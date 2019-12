Vláda odvolala šéfa kyberúřadu, který varoval před Huawei. Nebyl schopný, tvrdí Babiš

Vláda odvolala z funkce ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušana Navrátila. Uvedl to premiér Andrej Babiš a zdůvodnil to Navrátilovou nízkou odborností a nedostatečnými manažerskými a komunikačními schopnostmi. Opozice žádá, aby vláda vysvětlila důvody. Babišovo tvrzení zpochybňují a naznačují, že důvodem mohlo být varování úřadu před hrozbami z Číny.

"Vláda jednomyslně přistoupila k odvolání Ing. Navrátila z důvodu, že funkci ředitele NÚKIB nevykonával v požadované kvalitě a s potřebnou odborností a projevovaly se jeho nedostatečné manažerské a komunikační schopnosti," napsal Babiš. Na odvolání Navrátila upozornil Deník N, kterému se podařilo získat vládní usnesení.

Podle informací deníku Právo a Lidových novin nedokázal Navrátil reagovat na některé otázky ministrů. "Neuměl odpovídat na otázky, které se týkaly rozpočtu, kolik potřebují peněz. Stejné to bylo s opatřeními na zabezpečení. Nebyl schopný říci, co mají tedy jednotlivá ministerstva v tomto ohledu dělat," řekl LN vysoce postavený státní úředník.

Mluvčí NÚKIB Radek Holý řekl, že s vyjádřením úřad čeká na tiskovou konferenci po zasedání kabinetu. Navrátil se podle něj jednání nezúčastnil. Holý odmítl komentovat, zda už Babiš či jiný zástupce vlády Navrátila kontaktoval.

Opozice žádá o vysvětlení důvodů odvolání

Opozice žádá, aby vláda vysvětlila důvody odvolání Navrátila. Tvrzení premiéra Babiše, že Navrátil skončil kvůli nízké odbornosti a nedostatečným manažerským schopnostem, opoziční politici zpochybňují a naznačují, že důvodem mohlo být varování NÚKIB před hrozbami z Číny.

"Dušan Navrátil úspěšně vybudoval NÚKIB, a to i přesto, že byl často pod tlakem vlády nebo Miloše Zemana. Zdůvodnění o nedostatečné odbornosti zní úsměvně, zvláště v souvislosti s tím, že se předsedou NÚKIB stal v době, kdy součástí vlády bylo hnutí ANO. Vláda bude muset jeho odvolání vysvětlit a zároveň zaručit transparentní výběr jeho nástupce," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Místopředseda ODS Martin Kupka označil odvolání Navrátila za podivné a málo věrohodné rozhodnutí vlády, důvody oznámené Babišem pak považuje za záminku. "Jen mě to utvrzuje v přesvědčení, že pravým důvodem je, že se pan ředitel odvážil upozornit na riziko útoků z Ruska a z Číny," uvedl.

"Odvolání ředitele NÚKIB nerozumím. Výkony úřadu jsou skvělé. Vidím v tom spíš osobní vyřizování účtů premiéra Andreje Babiše. Další špatná vizitka aktuální vlády," reagoval na Twitteru předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Podle bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (TOP 09) by měl premiér vyvrátit spekulace, že jde o trest za činnost úřadu, který se nebojí poukázat na novodobé hrozby z Ruska a Číny nebo na nezájem vlády řešit kybernetickou bezpečnost státu. Uvedl to na Twitteru.

Vláda právě odvolala z funkce šéfa NÚKIB. Premiér by měl takový krok jasně vysvětlit a zároveň vyvrátit spekulace, že se jedná o trest za činnost úřadu, který se nebojí poukázat na novodobé hrozby z Ruska a Číny nebo na nezájem vlády řešit kybernetickou bezpečnost státu. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) December 16, 2019

Krok vlády kritizoval i místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. "V době kybernetických hrozeb se neodvolává ředitel úřadu pro kyberbezpečnost za to, že nepozdravili u vrbiček. Ředitel Navrátil možná mnohem spíš nemá pochopení pro zájmy Číny a Huawei v ČR ani pro dluhy Agrofertu u čínských bank," uvedl.

Nového šéfa vybere komise

Kabinet podle Babiše vyhlásí transparentní výběrové řízení a ustanoví komisi. Vláda do ní nominuje pět členů. Budou v ní šéfové zpravodajských služeb - ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl a Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Dále kabinet nominuje vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci Vladimíra Dzurillu a odborného náměstka ministerstva vnitra Jiřího Nováčka. O nominacích opozice má jednat s představiteli stran ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), uvedl Babiš.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) by komise měla být složena do pondělí 6. ledna, tedy do prvního jednání vlády v příštím roce. Dočasně NÚKIB povede statutární náměstek Jaroslav Šmíd, který podle Babiše zajistí kontinuitu práce úřadu.

Babiš dříve úřad kritizoval

Premiér Babiš kritizoval NÚKIB loni v prosinci poté, co úřad vydal varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE. Babišovi vadilo, že varování vydal, aniž zároveň předložil analýzu dopadů varování na státní tendry.

Metodiku, na jejímž základě mohou správci kritické infrastruktury a významných informačních systémů analýzu rizik užívání technologií zmíněných firem provést, NÚKIB vydal o tři týdny později.

S tímto případem ale podle Dostálové odvolání nesouvisí. "Spíš máme výhrady k tomu, že NÚKIB dělá i určitá opatření na jednotlivých resortech, ale není součinný s konkrétním ministerstvem. Nepomáhá resortu ty věci realizovat. My NÚKIB respektujeme, akceptujeme, určitě ho potřebujeme jako Česká republika, ale je potřeba trochu silnějších manažerských dovedností na to, aby se i resortům pomohlo, nastavovaly se metodiky a kritéria," řekla.

Navrátila společně s ředitelem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou kritizoval také prezident Miloš Zeman, kterému vadí, že upozorňují na rizika z Ruska a Číny.

Dvaašedesátiletý Dušan Navrátil byl v čele NÚKIB od jeho zřízení v létě 2017. Úřad měl za úkol vytvořit, když byl vládním zmocněncem pro kybernetickou bezpečnost. NÚKIB se zabývá mimo jiné ochranou utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech.