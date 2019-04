před 33 minutami Demonstrace SPD na Václavském náměstí | Foto: Radek Bartoníček reklama

Hnutí Tomia Okamury svolalo do Prahy na čtvrteční odpoledne demonstraci proti diktátu Evropské unie. Na Václavském náměstí odstartuje v 16:00 koncertem kontroverzního zpěváka Tomáše Hnídka, který vystupuje pod pseudonymem Ortel. Od pěti hodin začnou vystupovat s projevy předseda Okamura, místopředseda Radim Fiala a lídr do eurovoleb Ivan David. Poté by měli promluvit také zahraniční hosté - předseda nizozemské Strany pro Svobodu Geert Wilders a předsedkyně francouzského Národního sdružení Marine Le Penová a europoslankyně z britské euroskeptické strany UKIP Janice Atkinsonová. Slyšet by však měli být i odpůrci SPD a evropských nacionalistů. Ohlášený je protestní průvod i "Hluková olympiáda".

Živě: Okamurovi příznivci zaplňují Václavské náměstí. Přijeli i Wilders a Le Penová Aktualizovat 0