Okamura se střetl s lidmi z Milionu chvilek. Pak s Babišem blokoval zvýšení poplatků

Šéf SPD Tomio Okamura a předseda ANO Andrej Babiš fakticky zablokovali páteční jednání Poslanecké sněmovny o zvýšení poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Oba mluvili velmi dlouho, poslanci se tedy k hlasování o tomto zvýšení vůbec nedostanou. Jediná diskuse proběhla před sněmovnou, kde Okamuru zastavili lidé ze spolku Milion chvilek pro demokracii, kteří demonstrovali za zvýšení poplatků.

Poslanci, kteří přicházeli na páteční jednání sněmovny, si mohli povšimnout skupinky lidí s transparentem "Podpořte média veřejné služby". Někteří jenom prošli, jiní se nevyhnuli debatě - jako například šéf SPD Tomio Okamura, který patří k nejhlasitějším kritikům těchto médií. A je jasným odpůrcem zvyšování poplatků, které měla sněmovna v pátek na programu.

"Vysvětlovali jsme mu, že se mnoho let poplatky nezvyšovaly a od té doby je ekonomická situace zcela jiná. On nám argumentoval tím, že prý nebyl pozvaný deset let do pořadu České televize Otázky Václava Moravce, a má tedy osobní problém s Českou televizí. Když jsme mu oponovali v tom, že do tohoto pořadu chodí jiní zástupci SPD, tak odpověděl, že stejně budou všichni hlasovat proti zvýšeným poplatkům," přiblížil debatu s Okamurou člen Milionu chvilek pro demokracii Tony Pášma.

Ten patřil ke skupince aktivistů, kteří zároveň upozorňovali na petici s názvem Podpoř podpisem média veřejné služby. Tu podpořilo kolem 12 tisíc lidí a 211 institucí. "Velká mediální novela, která má zajistit udržitelné a stabilní financování veřejnoprávních médií, je v ohrožení. Vyzvěme společně vládní strany, ať co nejdříve zaručí těmto médiím stabilitu a nezávislost," stojí ve výzvě občanů, s kterou přišel Milion chvilek pro demokracii či iniciativa Díky, že můžem.

Samotný návrh na zvýšení poplatků už prošel v minulých měsících dvěma čteními a právě v pátek o něm měli poslanci hlasovat. Nakonec se k tomu ale patrně nedostanou, protože celé dopoledne patřilo jen šéfovi SPD Okamurovi a předsedovi ANO Babišovi. "Nedovolíme, aby se tady dnes hlasovalo o zvyšování poplatků za televizi a rozhlas. Dnes se o tom prostě hlasovat nebude, my to tady zablokujeme," avizoval Okamura už na začátku svého vystoupení.

Babiš a Okamura vyčítají oběma médiím celou řadu věcí. Nejvíce za všeho si stěžovali na to, že prý nejsou tato média objektivní a oba politiky a jejich strany poškozují. Kromě toho tvrdili, že zvyšování poplatků by významně poškodilo mnohé lidi, kteří na tom nejsou finančně dobře. Babišovo ANO mimo jiné navrhuje, aby od poplatků byli osvobozeni důchodci.

Naopak příznivci zvýšení poplatků mimo jiné argumentují tím, že způsob placení poplatků, který není závislý na státním rozpočtu, zajišťuje České televizi i Českému rozhlasu nezávislost na politicích. Kritiku opozice ohledně nevyváženosti objektivity odmítají a poukazují na to, že v obou médiích velmi často vystupují vedle vládních politiků i opoziční.

Vládní koalice navrhuje zvýšit poplatek pro veřejnoprávní televizi o 15 korun na 150 korun měsíčně a pro rozhlas o 10 korun na 55 korun za měsíc. Argumentuje mimo jiné tím, že se poplatky řadu let nezvyšovaly a obě média se dostávají do ekonomických problémů. Jak už dříve avizovali šéfové obou médií, začali propouštět zaměstnance a omezovat rozsah poskytovaných služeb.

