudku. Gubinův advokát Leonid Kušnarenko se pro svého klienta domáhal podmíněného trestu za nedbalostní usmrcení. Podle něj jel Rus sice bezohledně, ale ne neovladatelně, takže ho nelze odsoudit za úmyslné obecné ohrožení. "V životě nespáchal trestný čin. Je to ojedinělý exces z řádného života občana Ruské federace," prohlásil. Sliboval, že se stíhání vyhýbat nebude Gubin původně sliboval, že bude spolupracovat s policií a že se nebude vyhýbat stíhání. Po propuštění z vazby na milionovou kauci však zmizel. "Přístup obžalovaného k trestnímu řízení hodnotím velice negativně. Prokázal, že má naprostou neúctu k zákonům České republiky a k pravidlům, která u nás platí. Není schopen se postavit čelem k problému, který způsobil, a nést následky," poznamenala státní zástupkyně s tím, že Rus nepoškodil jen usmrcenou dívku a její rodinu, ale také pověst Česka. Žalobkyně se shodla se zástupcem pozůstalých, že trest se míjí účinkem, protože jeho vykonatelnost je v nedohlednu - Rusko totiž nepřipouští vydávání svých občanů k trestnímu stíhání a podle ní ani nereaguje na žádosti o převzetí výkonu trestu. Uložený trest pokládá státní zástupkyně za mírný, a chce proto zvážit, zda nepodá odvolání. Zároveň ale míní, že debata nad výší trestu je jen akademická, protože Rus se podle ní do Česka určitě nevrátí. Vydané zatykače nicméně zůstávají v platnosti, takže Gubinovi, který spoluvlastní cestovní agenturu v Litvě, bude hrozit zatčení při každém opuštění Ruska. Rodiče turistky a dvě její sestry požadují po Gubinovi odškodné zhruba 4,2 milionu korun. Rus jim krátce před vynesením rozsudku zaslal přibližně 2,3 milionu s tím, že zbytek je ochotný splácet v následujících třech letech.