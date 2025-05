Budoucí podobu náměstí Miloše Formana v Praze určí mezinárodní soutěž

Majitelé pražského hotelu Fairmont Golden Prague (dříve Intercontinental) vyhlásili ve spolupráci s hlavním městem a Prahou 1 mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na podobu náměstí Miloše Formana. Zástupci majitelů, hotelu, magistrátu a městské části to řekli novinářům. Výsledek soutěže na prostranství sousedící s hotelem bude znám 20. ledna příštího roku.

Hotel a jeho okolí koupili v roce 2019 přes rodinnou kancelář R2G podnikatelé Oldřich Šlemr, Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Následně zahájili rekonstrukci hotelu, po které se letos v polovině dubna otevřel pod novým názvem. Součástí plánů majitelů byly i úpravy jeho okolí včetně náměstí, které se od roku 2018 jmenuje po režiséru Miloši Formanovi.

Zatímco většina ostatních úprav už je hotova, plány pro náměstí se ale zasekly na odporu místních obyvatel a samospráv, kterým se nelíbil plán postavit na prostranství prosklenou komerční budovu. Z původního plánu po intervenci ministerstva pro místní rozvoj sešlo, protože resort shledal stavbu v rozporu s územním plánem. Majitelé následně zažádali o úpravu plánu, která je nyní na magistrátu ve fázi schváleného podnětu.

Zároveň se majitelé dohodli s hlavním městem a Prahou 1 na uspořádání soutěže, která má budoucí podobu piazzetty určit. Podle spolumajitele hotelu Pavla Baudiše je volné a zanedbané místo v centru Prahy pro architekty unikátní příležitostí a smyslem soutěže je to, aby byl důvod tam trávit čas. "Je to střecha garáží, takže plnohodnotný park se vzrostlými stromy tam prostě udělat nejde. Musí se to nějak vyřešit a jestli to má fungovat dlouhodobě, tak by to mělo mít nějakou ekonomickou návratnost tak, aby se alespoň zaplatil provoz toho, co tam vznikne," řekl.

Dodal, že případná menší stavba prostor nijak zásadně nenaruší a majitelé hotelu nikdy nepočítali s tím, že by mělo být prostranství zastavěné ve větší míře. Soutěž dnes podpořili také náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (STAN) a starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09). "Náměstí Miloše Formana je nyní v naprosto neúnosném stavu. Budeme usilovat o to, aby se v návrzích akcentovala zeleň, vodní prvky a podobně," uvedla Radoměřská.

Zájemci o účast v soutěži nyní mohou do 2. června zasílat přihlášky, které musí obsahovat tři dosavadní práce na podobné téma. Následně porota vybere 12 ateliérů a z těch poté 13. června vzejde pět týmů postupujících do dalšího kola. V září budou architekti rozpracované návrhy prezentovat veřejnosti a porotě a koncem ledna 2026 budou porotci vybírat z dokončených návrhů vítěze soutěže.

Soutěž kritizuje nezisková organizace Arnika, podle kterých mimo jiné v zadání soutěže chybí stanovisko ministerstva kultury. "Město i organizátor soutěže tvrdí, že soutěž má být kompromisem mezi požadavky investora a místních obyvatel. Ve skutečnosti ale jde jen o prosazení zájmů investora. Dle zadání může vzniknout až 1200 metrů čtverečních komerčních ploch a vstup do podzemních garáží formou schodů a výtahu. Ty ale zaberou jen minimum prostoru - většina z těchto ploch tedy bude tvořena obchody či provozovnami na úkor veřejného prostoru," uvedla za organizaci Anna Vinklárková.