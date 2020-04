Je třeba, aby se nakazilo asi 40 procent lidí, říká Dušek. Bude se testovat efektivně

Bude třeba, aby se koronavirem postupně nakazilo zhruba 40 procent lidí. Uvedl to ve čtvrtek ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Současný odhad jsou jednotky procent - na konci dubna bude podle modelu zdravotnických statistiků v Česku celkem asi 7800 případů covid-19. Před týdnem odhady hovořily o 10 000 nakažených na konci měsíce.

"Budeme muset vstoupit do normálního života, bude to hodně kontrolované, aby nám to zase neujelo. Mantrou není testovat co nejvíc, mantrou je efektivně testovat tam, kde se něco děje. Doufejme, že máme vybudovaný systém, který to umožní," uvedl Dušek.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) nastavená chytrá karanténa a elektronizace systému umožňuje situaci v republice sledovat na okresy, obce i konkrétní ulice. "Když se projeví konkrétní ohnisko, je řešením udělat tam plošnější testování," dodal ministr.

Ministr si dokáže představit, že se budou přijatá přísná opatření omezující pohyb, sdružování a další složky běžného života zmírňovat i rychleji. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je nálož viru v populaci nízká. "Opatření skutečně rozvolňovat můžeme, připravíme detailní plán. Budeme je koncentrovat do několika balíčků, abychom byli schopni vyhodnotit jejich efekt," dodal.

Velikonoce pravděpodobně nic nezhoršily

Původní obavy o tom, že se uvolnění disciplíny během Velikonoc negativně podepíše na vývoji nemoci, se pravděpodobně nepotvrdily.

"Velikonoce a rozvolňování opatření, jako bylo například otevření hobbymarketů, negativní efekt na vývoj epidemie pravděpodobně neměly," řekl na brífinku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Přiznal, že od Velikonoc sice ještě dva týdny neuplynuly, ale již nyní je to z dat možné předběžně odhadnout.

"Z dostupných dat lze konstatovat, že se zatím žádný negativní vliv Velikonoc nedostavil, ale není možné vyloučit, že se nějaký negativní efekt projeví. Je to ale spíše nepravděpodobné," uvedl Ladislav Dušek

Na konci dubna bude podle modelu zdravotnických statistiků v ČR celkem asi 7800 případů covid-19. Před týdnem odhady hovořily o 10 000 nakažených na konci měsíce.

Ke středeční půlnoci bylo podle Duška nakaženo 7033, vyléčených bylo asi 27 procent. Péči v nemocnici potřebovalo asi 15 procent lidí. Zemřelých jsou asi tři procenta nakažených, podle Duška většina zemřela na jiné onemocnění, ale byli covid-19 pozitivní.

Reprodukční číslo podle Duška kleslo pod jedna, střední odhad je asi 0,7. "Znamená to, že jeden nakažený stihne nakazit méně než jednoho dalšího. Šíření v populaci se tedy zastavuje," dodal Dušek.

Je nutné restartovat zdravotnictví

Dodal, že je nutné restartovat zdravotnický systém a je třeba přestat blokovat polovinu lůžek intenzivní péče pro pacienty s covid-19. Pokud bude na konci května asi 9000 nakažených, bude podle předsedy České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimíra Černého potřebovat péči v nemocnicích 1350 z nich, intenzivní 405 osob.

Každý rok je diagnostikováno 90 000 lidí s rakovinou, umírá 28 000 lidí. Podle Duška je třeba, aby se zdravotnictví přestalo soustředit primárně na covid-19 a opět naběhla běžná péče. Tempo návratu nemocnic k běžné péči bude podle Černého na jednotlivých nemocnicích, měly by ale umět během dvou týdnů kapacitu pro lidi s covid-19 zase zpět vytvořit. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly se budou postupně obnovovat i provozy lázní a skončí i vyčleněná lůžka pro klienty domovů pro seniory. Kraje jich měly vyhradit asi 60 na 100 000 obyvatel.

Nadále podle Duška platí, že mezi asi 7000 nakaženými je zhruba pětina seniorů. Deset až 11 procent nemocných je starších 75 let. Mezi 206 zemřelými do středy bylo 90 procent starších 60 let. Většinou se zhoršilo nějaké jejich onemocnění, nejčastěji obezita, cukrovka, rakovina, nemoci srdce nebo dýchání. Mimo nemocnice zemřelo 45 lidí.