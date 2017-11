Billboardy propagují rozhovory se Zemanem. Měly by se započítat do kampaně, soudí dohledový úřad

před 34 minutami

Už tento pátek vyjde kniha s rozhovory s prezidentem Milošem Zemanem, který v pondělí oficiálně podal přihlášku k prezidentské volbě a odevzdal podpisové archy. Po Česku už se objevují billboardy, které knihu propagují se sloganem "Kniha prezidenta Zemana". Podle úřadu, který na financování politických kampaní dohlíží, by se náklady na propagaci této knihy měly započítat do limitu na kampaň.

Praha - V době kampaně před prezidentskými volbami vyjde druhý díl sebraných rozhovorů současné hlavy státu Miloše Zemana, který se uchází o znovuzvolení. Podél silnic už se objevily billboardy, které knihu propagují. Zeman přitom uvedl, že za své znovuzvolení nepovede kampaň.

Člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý v samotném prodeji knihy problém nevidí. "Pokud je kniha běžně k zakoupení, tak to je autorské dílo, kterých tady už před sněmovními volbami bylo několik, a to z naší strany není vnímáno jako kampaň," řekl Aktuálně.cz Outlý.

Potíž ale úřad spatřuje v propagaci knihy. "Asi můžu v této fázi říci, že propagace knihy by neměla být způsobem, jak obejít regulaci kampaně," upřesnil Outlý a poznamenal, že "jakékoliv veřejné sdělení ve prospěch kandidáta, které stojí peníze, by se mělo ve financování kampaně promítnout". A to na vrub kandidáta či registrované třetí osoby.

Outlý dodal, že v úterý bude úřad o nové knize jednat a měl by k ní zaujmout jasné stanovisko.

Na dotaz, jestli Zeman kampaň na knihu započítá do volebního limitu, reagoval mluvčí Hradu stručně. "Stejně jako v případě knihy politologa Lubomíra Kopečka," napsal Jiří Ovčáček s narážkou na nedávno vydanou publikaci Miloš Zeman - příběh talentovaného pragmatika: Intelektuál válčí s intelektuály.

Cestou na Tábor sem viděl myslim tři. pic.twitter.com/TnVuYV6C93 — Ondřej Kokeš (@kondrej) November 6, 2017

Knihu rozhovorů s názvem Dokážeme si vládnout sami vydává nakladatelství Olympia, podle internetového obchodu s knihami bux.cz by měla vyjít tento pátek. Stejně jako první díl vydaný loni v září obsahuje rozhovory, které se Zemanem vedl redaktor serveru Parlamentní listy Radim Panenka, doplněné o komentáře prezidentova mluvčího a snímky hradní fotografky Hany Brožkové.

Není to poprvé, kdy se úřad kontrolující kampaně zabývá knihami. V době před parlamentními volbami označili úředníci knihu předsedy hnutí ANO Andreje Babiše O čem sním, když náhodou spím za součást volební kampaně. Hnutí ANO muselo náklady na vydání poté zahrnout do limitu celkových nákladů. Babiš později uvedl, že kvůli tomu bylo nutné omezit i počet billboardů.

Zeman opakovaně řekl, že za své znovuzvolení kampaň nevede. Už dříve se objevily ve schránkách občanů letáky s podobiznou prezidenta a s popisem milníků v jeho politické kariéře. Podle úřadu by se i rozeslání letáků mělo započítávat do limitu. Zeman v souvislosti s letáky řekl, že je sice za jejich vydání vděčný, sám ale podnět k nim nedal a nemůže nikomu bránit, aby vedl kampaň v jeho prospěch.