Okamura vzdal boj o Hrad. Zemanovi naznačil podmínky, za nichž ho podpoří

před 29 minutami

Lídr SPD Tomio Okamura navštívil prezidenta v Lánech. Po schůzce oznámil, že nebude kandidovat na prezidenta. Zopakoval, že SPD nepodpoří pokus Andreje Babiše o sestavení menšinové vlády.

Lány - Po pondělku je zase o dvě jména jasněji v tom, kdo se zúčastní prezidentských voleb. Lídr SPD Tomio Okamura odpoledne oznámil, že se klání o hlavu státu nezúčastní. Na rozdíl od expremiéra Mirka Topolánka, který sehnal podpisy senátorů.

Okamurovo odpolední jednání v Lánech bylo další v sérii schůzek prezidenta Miloše Zemana s předsedy sněmovních stran. Obě strany si ho pochvalovaly jako pozitivní.

Zemanovi se zřejmě nejvíc ulehčilo, když se dozvěděl, že se Okamura nezúčastní prezidentských voleb. S touto možností si šéf SPD ve vyjádřeních z posledních dnů pohrával. Zemana by přitom mohl ohrozit, protože by se s ním střetl o podobné voliče.

"Chceme plně využít mandát, který máme od voličů, k prosazování programu. Nechceme oslabovat naši pozici ve sněmovně," řekl k rozhodnutí nekandidovat Okamura. Odmítl, že by na schůzce s prezidentem přišla řeč na možnost, že SPD podpoří Zemana ve volbách výměnou za prezidentovu přímluvu, aby Andrej Babiš vzal SPD do vlády.

Okamurovo hnutí zaujme postoj k prezidentským volbám nejpozději v prosinci. Už teď ale Okamura naznačil, za jakých okolností by Zemana podpořil: musí podporovat přímou demokracii, být proti islámu, odmítat přijímání migrantů a "hájit naše zájmy, nikoliv zájmy Bruselu". Okamurovy podmínky přitom v zásadě odpovídají postojům, které Zeman veřejně zastává.

Vláda bez důvěry? Krok na hraně ústavnosti

Během jednání si oba politici také vyjasňovali prezidentův výrok, že by Zeman mohl nechat vládnout čtyři roky Babišův kabinet bez důvěry. Prezident to naznačil s poukazem na to, že "používá ústavu tvůrčím způsobem", což mu vyneslo vlnu kritiky od politiků. Případné vládnutí kabinetu bez důvěry ale kritizuje i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Okamura označil ponechání vlády bez důvěry u moci za krok "na hraně ústavnosti". Prezident jej ale podle něj neprosazuje, pouze jej zmínil jako teoretickou možnost.

Nadále platí, že skládanou Babišovu menšinovou vládu SPD v prvním pokusu o získání důvěry nijak nepodpoří. "Andrej Babiš nepředložil životaschopný projekt vlády," uvedl Okamura.

V řadě bodů si lídr SPD s prezidentem notovali. Shodné postoje nalezli například v úmyslu prosadit zákon o obecném referendu, u nějž se zabývali i otázkou, zda pro něj jde získat ústavní většinu. Zejména v Senátu by ale její dosažení mohlo být obtížné.

Překvapivá nebyla ani Okamurou oznámená shoda na potřebě "zabránit islamizaci České republiky, propagaci islámu a jeho zakořenění v České republice". Česku se přitom uprchlická a migrační vlna vyhýbá, nevelkou českou komunitu muslimů považují odborníci za umírněnou a integrovanou.