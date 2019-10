Platové podmínky máme devastující, hrozí nám zánik, varuje šéf kyberúřadu

Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušan Navrátil prorokuje své instituci existenční problémy. Personální stav považuje za hluboce podstřelený, platové podmínky pro změnu za devastující. V rozhovoru pro Aktuálně.cz a média veřejné služby mluvil o tom, že vláda si neuvědomuje, že takový úřad v době vzrůstajících kybernetických hrozeb potřebuje vydatnější podporu.

V jaké kondici je NÚKIB?

Potýkáme se s jedním základním problémem. My jsme úřad, který vzniká a roste. Kybernetické hrozby v ČR i ve světě stoupají geometrickou řadou, proto by se měl úřad rozvíjet tak, že v roce 2024 dosáhne cílového stavu 400 lidí. Bohužel pro letošní rok jsme místo 48 tabulkových míst dostali 8, příští rok to má být 10 (aktuálně pracuje v NÚKIB zhruba 200 lidí, pozn. aut.).

Co z toho plyne?

Je potřeba odborníků, kteří se budou zabývat kybernetickými útoky. Na ulici je neseženeme. Snažíme se nabírat mladé lidi, vychováváme je a investujeme do nich, což trvá tři čtyři roky. Pokud tento vývoj bude zastaven, připomíná mi to něco, jako když (bývalý) ministr (dopravy Vít) Bárta zastavil projektování dálnic.

Před poslanci sněmovního výboru pro bezpečnost jste ve čtvrtek mluvil o tom, že platové podmínky jsou pro vaše lidi devastující…

… ano.

Co to znamená?

Nejsme schopni získat nové lidi a stávající nám začínají odcházet. Největší hodnota NÚKIB jsou schopní lidé. Pokud schopní lidé odejdou, NÚKIB bude jenom skořápka.

V této souvislosti jste dokonce před poslanci zmínil, že hrozí zánik NÚKIB. Je tato hrozba reálná?

Možná jsem to řekl nadneseně, ale NÚKIB bude mít skutečně obrovské problémy.

Může to ohrozit jeho účel?

Děláme obrovské množství činností, naši lidé jsou přetížení. Jejich platy nejsou vysoké, jsou to hlavně nadšenci a vlastenci. Ale pokud nebudou vidět perspektivu do budoucna, ztratí iluze a odejdou.

Do jaké míry je tedy NÚKIB v tuto chvíli schopný plnit úkoly, které vyplývají ze zákona?

My vznikáme, takže některé činnosti děláme v zárodečné fázi. Máme na to jednotlivce. Když nám tento jednotlivec odejde, ztrácíme historickou paměť, což už se nám bohužel stává.

Má pozice? Nevnímám problém

Průměrný plat v NÚKIB je zhruba 51 tisíc korun. Jak by měl vypadat, aby vám lidé neodcházeli a jejich příjem byl srovnatelný se soukromou sférou?

Nejde o přidání tisícikoruny, ale o zásadnější přidání. Bylo by dobré porovnat to s bezpečnostními složkami, kde jsou platy podstatně vyšší. Nechci být konkrétní, protože nemám přesná čísla.

Zpravil jste o vážnosti personální situace a platových podmínek vládu, premiéra či ministryni financí, případně co vám na to řekli?

Já jsem panu premiérovi poslal na toto téma dopis a budu s ním komunikovat.

Vláda si přitom vetkla kybernetickou bezpečnost do programového prohlášení jako jednu ze svých priorit. Máte pocit, že se podle toho chová?

Přestože jsme úřad, který se vyvíjí, jsme házeni do stejné škatulky jako standardní úřady, které fungují dvacet let. U takových je v uvozovkách vata, které se dá zbavit. Například když jsem byl ředitel NBÚ, dostali jsme za úkol snižování stavů. Tehdy to šlo, protože to byl starý úřad. Ale u úřadu, který vzniká a kybernetické hrozby se stupňují, je to hodně špatně.

Ústřední orgán pro kybernetickou bezpečnost Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vznikl k 1. srpnu 2017, vydělil se z Národního bezpečnostního úřadu. Jeho vznik legislativně zastřešil zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti. NÚKIB je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.

V praxi to znamená, že má chránit bezpečnost strategické kybernetické infrastruktury, detekovat případné útoky na tuto infrastrukturu a předcházet jim. V současnosti v něm pracuje zhruba 200 lidí, cílový stav je 400 pracovníků. Ředitelem NÚKIB je od první chvíle Dušan Navrátil, který předtím 11 let vedl Národní bezpečnostní úřad.





Plní tedy vláda v tomto ohledu své programové prohlášení?

Zejména ministerstvo financí si neuvědomuje, že jsme nový úřad a potřebujeme růst.

Chtěl bych se zeptat ještě na jinou věc. Práci vašeho úřadu opakovaně zpochybňoval prezident Miloš Zeman, který si v personálních otázkách umí prosadit svou vůli. Do jaké míry jste si jistý svou pozicí?

Toto bych nekomentoval.

Nejste si snad jistý?

Nevnímám problém.