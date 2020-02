Odvolaný šéf NÚKIB počítá poslední dny v práci. Do důchodu se ale nechystám, vzkazuje

Odvolaný ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušan Navrátil má před sebou poslední měsíc coby pracovník úřadu, na konci února z něj definitivně odchází. Počet nabídek na další působení ho podle jeho slov překvapil, odchod do penze v současnosti vylučuje. Vláda ho odvolala loni v prosinci. Jeho nástupce doporučí kabinetu výběrová komise, jež se poprvé sejde v únoru.

Dušan Navrátil skončil coby šéf Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) z rozhodnutí vlády Andreje Babiše (ANO) loni 16. prosince. Kabinet ho zbavil funkce po impulzu od premiéra, který v první řadě nebyl spokojený s nastavením vzájemné komunikace. Úřad pod vedením Navrátila proslul tím, že veřejně varoval před zapojením čínských technologických firem Huawei a ZTE do kritických infrastruktur.

Deník Aktuálně.cz zjišťoval, co Navrátila provázelo po jeho odvolání. Nucený konec ve vedoucí funkci ho v důsledku dovedl k rozhodnutí odejít z úřadu úplně. "V návaznosti na projednání návrhu jeho dalšího pracovního zařazení na jinou práci po odvolání podal Ing. Dušan Navrátil žádost o rozvázání pracovního poměru," sdělil Aktuálně.cz mluvčí úřadu Radek Holý.

Navrátilův podnět je výsledkem také toho, že bylo v zásadě neřešitelné najít pro odvolaného ředitele náhradní místo odpovídající předchozí pozici. Podle mluvčího Holého Navrátil nabídku nepřijal. Zaměstnancem NÚKIB ale zůstane do 29. února, poté instituci opustí definitivně. Nicméně na činnosti úřadu se už nepodílí. Do svého odchodu si vybírá dovolenou, zbývající čas zůstane na takzvané překážce.

"Co se budoucnosti týče, uvedl pan Navrátil, že nabídek na práci má překvapivě dost, ale že zatím nebude nic konkretizovat," podotkl mluvčí. Aktuálně.cz se s exředitelem spojilo. Z jeho odpovědi plyne, že další kroky chce pečlivě zvážit. "Zatím jediné, co mohu s jistotou říci, je, že do důchodu se určitě nechystám. Co budu dělat, zatím není jasné. Předpokládám, že budu chytřejší v březnu," uvedl v červenci pětašedesátiletý Navrátil.

Hlavně si vyčistit hlavu

Podle informací Aktuálně.cz jeho zdrženlivost vychází z toho, že si po odvolání chtěl odpočinout a takzvaně si vyčistit hlavu. Ačkoliv nabídky nekonkretizoval, podle zdrojů Aktuálně.cz by se nebránil působení v privátní či akademické sféře nebo i v politice. Letos na podzim se konají senátní volby mimo jiné v Brně, odkud Navrátil pochází. Politika by pro něj nebyla netknutým oborem, koncem 90. let byl poslancem za ODA a chvíli za ODS.

Navrátil platí ze jednoho z nejzkušenějších lidí v české bezpečnostní branži. Po ročním angažmá coby náměstek pro ekonomiku na tehdy nově vzniklém Národním bezpečnostním úřadu zamířil v roce 1999 k Bezpečnostní informační službě, kde působil jako náměstek ředitele pro analytickou činnost. Později se na Národní bezpečnostní úřad vrátil, od roku 2006 ho dalších 11 let řídil. Šéfem NÚKIB se stal 1. srpna 2017, byl jeho prvním ředitelem.

Ústřední orgán pro kybernetickou bezpečnost Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vznikl k 1. srpnu 2017, vydělil se z Národního bezpečnostního úřadu. Jeho vznik legislativně zastřešil zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti. NÚKIB je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.

V praxi to znamená, že má chránit bezpečnost strategické kybernetické infrastruktury, detekovat případné útoky na tuto infrastrukturu a předcházet jim. V současnosti v něm pracuje zhruba 200 lidí, cílový stav je 400 pracovníků.

Žádoucí pro stát by bylo, aby si lidi z bezpečnostní branže s takovými zkušenostmi podržel. Třeba bývalý dlouholetý šéf BIS Jiří Lang po dobrovolném konci ve funkci po pár měsících přešel do čela Národního bezpečnostního úřadu. Takto to ovšem platí málokdy, jiné bývalé špičkové zpravodajce nechal stát jít si svou cestou. Karel Randák po vyhazovu z čela civilní rozvědky ze státních služeb odešel úplně.

Podobný příběh se nejspíš bude opakovat i v případě Dušana Navrátila. Třeba ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nepočítá, že by po Navrátilovi resort sáhl. "Pokládám to za bezpředmětné, neboť pan Navrátil jasně řekl, že nemá zájem o další působení ve státních službách," řekl Aktuálně.cz Hamáček. Podle informací Aktuálně.cz ani premiér Andrej Babiš není nakloněný tomu, aby se vláda angažovala ve využití Navrátila ve státním sektoru.

Výběrová komise se sejde 10. února

Nového ředitele NÚKIB má najít sedmičlenná výběrová komise, v níž sedí i šéfové všech tří tajných služeb v zemi. Konkurz organizuje Úřad vlády, podle zjištění Aktuálně.cz její členové dostali v úterý pozvánku k prvnímu zasedání - komise se sejde 10. února. Výsledkem schůze mají být nastavení základních procedurálních pravidel. "Má se stanovit jednací řád komise," sdělil Aktuálně.cz její člen nominovaný Piráty Patrick Zandl.

Složení komise ohlásil premiér ve stejný den, kdy vláda zbavila Navrátila funkce. Komise však nebyla nachystaná v předstihu. Šéf BIS Michal Koudelka se podle informací Aktuálně.cz dozvěděl o svém případném angažmá v ní přímo na zasedání kabinetu. Kromě ředitelů tajných služeb tvoří komisi zmocněnec vlády pro digitalizaci Vladimíra Dzurilla, náměstek ministra vnitra Jiří Nováček, poslankyně ODS Jana Černochová a zmíněný IT expert Zandl.

"Já i celá vláda máme a měli jsme v minulosti k činnosti pana ředitele výhrady. Nelíbilo se mi třeba, že některé informace poskytl médiím dřív než členům vlády," uvedl premiér Babiš pro Aktuálně.cz pár týdnů před odvoláním Navrátila. V tomto ohledu narážel na to, že záměr NÚKIB upozornit před riziky spjatými s Huaweiem a ZTE unikl do médií. Právě v tomto okamžiku se začal vztah mezi oběma muži lámat.

Souhra mezi šéfem NÚKIB a předsedou vlády je zásadní, kyberúřad se zodpovídá kabinetu s premiérem v čele. Navrátil přitom nebyl nejjistější v tom, aby premiérovi efektivně vysvětlil potřeby své instituce. Komunikaci na toto téma opakovaně přenechával svým náměstkům. Na druhou stranu zřízení NÚKIB je zásluhou především Navrátila, který kolem sebe postavil dynamický tým expertů. Úřad požívá respektu i na mezinárodní scéně.