Velikonoce budou bez návštěv. Opatření chceme uvolňovat od půlky dubna, řekl Prymula

11:21

Pražská zoologická zahrada je sice od pátku 13. března pro návštěvníky kvůli epidemii koronaviru zavřená, podle jejího ředitele Miroslava Bobka v ní ale dál pracují hlavně ti, kdo mají na starost zvířata a nejnutnější provoz - kurátoři, chovatelé, veterinář, krmiváři či údržbáři.

Chovatelé slonů i některých dalších zvířat jsou rozděleni do dvou týmů, které spolu nepřijdou do kontaktu. "Kdyby jeden tým šel do karantény, zastoupil by ho druhý. Současně se ale připravujeme i na krizovou variantu, kdy by musely být nahrazeny oba týmy," poznamenal. Zrovna ve sloninci, v němž chovatelé čekají hned dva porody, by ale taková varianta byla velkým problémem, dodal.

Život v zoo mohou nyní lidé sledovat alespoň na krátkých videích, které natáčejí chovatelé. Na speciálním kanále lze pozorovat například snídani sobů karelských nebo vidět, co dělá gorilí rodina.