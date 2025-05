Děkujeme Česku, opakovala Zelenská. Síla je podle ní v jednotě a lidskosti

Manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská při svém pondělním pobytu v Praze několikrát zdůraznila, jak moc je vděčná Česku za pomoc v mnoha oblastech. Nejvíce přitom mluvila o zdravotnické pomoci, protože právě toto téma bylo hlavním bodem jejího programu. Na mezinárodní konferenci v Kongresovém paláci vysvětlovala, jak moc Ukrajina trpí pod ruskou agresí a v čem všem potřebuje pomoc.

Kdo sledoval v pondělí dopoledne první dámu Ukrajiny Olenu Zelenskou při návštěvě konference Global Healthcare Initiative for Ukraine, tomu muselo být zřejmé, že se nepřišla podívat jen tak formálně z povinnosti. Vystoupila s poměrně detailním a naléhavým projevem, setkala se s novináři a v kuloárech konference se zastavovala s českými i ukrajinským lékaři i manažery. Kdykoliv promluvila, upozorňovala na nutnost pomoci Ukrajincům. Pomoci pokud možno konkrétní, ne formální.

"Jsem vděčná České republice, že jste v této těžké době s námi na cestě k záchraně duševního zdraví lidí na Ukrajině," děkovala s tím, že si cenní například podpisu memoranda s českým Národním ústavem duševního zdraví. Jeho zaměstnanci by měli měli mimo jiné vyškolit 45 výzkumných ukrajinských odborníků a pomoci tak s budováním kapacit ve výzkumu veřejného duševního zdraví a rozvoje služeb na Ukrajině.

Zelenská vysvětlovala, že jako manželka prezidenta se snaží od prvního dne podporovat tyto programy, což není jednoduché, protože na Ukrajině bylo mnoho let zažité, že se člověk s duševními problémy nesvěřoval a styděl se za to.

"Říká se, že smrt jednoho člověka je mentálním traumatem pro desítky a stovky lidí kolem tohoto člověka. Dovedete si představit, jaký je duševní stav Ukrajinců právě teď. Na Ukrajině neexistuje člověk, který by neznal někoho, koho ruské útoky zabily, což má obrovský vliv na psychiku dětí i dospělých," uvedla Zelenská. Přitom popisovala případ sedmnáctiletého chlapce, kterého po ruském útoku hledali jeho kamarádi a více než den věřili, že je naživu. "Bohužel, chlapec zemřel pod rozvalinami," podotkla a popisovala i to, jak největší dětská nemocnice na Ukrajině den co den přijímá další dětské pacienty zraněné při ruských raketových útocích.

"Když se kdekoliv na zemi stane teroristický útok, celý svět se musí sjednotit. Na Ukrajině se dějí teroristické útoky každý den. To není metafora. To je fakt," prohlásila Zelenská, podle které je důležité, aby svět pochopil rozměr katastrofy, kterou Ukrajina zažívá. "Za první dva roky ruské invaze přibylo 300 tisíc nových invalidů. Mají zranění obličeje, páteře, ztrátu zraku i ztrátu sluchu. Tito lidé potřebují nejen rychlou zdravotnickou pomoc, ale také roky rehabilitací. A s fyzickými zraněními jdou ruku v ruce psychická traumata," vrátila se k důležitosti duševního zdraví.

Věřím, že vše bude fungovat rychle, efektivně a bez byrokracie

Zelenská také děkovala Evropské komisi za to, že přišla s programem na obnovu zdravotnických zařízení, na které vyčlenila přibližně 100 milionů eur. Na programu se bude podílet více zemí, ale Česko je první.

"Děkuji Evropské komisi, že vytvořila tento unikátní instrument, a děkuji, že Česká republika využila tento program, aby realizovala jako první zdravotnické projekty na Ukrajině," sdělila za potlesku přítomných. "Věřím, že se nám podaří překonat všechny výzvy. Naše síla je v jednotě a lidskosti," končila svůj projev. Jen pro představu, podle ukrajinského ministra zdravotnictví Viktora Ljaška Rusko zničilo přes 300 zdravotnických zařízení a tisíce dalších byly poškozeny.

V podobném duchu mluvila Olena Zelenská i na tiskové konferenci, kde byl přítomen i zmiňovaný ukrajinský ministr a český ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Ten si na znamení solidarity s Ukrajinci oblekl tradiční vyšívanou ukrajinskou košili. Od Zelenské několikrát slyšel osobní poděkování za to, jak se staví k pomoci Ukrajině. Válek naopak několikrát zdůraznil, že nepochybuje o vítězství Ukrajinců.

Pokud jde o v pondělí podepsaná memoranda, jedno podepsali zástupci Institutu klinické a experimentální medicíny a ukrajinské nemocnice Ohmatdyt. Druhé Fakultní nemocnice Brno a Regionální zdravotnické centrum pro rodinné zdraví při Dněpropetrovské oblastní radě. "Bude to spolupráce bez zbytečné byrokracie, věřím, že všechno bude fungovat rychle a efektivně. Je důležité, abychom se dělili o zkušenosti. Každá společně provedená operace není jen zachráněný život, ale je to i naše společná budoucnost," řekla choť ukrajinského prezidenta. Mluvila také o tom, jak její Nadace Oleny Zelenské podpořila v posledních dvou letech desítky projektů zaměřených na pomoc dětem v nemocnicích i pomoc veteránům.

Mezi hlavní organizátory konference patří Czech Health Technology Institute, jehož předseda představenstva Petr Foit potvrdil, že spolupráce s Ukrajinou je skutečně intenzivní. "V posledních dvou letech jsme na Ukrajině implementovali řádově desítky komplexních projektů, a to i v teritoriích, která jsou na dosah okupovaným územím. Koncepční pomoc ukrajinskému zdravotnictví bude jedním ze strategických bodů rekonstrukce Ukrajiny a Česko hraje již teď v rekonstrukci ukrajinského zdravotnictví klíčovou roli," uvedl Foit.

VIDEO: Ukrajinci operují v nepředstavitelných podmínkách