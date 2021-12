Omikronu v Česku přibývá, víme o něm málo. Bude nakažlivější, ale možná mírnější

Případů varianty omikron v Česku přibývá. Ačkoli se o nové mutaci covidu ví stále málo, jisté se jeví být jedno - je nakažlivější než předchozí varianty. Podle expertů i proto, že jsou proti ní méně účinné protilátky, které lidé získali proděláním jiné varianty covidu. Omikronem se tak může nakazit i člověk, který měl covid v nedávných měsících. Těžší průběh by se mu ale měl vyhnout.

Minulý týden dva případy, nyní dalších osm. V Česku začíná přibývat výskytů nové varianty covidu, která dostala název podle písmene řecké abecedy omikron. Poté co se objevila v Liberci, nyní hygienici potvrdili její přítomnost u šesti lidí v Jihomoravském kraji.

Nakazily se jím mimo jiné dvě sestry z covidového oddělení. "Očekáváme, že případů omikronu bude přibývat," uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

K tomu by mohlo dojít velmi rychle. Varianta omikron je podle dostupných informací nakažlivější než všechny předchozí formy koronaviru, upozornila ve čtvrtek Evropská léková agentura po dvou týdnech od prvních zpráv o nové mutaci z jižní Afriky.

Potvrzují to také čeští experti. "Odhady z Jihoafrické republiky ukazují zhruba pětinásobné zvýšení nakažlivosti oproti variantě delta," říká genetik Jan Pačes. Jiné odhady mluví asi o dvojnásobně větší nakažlivosti.

Teprve v příštích týdnech se ale podle expertů ukáže, jak rychle se podaří viru šířit se mezi Evropany - tedy v proočkovanější, ale průměrně starší společnosti, než je ta jihoafrická. O schopnosti šíření viru v Evropě ale už nyní podle Pačese svědčí větší množství superšiřitelských událostí, kdy jeden pacient nakazí velké množství dalších.

"Třeba na vánočním večírku v Norsku se nakazilo sto ze 120 přítomných. To se dělo i s předcházejícími variantami, vzpomeňme například u nás bar Techtle Mechtle, ale s mnohem menší frekvencí," vysvětluje.

Vyšší riziko reinfekce

Nepříliš optimistické vyhlídky nabízejí také první studie, které ukazují výrazné snížení schopnosti zabránit nakažení u protilátek, které lidé získávají po infekcích variantou alfa, beta i delta. Podle expertů, které oslovil deník Aktuálně.cz, je tak možné, že se člověk variantou omikron nakazí, ačkoli v posledních měsících prodělal variantu delta.

Těmto lidem by se každopádně mohl vyhnout těžší průběh nemoci. "K onemocnění může dojít, závisí ovšem i na náloži nové varianty omikron, se kterou se člověk vyléčený z varianty delta setká. V každém případě by mělo platit, že tato dříve prodělaná zkušenost by měla chránit před těžší formou onemocnění," říká biochemik a ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer.

Pačes dodává, že imunita je složitý systém, kde jsou protilátky jenom jednou částí. Dobře by měly stále fungovat protilátky v kombinaci s očkováním.

Právě na to, jak dobře si s novou variantou poradí očkování, se v posledních týdnech zaměřovaly společnosti vyrábějící vakcíny. Podle prvních testů společností Pfizer a BioNTech je omikron opravdu schopný obejít jejich společnou dvoudávkovou vakcínu účinněji než předchozí varianty.

Zatím ovšem není jisté, zda je schopnější také způsobit u očkovaného těžší průběh. Ve středu společnosti každopádně oznámily, že proti omikronu spolehlivě chrání třetí dávka jejich vakcíny. Pokud se ovšem ukáže, že varianta způsobuje těžké průběhy, bude nezbytné stávající vakcíny upravit tak, aby byly zacílené přímo na omikron, myslí si biochemik Jan Konvalinka.

To se podle Pačese ukáže nejdříve za měsíc. "Všechny dosavadní studie jsou zatím pouze laboratorní a mají své limity. Teprve statistická data z reálných případů naznačí nutnost dalších kroků. Každopádně s první vlnou nástupu omikronu budeme bojovat současnými nástroji a metodami," říká. Grubhoffer dodává, že dle zprávy firmy Pfizer by bylo možné s novou vakcínou aktualizovanou pro omikron přijít do tří měsíců.

Lehčí průběh je stále otázkou

Zásadní, dosud nezodpovězenou otázkou kolem nové varianty covidu zůstává, zda opravdu způsobuje lehčí průběhy onemocnění než v současnosti dominantní mutace delta, jak vyplývá z předběžných údajů z Jihoafrické republiky, o kterých ve středu mluvil také šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mezi experty tak nyní vládne opatrný optimismus. "Z dosavadní zkušenosti ze samého počátku působení omikronu vyplývá, že onemocnění probíhá mírným způsobem u neočkovaných i očkovaných jedinců. Opatrnost tvrzení vychází z toho, že zatím máme relativně malý počet nemocných a navíc zejména v mladších věkových kategoriích. Nevíme zatím, jak to bude v případě seniorů," dodává Grubhoffer. Mírný či bezpříznakový průběh mají každopádně zatím všichni pacienti s novou variantu v Česku.

Právě ve scénář, že se potvrdí mírnější průběhy po omikronu, který ovšem svou větší nakažlivostí vytlačí nebezpečnější variantu delta, nyní experti doufají. "Nástup omikronu by pak nemusel příliš zasáhnout evropské zdravotnické systémy. Ale je to velké kdyby," upozorňuje Pačes.

Experti tak radí, aby lidé novou variantu nepodceňovali a přihlásili se ke třetí dávce očkování, pokud mají možnost. Velmi dobře proti šíření funguje také nošení respirátorů a omezení setkávání.

"Ale to jde zrovna o Vánocích těžko, tak když se budeme potkávat, PCR nebo alespoň antigenní testy těsně před setkáním nám pomohou snížit pravděpodobnost šíření nákazy mezi rodinu a přátele na minimum," radí Pačes.

VIDEO: Na omikron budeme připraveni, říká budoucí ministr Válek